La Consejería de Sanidad ha informado este miércoles de que se han presentado un total de 111 voluntarios que cumplen los perfiles profesionales para trabajar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, de los 669 requeridos. La inauguración del centro será el próximo 1 de diciembre, un mes después de la fecha inicialmente prevista para su apertura.

Desde el sindicato CCOO, denuncian a través de un comunicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretenda "buscar en tres días laborables más de 500 profesionales para poner en marcha" su hospital.

"No se puede desalojar de personal hospitales cuyas carencias en recursos humanos pueden generar más riesgos que beneficios en la atención sanitaria", manifiestan desde el sindicato.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales afirma que completará las plantillas requeridas para los tres turnos de trabajo con profesionales de todas las categorías necesarias procedentes de las renovaciones de contratos covid que la Comunidad de Madrid va a renovar atendiendo a las necesidades ocasionadas por la actual pandemia.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que renovará un total de 11.324 contratos de refuerzo que ya están en vigor en la red sanitaria pública hasta el próximo 30 de junio de 2020 debido a la situación extraordinaria de pandemia por el Covid-19.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales informará este miércoles sobre estas renovaciones a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad con la distribución por categorías y centros sanitarios, según ha adelantado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

CCOO: "No se puede poner en marcha un hospital si este no va acompañado de la contratación"

El nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal abrirá de manera progresiva. Se destinará principalmente a disminuir la presión asistencial del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, para que éstos puedan ir recuperando progresivamente la actividad no covid, tanto de lista de espera, como actividad quirúrgica y actividad de consultas. El objetivo es que esta nueva dotación sirva de apoyo y soporte al resto de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.

Desde CCOO recuerdan que "su oposición a la construcción de un hospital que no era necesario teniendo en cuenta que la actual infraestructura sanitaria de la región tenía". "No se puede poner en marcha un hospital si este no va acompañado de la contratación de profesionales que garanticen una atención sanitaria universal, eficaz y de calidad", destaca el sindicato.

Para la puesta en marcha del Isabel Zendal se necesitan 669 profesionales sanitarios, con la siguiente distribución por categorías: 103 facultativos, 247 enfermeras, 8 fisioterapeutas, 6 trabajadores sociales, 1 técnico de prevención de riesgos laborales, 39 Técnicos de radiodiagnóstico, 6 técnicos de laboratorio, 179 auxiliares de enfermería, 7 auxiliares de farmacia, 60 celadores, 8 auxiliares administrativos de admisión y atención al paciente, y 5 auxiliares administrativos de atención al trabajador y gestión.

A juicio de CCOO, el hospital de pandemias es "el juguete propagandístico y de entretenimiento de Isabel Díaz Ayuso, un juguete diabólico que pretende utilizar los sentimientos de los ciudadanos y ciudadanas sumidos en una pandemia de dimensiones inesperadas". "Esta actuación por parte de las autoridades sanitarias madrileñas es frívola pero también temeraria e irresponsable", añaden.