El sector editorial espera vendre 1,87 milions de llibres la setmana de Sant Jordi

El Sant Jordi torna aquest any a una celebració entre setmana i encara la festa amb una única preocupació, el temps. El sector editorial espera repetir les xifres de l'any passat, amb 1,87 milions de llibres venuts i 24 milions facturats la setmana d'una diada precedida per la polèmica del copagament impulsat pel Gremi de Llibreters d'entre 100 i 480 euros per parada a les zones professionals delimitades. Alguns sectors consideren que suposa una "privatització" de l'espai públic.

El president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, ha assegurat que el sector ho té tot a punt per celebrar la diada de Sant Jordi. Defugint centrar-se en els autors o llibres que es preveu que tinguin més sortida, ha reivindicat la festa com un dia de vendes "heterogènies" en què, sobretot, es venen llibres de fons.

"Dels 3.000 o 4.000 títols diferents que vendrem avui, només entre el 5% i el 6% són mediàtics. Es venen llibres de tot tipus i tothom pot trobar el seu, és el que ens fa forts com a llibreters", recorda en una entrevist amb l'ACN.

Un Sant Jordi descentralitzat

Del Arco ha explicat que la principal novetat a Barcelona és que la festa s'ha "esponjat", aïllant zones que estaven molt saturades de passeig de Gràcia. Barcelona manté les àrees professionals delimitades i recupera la totalitat de l'emblemàtica Rambla.

Després de la pandèmia i de l'atemptat terrorista de 2017, els organitzadors han garantit un nou model més esponjat amb parades de llibres, floristeries i entitats de barri fins al Centre d'Arts Santa Mònica. En total, a la capital catalana hi haurà 425 parades de roses i llibres i 3.356 metres d'oferta en zones professionals.

Del Arco ha explicat que no es parla d'un any de creixement en nombre de parades, sinó en extensió, en què també es porta el Sant Jordi a set districtes diferents. Alhora, ha recordat que la festa passa "a tot Catalunya" malgrat que el focus sovint se situa a la capital i reivindica celebrar-la "transversalment a tot el país".