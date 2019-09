Miles de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos estudiantes además de activistas medioambientales de todas las edades, tomaron este viernes las calles en el marco de una ambiciosa huelga global en más de 150 países para exigir a los gobiernos contundencia contra la crisis climática.

Más de 5.000 acciones de protesta han sido convocadas dentro esta jornada Global Climate Strike, como pistoletazo de salida de una agitada semana de movilizaciones y huelgas, del 23 al 27 de septiembre, coincidiendo con la cumbre de acción climática convocada por la ONU en Nueva York [fotogalería].



Asia, África, Europa, América... Las protestas se han dejado sentir a lo largo de todo el globo, desde Kenia hasta Uganda y Nigeria, pasando por la amenazada Asia, con su multitud de pequeños territorios asiáticos insulares y países como India o Pakistán, y extendiéndose hasta Europa y América.

En la ciudad de Nueva York, que acoge el lunes la cumbre climática, varios miles de estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley para iniciar la denominada Huelga del Clima, una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de cincuenta ONG.

Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", la protesta en Manhattan ha tenido su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.

América Latina, Asia y Oceanía

En América, jóvenes de otros países como Argentina, México, Chile y Perú se unieron a esta jornada de protesta contra la crisis climática con varias acciones reivindicativas para buscar soluciones a este fenómeno.

Las primeras movilizaciones de esta protesta global llegaron sin embargo desde Asia, donde más de 300.000 personas se manifestaron en Australia con pancartas donde se leía "dejen de quemar nuestro futuro" y coreando proclamas como "no existe un Planeta B", que se han repetido en las protestas llevadas a cabo en el resto de continentes.

20-09-2019.- Protestas ecologistas en Nairobi, Kenia. REUTERS/Njeri Mwangi

También se ha protestado en territorios insulares del Pacífico sur como Islas Solomón, Kiribati o Vanuatu, que sufren especialmente las consecuencias de la emergencia climática, y donde los estudiantes han salido a la calle para advertir: "No nos estamos hundiendo, estamos luchando".

Varias ciudades de la India, Pakistán y Bangladesh se sumaron asimismo a las protestas. En el centro de Nueva Delhi (India), miles de personas salieron a la calle con pancartas con lemas como "sé parte de la solución, no de la polución".

"El planeta está cambiando, ¿por qué nosotros no?"

En Pakistán varios miles de personas se unieron a esta huelga en distintas ciudades y en Bangladesh alrededor de 3.000 niños se sumaron a las protestas en la porteña Dhaka, según la ONG Save the Children.

En la capital de Tailandia, centenares de estudiantes irrumpieron en el recinto del Ministerio de Medioambiente, donde se tiraron al suelo para simular su muerte. "El planeta está cambiando, ¿por qué nosotros no?" o "Un aire limpio es nuestro derecho" son algunos de los eslóganes expuestos en Bangkok.

Londres protesta, Madrid espera

En Europa, miles de personas se manifestaron también en Alemania, Francia, Bélgica, países escandinavos, y Reino Unido, entre otros. En España, pese a que la huelga general está convocado para el próximo viernes, los jóvenes retomaron sus sentadas ante el Parlamento del país.

En Alemania, las protestas se repitieron en varias ciudades, especialmente en Berlín, donde la iniciativa fue multitudinaria, mientras en el Reino Unido estudiantes de colegios y universidades británicas protagonizaron diversas protestas a lo largo del país a las que se unieron padres y activistas climáticos.

En Londres, numerosos adolescentes se concentraron en el barrio de Westminster, sede del Gobierno, con pancartas y globos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó este viernes para pedir al Gobierno de Boris Johnson que ponga en marcha medidas destinadas a atajar la crisis climática.

Protestas ecologistas en Londres. REUTERS/Hannah McKay

El líder laborista, Jeremy Corbyn, afirmó en su cuenta de Twitter que los "jóvenes de aquí y de todo el mundo están haciendo imposible que se ignore la emergencia climática y del medio ambiente. Esta es una huelga climática maravillosa".

La organización ecologista Extinction Rebellion, que participó en numerosas protestas en los últimos meses para alertar de la crisis climáticas, señaló que se "solidariza" con los jóvenes británicos que se unen a la huelga.

Los estudiantes europeos toman la calle

En Francia, miles de jóvenes y estudiantes lideraron la manifestación en París, el principal acto de una jornada por el clima a la que se sumaron sindicatos y docentes y que incluyó también protestas en otras ciudades y paros en algunas empresas.

"Esto es una emergencia climática. No hay tiempo que perder"

Está previsto que la manifestación parisiense se repita mañana, sábado, aunque esta vez de la mano del colectivo de los llamados chalecos amarillos, lo que ha despertado una gran inquietud de las autoridades.

En Bélgica, miles de jóvenes y no tan jóvenes se manifestaron este viernes por el centro de Bruselas convocados por una veintena de ONG para presionar a los gobiernos contra el cambio climático y pedirles que hagan frente a este fenómeno.

En Finlandia cientos de jóvenes se movilizaron en varios puntos del país, entre ellos en la Universidad de Helsinki, donde guardaron once minutos de silencio: uno por cada año que queda para poder limitar el aumento de las temperaturas, según el IPCC o panel de expertos sobre cambio climático de la ONU.

En Dinamarca, la más multitudinaria de las casi veinte movilizaciones convocadas ha sido la de Copenhague, que abarrotó la plaza del ayuntamiento.

