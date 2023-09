El Suprem tomba els recursos contra els indults a Sànchez i Cuixart

El Tribunal Suprem (TS) ha arxivat els recursos presentats per Vox i tres exdiputats de Ciutadans contra els indults que el Govern espanyol va concedir el juny del 2021 a l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i a l'exsecretari general de Junts i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

L'alt tribunal no ha entrat a valorar el fons dels recursos, sinó que directament no els ha admès perquè considera que els partits polítics no estan legitimats per impugnar-los. La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa ja va resoldre inicialment, el gener del 2022, que PP, Ciutadans i Vox no estaven facultats per recórrer els indults perquè consideraven que no tenien un interès legítim.

Tot i això, el maig d'aquell mateix any, i després d'un canvi de composició de la Secció Cinquena del Suprem, els magistrats van rectificar i van estimar els recursos de les formacions polítiques. La decisió d'aquest dijous en principi anticipa el que succeirà amb els indults a la resta d'antics presos polítics independentistes. per tant, es dona per fet que el Suprem avalarà la mesura de perdó i no torpedinarà encara més l'escenari polític en el marc de la negociació entre ERC i Junts amb el PSOE per a la possible investidura de Pedro Sánchez.

Els Jordis van ser condemnats únicament per sedició a 9 anys de presó i inhabilitació. Però després de l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació, la Sala Penal va apreciar-hi conductes pròpies de desordres públics. El canvi va suposar l'extinció total de les penes d'inhabilitació, si bé els magistrats no van revisar les de presó perquè van ser indultades.

El Suprem ja va acordar el maig passat l'arxiu dels recursos interposats contra els indults a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull, sentenciats a penes d'entre 10 i 11 anys i mig de presó pel Procés, en considerar que havien perdut el seu objecte per la derogació del delicte de sedició al qual van ser condemnats.

Resolts aquests recursos, encara queden pendents els presentats contra els indults a l'exvicepresident català Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, que van ser condemnats per sedició i malversació.