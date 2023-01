Una avería en el Canal de Isabel II deja sin agua a cuatro barrios de Madrid, que critican la "mala gestión" de la incidencia

El reloj marcaba las dos del mediodía cuando los vecinos de hasta cuatro barrios de Madrid se daban cuenta de que no tenían agua en casa. La rotura de una tubería en la ronda de Toledo, en el centro de la ciudad, ha desatado una fuerte cascada que se desbordó por las calles de la zona y ocasionó problemas en el suministro. La incidencia ha provocado inundaciones en una comisaría de la Policía Nacional y en un supermercado, además de cortes de tráfico y el cierre de varias estaciones de Metro.

"Lo que más me molestó fue la falta de información", comenta Jesús de Miguel, vecino del distrito de Arganzuela, que se enteró de que no tenía agua cuando se dispuso a fregar los platos de la comida. "Si una avería afecta a tanta gente lo primero que debes hacer es dar aviso y tranquilizar a los vecinos. Cuando yo entré a buscar explicaciones, ni el Ayuntamiento de Madrid ni el Canal de Isabel II se habían pronunciado. Me tuve que enterar por Twitter", comenta el afectado.

Las zonas de Retiro, Puente de Vallecas y Madrid Centro también han sufrido las consecuencias del incidente. Abigail, vecina de Lavapiés, cuenta que no pudo cocinar porque cuando llegó del trabajo ya no había suministro. "En Internet no salía nada. He llamado al Ayuntamiento y me han derivado al teléfono del Canal de Isabel II. Después de seis minutos de espera, me sale un contestador automático para decir que están trabajando en la avería", asegura la mujer, que también se queja de la "mala gestión" de los organismos competentes.

Cuatro horas después de que se notificase el contratiempo, el Canal de Isabel II, encargado de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, sigue sin cuantificar la cifra exacta de personas afectadas. "Estamos intentando reparar la avería lo más rápido posible", se han limitado a decir desde la empresa pública a este diario. Mientras, en su página web, estimaban que la fuga no se demoraría más allá de las 18.30 horas.

Desde el servicio de Emergencias Madrid confirman a Público que los bomberos se han retirado a media tarde de las instalaciones aquejadas por las inundaciones. "Han terminado de achicar el agua en la comisaría, que era donde más problemas había. El tráfico se está restableciendo y no hay riesgos en la zona", han explicado desde el departamento. "Ahora es competencia del Canal de Isabel II reparar la tubería y reestablecer el abastecimiento de agua", concluyen.

Algunas viviendas siguen sin agua

Después de varias horas sin suministro, buena parte de los distritos afectados han recuperado el servicio de agua. Sin embargo, hay edificios enteros en distintos barrios próximos al centro que pasadas las 21.00 seguían con la distribución cortada y sin noticias al respecto. "No sabemos cuándo va a volver", asegura Abigail, vecina de Lavapiés, que despide el viernes con cierta inquietud. El reloj da paso al fin de semana y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, todavía no ha ofrecido declaraciones al respecto.