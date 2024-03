Vuit plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana de Pasqua a Catalunya

Entrem en un dels ponts més esperats de l'any, el de Setmana Santa, en el qual moltes famílies aprofiten per fer una escapada d'un dia en algun indret del territori. La cultura no descansa aquests dies, on podràs gaudir de desenes d'activitats a l'aire lliure o en espais tancats, en funció del temps. La Passió de Cervera, la Fira Medieval de Cubelles o una visita al centre d'interpretació de l'embassament de la Baells són alguns dels plans que et proposem perquè puguis aprofitar bé aquest cap de setmana llarg.

Passió de Cervera i Vilalba dels Arcs

Una de les tradicions de Setmana Santa a Catalunya és la obra teatral de la Passió de Crist. Entre les més populars del país trobem la de Cervera (Segarra) i la de Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

La Passió de Cervera arriba a mobilitzar a més de 300 persones entre equip artístic i tècnic. Les representacions d'aquest any van començar diumenge i hi haurà passis el divendres i el 6, 13, i 20 d'abril. Es tracta d'una de les representacions més multitudinàries de Catalunya i la més antiga d'Europa. Així mateix, la Passió de Cervera està declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra i es representa a la capital de la Segarra des de fa més de 500 anys.

La Passió de Vilalba dels Arcs és popular per ser una recreació històrica que ens apropa a la realitat social i cultural que va viure Jesucrist durant els darrers dies de la seva vida, des de l'entrada a Jerusalem fins a la crucifixió. Al voltant d'aquesta tradició s'organitza un mercat d'artesania, un tast de vins, concurs de pintura ràpida, música en viu, productes típics i tallers per als més petits, entre altres activitats. Hi haurà passis dissabte.

Centre d'interpretació de la presa de la Baells

El context de sequera ha fet disparar les visites al centre d'interpretació de la presa de la Baells, a Cercs (Berguedà). És un dels pocs espais museïtzats que hi ha a Catalunya en aquest tipus d'instal·lacions, on els visitants poden endinsar-se pels "budells" de la presa i conèixer la seva història i funcionament. També és una oportunitat per conscienciar els visitants sobre el malbaratament d'aigua i la importància de fer-ne un ús responsable. Un dels plats forts de la visita és endinsar-se a l'interior de la presa.

Païssa, un nou cicle cultural nascut al Lluçanès

Divendres es dona el tret de sortida al Païssa, un nou cicle cultural del Lluçanès que, precisament, casa dues disciplines: la pagesia i la cultura. Es tracta d'una prova pilot que inclou sis espectacles de circ, dansa, música o clown a espais agroalimentaris com una cerveseria, un obrador i explotacions ramaderes com la de Teixidor, al Mas Rogers. Serà fins al 19 de maig i també hi haurà un tast de productes locals.

En total, seran sis espectacles d'arts escèniques repartits entre Alpens, Santa Maria de Marlès, Lluçà, Olost, Oristà, Prats de Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau. Les entrades ja es poden comprar al web de Compra al Lluçanès i l'aforament és limitat.



Ruta gratuïta per la Rambla

Des de fa dos anys, l'Associació d'Amics de la Rambla organitza rutes gratuïtes per aquesta emblemàtica i massificada avinguda barcelonina. Aquest divendres és l'últim dia per gaudir d'aquesta activitat. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través de la pàgina web d'Amics de la Rambla, ja que les places són limitades.



Visita guiada 'Última línia de defensa'

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) organitza aquest diumenge la visita guiada Última línia de defensa, les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, que permetrà a les persones participants veure trinxeres, nius de metralladora, refugis, polvorins, etc. que hi va construir l'exèrcit republicà per evitar l'entrada de l'exèrcit nacional. A més, els i les participants podran conèixer l'experiència de la construcció pels presoners nacionals del Camp de Treball de l'Hospitalet de l'Infant.



Fet al Born

Dissabte i diumenge artesania i comerç es donen la mà al passeig del Born. D'11:00 a 20:00 hores es podrà accedir de manera gratuïta a les 26 parades de comerços del barri i propostes creatives que obriran, a més de gaudir de tallers gratuïts i demostracions d'artesania durant tot el dia. Diversos comerços mostraran en directe com fan els seus productes amb demostracions d'artesania com ara pintura o ceràmica en viu.



XI Fira Medieval de Cubelles

Coincidit amb les vacances de Setmana Santa, Cubelles (Garraf) acull una nova edició de la fira medieval. Durant tres dies, podràs gaudir de les diverses activitats que es duran a terme, com espectacles i cercaviles, així com del Campament Medieval, demostració d'oficis, atraccions infantils, o la zona gastronòmica, entre altres.

Fira Medieval d'Hostalric

El poble medieval d'Hostalric (Selva) també acull aquest cap de setmana una fira medieval, on espectacles, concerts, cercaviles, tallers i gran mercat medieval ompliran els carrers de la vila.