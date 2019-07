"Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan/ perpetuando los valores de la patria / ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia", canta Def Con Dos en España es idiota. César Montaña, más conocido como César Strawberry, es la cara más visible del grupo, que ha visto cancelados dos conciertos que tenía programados y cerrados en Madrid y en Málaga.

En el caso del show en Madrid, fue la anterior corporación la que ha había requerido los servicios musicales de la banda. La última polémica se ha producido en el Rincón de la Victoria, un pequeño pueblo costero de Málaga, donde Vox ha presionado a PP y Ciudadanos para bloquear la celebración del concierto.

Strawberry está curtido en este tipo de situaciones desde que fuera acusado y llevado ante el Tribunal Supremo por publicar unos tuits que quisieron ser interpretados como enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

¿Le ha sorprendido la decisión de Almeida y el nuevo gobierno madrileño?

No me ha sorprendido la situación en sí. Estoy preparado psicológicamente y a nivel de grupo ya lo hemos afrontado otras veces. Lo que no esperábamos, porque es anómalo y ridículo, es como lo han hecho. Era una actuación cerrada desde hacía meses.

Uno siempre piensa que algo así puede pasar, porque siempre hay que tenerlo en cuenta, pero no de esta manera. Es de una estupidez supina que refleja el talante político y la talla que tienen como administradores de lo público.

¿Cómo se enteró de que el concierto había sido cancelado?

Me enteré a última hora, me avisaron desde la oficina de contratación. No hemos hablado con el Ayuntamiento sobre nada de lo sucedido. Lo que han hecho es manifestar su desacuerdo con el promotor y alegan que nos contrató para presionarles.

Lo grotesco de esta situación, que puede llevar a que emprendamos acciones legales, es que estaba todo cerrado, pero optaron por vulnerar el contrato el día previo. Estamos acostumbrados a una censura previa, en la que directamente no tratan contigo. Lo ridículo es que estas dos suspensiones se hagan tras haber firmado el concierto. ¡Pues no me contrates!. Esto demuestra la sumisión absoluta del PP a Vox.

¿Y que ha ocurrido en Málaga?

El concierto del Rincón de la Victoria se iba a realizar porque Def Con Dos participó en actividades para promocionar la Cueva del Tesoro –declarada Bien de Interés Cultural–, haciendo una canción. Nos consta que el Ayuntamiento del PP estaba muy contento con nosotros y además, a la concejala de Cultura, de Ciudadanos, le gusta el grupo, así que nos contrataron.

Lo que pasa es que pese a la buena relación, allí solo hay un concejal de Vox, pero ha montado un pollo tremendo y ha conseguido tumbar el concierto. PP y Ciudadanos han terminado cediendo.

Andrea Levy, nueva concejal de Cultura en Madrid, se intenta vender como una rama más aperturista del PP...

Que la gente, a estas alturas, se crea las mentiras de los políticos me parece ridículo y naíf. Hay que juzgar la realidad como la que es: el PP es un partido en clara decadencia, que acaba de sacar los peores resultados de su historia, lo que pasa es que ha pactado con otros partidos de derecha.

"Sale Almeida hablando y parece un tipo poderoso, pero no lo es"

La ultraderecha de Vox siempre ha estado ahí, el caldo de cultivo era el PP. Puede parecer que están en auge porque han conseguido por los pelos la alcaldía, pero como haya una segunda vuelta en las Generales, Vox puede estar abocado, según las encuestas, a la desaparición. No hay que dejarse llevar por el efectismo de la situación. Sale Almeida hablando y parece un tipo poderoso, pero no lo es.

El PP de Casado es la versión más ultraderechista del PP que ha habido en mucho tiempo. Me parece bien que el PP se muestre como es en esencia, un partido de ultraderecha, y que no intenten simular y confundir con personajes como Andrea Levy, que fingen tener moderación, pero en realidad son ultras, porque pactan con partidos que en Europa están vetados.



Que los ciudadanos no caigan en sus fuegos artificiales porque Andrea Levy lleve chupa de cuero de vez en cuando: el PP es un partido ultraconservador. Es bueno que la gente vea cómo es Almeida, que Ortega Smith celebre que se cancele un concierto de Def Con Dos.

Todas estas cancelaciones siguen teniendo como excusa aquellos tuits con los que se le acusó de enaltecer el terrorismo. Han pasado ya casi cuatro años de aquello. ¿Se arrepiente de haberlos publicado?

"El juez Marchena vulneró todos mis derechos"

No me arrepiento en absoluto, ejercí mi derecho a la libertad de expresión dentro del marco jurídico de la Unión Europea.

Mi caso tuvo lugar dentro de una persecución que se llevó a cabo durante la legislatura y media de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Fue absolutamente ilegal. Incluso la UE tuvo que mandar unas directrices para que frenaran.

Ahora, mi caso se ha quedado en un limbo, nadie en la actualidad sería imputado por unos tuits. Voy a ser absuelto en el Tribunal Constitucional, tengo la convicción de que sí. De lo contrario, será en el de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

El juez que le condenó es el que ahora lleva el juicio al 'Procés'...

Manuel Marchena es conocido por su sesgo político. Vulneró todos mis derechos, llevó a cabo una condena insostenible. Tuvo un momento crítico en su carrera cuando iba a ser nombrado presidente del Poder Judicial y se produjo una filtración en la que el PP decía que con él tendría controlada la sala. Entonces tendría que haber dimitido, pero ahí está.

No quiero pensar que están dilatando mi dictamen en el Constitucional, porque hasta que no haya sentencia no puedo ir a Europa. No me gustaría que tuviese que ver con que absolverme, dictaminar que el juez Marchena se equivocó y que la doctrina Strawberry es ilegal podría afectar al juicio del procés.

¿Tomarán medidas legales con Almeida y el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid?

Por supuesto. Se han vulnerado derechos fundamentales de primero de derecho. Espero poder llamar cuanto antes a la puerta de Almeida, decirle que me ha difamado y tomar acciones legales.