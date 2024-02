Vuit plans per fer el primer cap de setmana de març a Catalunya

Deixem enrere un febrer festiu i més llarg de l'habitual i donem pas al març, on els dies es comencen a tenir més estona de llum i els camps d'ametllers i presseguers comencen a florir. Aquest cap de setmana es commemoren els 50 anys de l'assassinat de Puig Antich, se celebra Sant Medir i Lo Pati d'Amposta (Montsià) acull una exposició de recerca i fotografia repassa el fiasco del Castor i l'abús dels grans poders són algunes de les propostes.

Aquestes són només algunes de les propostes del cap de setmana. Us vuit plans d'oci i cultura.

'El compromís vigent', una mostra a la Model

El dissabte es compliran 50 anys de l'assassinat del militant antifeixista i membre del Moviment Ibèric d'Alliberament Salvador Puig Antich a mans del règim franquista a la presó Model de Barcelona. Mig segle de la darrera execució pel sistema del garrot vil al territori espanyol que va despertar consciència política i una gran onada de mobilitzacions populars.

Amb la voluntat d'honrar i reivindicar la seva figura, la Model acollirà fins al 7 de març un conjunt d'actes de memòria democràtica que comptaran amb la participació de més de 30 personalitats de diferents àmbits. El primer acte serà diumenge a les 19:00 hores, amb la inauguració d'El compromís vigent, una mostra comissariada per Antxón Gómez i Lluís Arcarazo i el disseny gràfic de Maria Corte. Per entendre una mica millor què va viure Puig Antich durant la seva encarceració a la Model, es recrearà el panòptic, els locutoris, la cel·la 443 i la sala de paqueteria on va ser executat.



Sant Medir a Barcelona

La Vila de Gràcia celebra aquest cap de setmana un de les festes més arrelades del barri, les festes de Sant Medir, que també se celebren a Sarrià, Sant Gervasi i a la Bordeta. És coneguda principalment per les tones de caramels i llaminadures que es llancen al públic des de cavalls, carrosses i camions. Aquest acte serà divendres.

Diumenge, a partir de les 18:30 hores, les colles es concentraran als carrers de l'Escorial, Sant Salvador i Nil Fabra per tenir-ho tot a punt per a les 19:30 hores començar la desfilada per Gran de Gràcia fins als Jardinets de Gràcia.



'Sí, sí, sí', una coproducció sobre el consentiment

El Teatre de l'Aurora d'Igualada (Anoia) estrena aquest divendres el muntatge Si, sí, sí. Es tracta d'una obra coproduïda amb el Teatre Principal de Palma que parla sobre el consentiment des de diversos punts de vista.

L'espectacle és una adaptació del text original de les dramaturgues neozelandeses Eleanor Bishop i Karin McCracken, que el 2019 van estrenar el text Yes, Yes, Yes. A l'escenari només hi ha l'actriu Ann Perelló que va acompanyant i interpretant les diferents històries que van apareixent. A més, la seva actuació es combina amb la projecció d'uns audiovisuals que es van gravar en el marc d'uns tallers que la doctora Raquel Tulleuda va fer a joves de diferents instituts de Mallorca, Cerdanyola, Esparreguera, Barcelona i Banyoles.



Una exposició del fotògraf francès Bernard Plossu

Una exposició de fotografies de l'artista francès Bernard Plossu segueix l'itinerari que el pintor malagueny Pablo Picasso va fer en la seva estada a Catalunya. La mostra exhibeix, per exemple, instantànies que imiten treballs de l'artista andalús conservats al Museu Picasso de Barcelona, estampes de la ciutat que va fer durant l'etapa de formació, a finals del segle XIX.

Plossu utilitza la tècnica del carbó fresson, procediment d'impressió fotogràfica similar a la impressió de carbó patentat el 1903 per Théodore Henri Fresson amb el nom de paper fresson. La mostra es podrà veure al Museu Picasso de Barcelona des d'aquest divendres i fins al 15 de setembre.



Una exposició de recerca i fotografia sobre Castor

Seguim amb una altra exposició. Després d'investigar i recollir més de 150 documents (4.000 folis) sobre el projecte de gas Castor i fer-ne una recerca a través de fotografies, l'artista Paula Artés ofereix una reflexió que va de la bellesa a la crítica, a l'exposició Energia Submergida, que es podrà veure fins al 5 de maig al Centre d'Art Lo Pati a Amposta (Montsià).

L'exposició recull algunes de les imatges, els documents que ah recopilat, i alguna mostra sonora i audiovisual, amb els quals convida l'espectador a aprofundir sobre els abusos dels grans poders, les coaccions i les decisions polítiques que impacten sobre la societat, l'economia el medi ambient del territori afectat.

Figa Dolça: Mostra de Pastisseries de Figueres

Figueres (Selva) acull aquest dissabte la segona edició de la Figa Dolça, una mostra de pastisseries amb una jornada de degustacions, espectacles i tallers, que comptarà amb la participació de set estands de pastisseria, un celler com a convidat especial i l'Escola d'Hostaleria de Figueres. Els actes seran a La Rambla i entre d'altres, se celebrarà un concert de rumba amb Xibarri N' Drama, un taller de piruletes de xocolata i l'exhibició de dansa urbana amb LaBlue Centre de Dansa.



Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga

Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) celebra aquest diumenge la 24a edició de la Fira del Carbó, una jornada farcida d'activitats que torna amb l'objectiu de recuperar l'ofici oblidat del carboner. Així es duran a terme visites a la Carbonera per veure el seu funcionament en directe, o els tastets de botifarra amb mongetes del ganxet, entre altres propostes.



Vermut entre Ametllers Florits a Arbeca

Acabem amb una proposta primaveral: un vermut entre els ametllers florits d'Arbeca (Garrigues). Durant la jornada es podrà degustar tot tipus de begudes i platets elaborats pels productors locals. El DJ Adam Lay amenitzarà la trobada i la Petjada del Secà i l'AEIG s'encarregaran del mercat de segona mà. Serà diumenge d'11:00 hores a 14:00 hores.