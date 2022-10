El monumental repaso de una trabajadora al economista Gonzalo Bernardos

Captura del programa 'La Sexta Xplica'. - La Sexta/Tremending

Por Tremending

Una trabajadora, Yolanda, ha dejado sin palabras al economista Gonzalo Bernardos en un debate sobre hipotecas. Es lo que pasa cuando la teoría de un economista neoliberal se enfrenta a realidad: que se queda mudo.

En el programa La Sexta Xplica, la mujer relataba cómo su hipoteca variable se ha disparado de golpe 330 euros, una cifra inasumible para muchas familias en un contexto marcado por la inflación y la subida de precios.

Ella explicaba cómo aceptó una hipoteca de tipo variable porque era más económica que una de tipo fijo. El economista Bernardos ha optado por llevarle la contraria e indicarle que "es muy bueno asesorarse" y que si hubiera escogido "una de tipo fijo", no estaría en esta situación.

Bien, Yolanda respondió de forma contundente al profesor: "Cuando usted va, yo ya he venido". Y ha narrado cómo esa solución —la de cambiar el tipo de hipoteca— ya se la han propuesto desde el banco. "Hace seis meses, yo fui al banco y me dijeron que es el momento de pasar a fijo. Entonces pregunté que por cuánto me saldría. Unos 700 y pico. Estamos en las mismas".

A pesar de la respuesta, Bernardos dijo: "Te tendrías que haber asesorado". Y ella volvió a afirmar de forma tajante: "Ese no es el caso, yo tuve la oportunidad de comprar ese piso con esas condiciones. Me puedo asesorar mucho, pero sé mis propias limitaciones porque yo tengo un trabajo, pero lo que yo no voy a hacer es no poder vivir dignamente".