En Suecia también se han convocado diversas movilizaciones, la principal en Estocolmo, frente a la sede del Parlamento sueco en donde la activista Greta Thunberg inició precisamente sus protestas hace un año.

Compromisos de Alemania

En Alemania miles de personas marcharon en varias ciudades, especialmente en Berlín, donde la iniciativa fue multitudinaria. A la jornada de movilización se han sumado además unas 1.700 empresas, algunas de las cuales facilitaron a su personal que acudan a las marchas, al igual que ha sucedido con los estudiantes, a los que se ha dispensado de ir a clase para que pudieran ir a las manifestaciones.



Las manifestaciones en Alemania coinciden con una decisión política significativa y de alto calado: el Gobierno de coalición (democristianos y socialistas), liderado por la canciller Angela Merkel, ha acordado un ambicioso paquete en defensa del clima y para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de C02 para 2030.

Protesta con motivo de la huelga mundial por el clima en Berlín. / EFE

Se contemplan desde medidas fiscales a incentivos para las inversiones a empresas que apuesten por la economía verde, con un coste total que, según algunos medios alemanes, podrían situarse en los 40.000 millones de euros.

El grito de los niños de las Islas Salomón

En los pequeños países del Pacífico Sur, que sufren especialmente consecuencias de la emergencia climática a través de pérdida de terreno frente al aumento de nivel de las aguas, los colegiales también enviaron un fuerte mensaje.

"No nos estamos hundiendo, estamos luchando", gritaron con el puño en alto decenas de estudiantes de Kiribati, de acuerdo a las imágenes divulgadas en Twitter por la ONG ecologista 350.

Disfrazados de guerreros, los chavales de Islas Salomón, escudo y hacha en mano, posaron en una de las playas amenazadas de desaparición por la crisis climática, a donde algunos de sus compañeros manifestantes llevaron en canoas "navegando las olas del cambio", en fotografías que se han hecho virales.

El ministro de Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, pronunció ante los manifestantes un discurso en inglés "porque la gente que necesita escuchar esto, no están aquí y no son los que causan el problema", en referencia a los países desarrollados.

"Hazlo. Tenéis que hacerlo. Esto es una emergencia climática. No hay tiempo que perder. El futuro de países como Vanuatu está en juego", retuiteó el ministro.

Protestas ecologistas en Bangkok, Tailandia. REUTERS/Soe Zeya Tun

Ataviados con mascarillas contra la polución y centenares de chavales en Yakarta reclamaron "salvar a Borneo", la isla que más está sufriendo los incendios forestales que arrasan Indonesia.

Los humos contaminantes que proceden de estos fuegos en Borneo siguen afectado a Singapur, aunque en menor medida que en días anteriores, no han sido un impedimento para que los jóvenes activistas salieran a las calles.

"Lo sentimos, permaneceremos cerrado hoy debido a la emergencia climática", reza un cartel colocado frente a la puerta de comercios.

África, la más afectada, también clama por el planeta



De Kenia a Sudáfrica, pasando por Uganda o Nigeria, miles de africanos tomaron este viernes las calles para sumarse a la protesta global por el clima, en una región que suele ser la que más padece los efectos de la crisis climática.

Con pancartas en las que leían advertencias como "No hay un planeta B" en Nairobi, o con zancudos disfrazados de criaturas apocalípticas que sobresalían entre consignas de "Quemad el capitalismo, no los bosques", jóvenes y no tan jóvenes han acudido hoy en Johannesburgo al llamamiento global que pide más acciones contra la emergencia climática.

Según datos del Banco de Desarrollo Africano (AfDB), pese a que el continente africano causa menos del 4 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las repercusiones de las mismas se ceban sobre todo con la tierra africana.

De los diez países del mundo más amenazados por la crisis climática, siete son africanos: Sierra Leona, Sudán del Sur, Nigeria, Chad, Etiopía, la República Centroafricana y Eritrea; todos ellos sacudidos por episodios recientes de sequía, inseguridad alimentaria, desertificación, inundaciones o tormentas.

20-09-2019.- Protestas ecologistas en Kathmandu, Nepal. REUTERS/Navesh Chitrakar

En el sur del continente, Sudáfrica fue el país más movilizado, con marchas convocadas en distintos puntos del territorio nacional, desde Ciudad del Cabo (suroeste) a Durban (oeste).

"Quemad el capitalismo, no los bosques"

La capital nigeriana, Abuya, amaneció con una pancarta donde se lee "No hay más tiempo para lo mismo de siempre" y miles de estudiantes y activistas salieron a las calles también en el país más poblado de África.

"Lo que necesitamos en Nigeria [donde viven casi 200 millones de habitantes] es sencillamente educación y conciencia ambiental", explicó el activista y ecologista Tayo Odumbaku.

La sequía y la desertización en el norte de la mayor economía del continente están provocando que se acentúen los problemas de tierras entre los pastores seminómadas de etnia fulani, que cada vez tienen que llevar su ganado más al sur, y los agricultores del centro del país.

En Nigeria también destacaron las manifestaciones en la ciudad más poblada del continente, Lagos, una megápolis de casi 20 millones de personas que se espera que se duplique en 2050, mientras algunos de sus barrios se ahogan en la polución y la pobre gestión de los residuos urbanos.

Además, se celebraron actos contra la crisis climática en otros países africanos, como Ghana, Costa de Marfil, Benín, Togo, Camerún, Liberia, Níger, Malí o Sierra Leona.