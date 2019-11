El contundent informe d’Amnistia Internacional sobre la sentència del judici al Procés ha generat diverses reaccions. La més contundent ha estat la d’Òmnium Cultural, que en una compareixença de premsa ha llegit una declaració institucional de la seva junta nacional. L’encarregat de fer-ho ha estat el vicepresident i portaveu de l’entitat, Marcel Mauri, que ha subratllat que després de l’informe de l’ONG, Òmnium exigeix “l’excarceració immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats –lliures de tota causa- i l’anul·lació de la sentencia”. “Aquest últim posicionament d’Amnistia Internacional torna a posar en evidència que no es justifica ni un dia més la presó: no s’entén que en ple segle XXI un Estat pretesament democràtic retorci les seves institucions per intentar silenciar i anul·lar un moviment pacífic, democràtic i legítim com és el sobiranisme”, afegeix el comunicat



En aquest sentit, Òmnium també reclama a l’Estat que compleixi “els més de 50 posicionaments d’entitats i personalitats internacionals” que reclamen l’alliberament dels presos polítics, entre els que destaca el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Unides, l’organització Front Line Defenders, l’Organització Mundial contra la Tortura o el Comitè d’afers legals i drets humans del Consell d’Europa. “Si es criminalitza la desobediència civil i l’acció noviolenta, tots els moviments socials d’Europa han de témer pel seu futur, i la ciutadania per les seves llibertats”, considera la declaració d’Òmnium



Per tot plegat, considera que l’Esta “no té cap més opció que la d’actuar”. “Que l’ONG de Drets Humans més important del món esmeni la plana a un poder fàctic de l’Estat espanyol no pot quedar impune: ha de tenir conseqüències polítiques directes i ha d’afectar la configuració del futur govern espanyol, que s’autoproclama progresista”, subratlla l’entitat, per a qui la justicia espanyola “ha demostrat que ni és independent ni és imparcial, és venjativa”.

El Govern se sent reforçat, l’oposició li treu pes



Pel que fa a les reaccions polítiques, el conseller Damià Calvet, que ha exercit de portaveu, ha afirmat que l’informa d’Amnistia demostra que la sentència no s'adapta als "estàndards internacionals" i que no ha sigut "justa", de manera que considera que "no es pot passar per alt". Calvet ha explicat que l'informe s'inclourà en les converses bilaterals que la Generalitat tingui amb l'Estat, a qui han tornat a reclamar que "s'assegui a la taula i dialogui".



La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, en canvi ha considerat que l'informe d'Amnistia és una "opinió d'una entitat respectable", però ha afegit que cal "acatar" la sentència del Procés perquè estem en un "estat de dret". "El fet que Amnistia Internacional pugui opinar no és motiu perquè un tribunal reconsideri les seves sentències", ha dit el diputat del PP Santi Rodríguez. Finalment, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha manifestat que "en un estat democràtic de dret és important el que diu el sistema judicial". I, per tant, "no és decisiu" el que diuen "els polítics, les entitats socials o les organitzacions no governamentals".