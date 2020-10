30 migrantes malienses saldrán del CIE de Gran Canaria tras informarles el juez de su derecho a pedir asilo

Treinta de los 42 migrantes retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguran ser de Mali, serán trasladados en breve a un centro humanitario tras haber solicitado protección internacional ante la Policía.

El juez que supervisa el CIE, Arcadio Díaz Tejera, ha informado este jueves a Efe de la petición que han realizado estas personas tras la entrevista que él mismo mantuvo este miércoles, en el patio del centro con todos sus internos en este momento: 29 nacionales de Mali, 10 de Senegal, dos de Gambia y uno de Mauritania.

En ese encuentro, el magistrado asegura que explicó a estos 42 migrantes los derechos que les asisten, porque, según le trasladaron, no les habían informado sobre ellos tras su llegada en patera a las costas de Gran Canaria.

Díaz Tejera ha indicado que uno de los ciudadanos de Senegal asegura ser de Mali, por lo que ha pedido también protección. El magistrado ha recordado que los migrantes indocumentados a su llegada a España deben conocer sus derechos a través de un abogado y de un intérprete, y de forma individual y privada.

Estos migrantes tendrán una primera entrevista la próxima semana con un inspector de Policía para que acredite la situación de peligro que alegan por la situación bélica de Mali, que después será revisada por la Comisión de Asilo, que emitirá una resolución, que es susceptible de revisar de nuevo, ha explicado el magistrado.

Díaz Tejera ha informado de que el pasado lunes estuvo en el CIE, donde se entrevistó con el personal sanitario y los policías que se encargan de la vigilancia, y estableció un día a la semana para entrevistarse con los migrantes.

El magistrado ha expresado su extrañeza en que los primeros 31 migrantes que fueron internados en un principio el CIE de Tenerife pidieran todos protección internacional y en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), ninguno: "Ninguna de las dos realidades se ajustan a la verdad, no puede ser".

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife denegó el pasado viernes el ingreso en un CIE a las 31 personas que llegaron en cayuco a la isla la semana pasada por haber pedido protección internacional y asilo como refugiados en huida de Mali, al tratarse de un país en guerra.

Según Díaz Tejera, no puede ser que los 31 del CIE de Tenerife tengan derecho y los 42 de Gran Canaria no. Así mismo, ha considerado que es preciso revisar el sistema de asesoramiento porque no es posible que este grupo de migrantes llegados a Gran Canaria no fueran asesorados de manera debida por su letrado.

Díaz Tejera ha recordado que en España no se puede recluir a un migrante que solicita protección internacional o asilo, ya que aún no se ha traspuesto la directiva europea que lo dispone.