Ya hemos contado en muchas ocasiones cómo la prensa puede manipular sutilmente la realidad sin necesidad de mentir explícitamente. Una forma es silenciar los asuntos según interese. Otra, exagerar enormemente unos hechos y minimizar otros. También está el clásico recurso al miedo, que hurta a la sociedad la capacidad de pensar con mesura. Y hay otras maneras, como por ejemplo contar los hechos omitiendo o minimizando los datos clave para entenderlos o no llamar a las cosas por su nombre.

Pero cuando directamente le das una vuelta de 180 grados a la realidad, eso ya no es ni sutil ni nada.

Este miércoles, el diario ABC ha publicado una noticia con el siguiente titular: "La derrota de Morales en Bolivia". Teniendo en cuenta que, a falta del recuento oficial, todos los datos apuntan a una aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (exiliado en Argentina) y que la propia Jeanine Áñez ha felicitado a los candidatos del MAS, un titular así es para dejarte ojiplático.

La justificación del titular es su curiosa "lectura" de los resultados, que asegura que la victoria del candidato de MAS, Luis Arce, "pone en evidencia que el líder que se creía imprescindible [...] era plenamente sustituible". Y para esto se apoyan en que la reciente victoria sería mayor aún que la que Evo Morales cosechó en 2019 y que la OEA echó por tierra.

El pasado año, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, consumando así el golpe de Estado en un país que se convirtió en una codiciada pieza en la guerra comercial y estratégica mundial. Evo Morales abandonó el país y se exilió en México al temer por su vida, después de que el jefe del Ejército le "sugiriera" que renunciase al cargo. Todo partió de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las elecciones de 2019 que denunciaba un fraude electoral. Un informe que se ha demostrado que estuvo basado en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

En las redes sociales, muchos tuiteros han alucinado al contemplar el curioso argumento que ha servido para titular una victoria como una "derrota".

Cuando has defendido un golpe de estado tienes que seguir manteniendo la farsa. No puedes admitirlo sin más. Total, a tus lectores les vale tu discurso, no se van a poner a contrastar para acabar sintiéndose engañados. A ellos tampoco les interesa ver la verdad.

— David Pareja (@davidpareja) October 21, 2020