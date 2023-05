El regalo de Alejandra Jacinto que la presidenta madrileña ha rechazado en el debate de Telemadrid: "Ayuso huyendo de un libro"

Por Tremending

Este martes se ha emitido en Telemadrid el primer y único debate electoral que ha contado con la participación de los cinco principales candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado intervenir en todos los demás espacios. Será verdad eso de que, como en casa, en ningún sitio. Lo cierto es que ni siquiera jugando en casa ha salido muy bien parada. El bloque de izquierdas, liderado por Alejandra Jacinto, Mónica García y Juan Lobato, no se lo puso nada fácil a la aspirante popular.

El debate, en el que Ayuso ha participado sin pinganillo, abordó problemas como el de la vivienda, la sanidad pública e incluso hubo tiempo para hablar de plantas en los balcones. Pero, sin duda, el "minuto de oro" fue otro. En un momento dado, Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos, salió de su atril con el libro Morirán de forma indigna en la mano. La obra, escrita por Alberto Reyero, exconsejero de Ayuso, destapa el protocolo que causó cientos de muertes en las residencias madrileñas durante los meses más duros de la pandemia. Un regalo que descolocó por completo a la aspirante del PP e intérprete del rap Ganas.

Ayuso ya no se puede esconder más de la verdad sobre las residencias.#DebateTM pic.twitter.com/LhBPN9xARv — Podemos (@PODEMOS) May 16, 2023

"Usted, Isabel, dio órdenes de no trasladar a los hospitales a 7.341 personas que vivían en residencias. Usted a día de hoy no ha pedido perdón", reprochaba la candidata de Unidas Podemos antes de hacer entrega del presente. Ayuso, que no pudo esconder sus nervios, rechazó el libro e invitó a Jacinto a volver a su sitio. Una reacción que, sin duda, ha sido de lo más comentado del debate.

Los tuiteros no han desperdiciado la oportunidad de cargar contra la actual presidenta de la Comunidad: "Literalmente, Díaz Ayuso huyendo de un libro".

Para qué lo va a coger si no sabe qué hacer con él. https://t.co/ZGhluD39eu — Marina Lobo (@marinaLobL) May 16, 2023

Literalmente, Díaz Ayuso huyendo de un libro. — Jose Mejias (@JoseMMejiasR) May 17, 2023

Alejandra Jacinto le ha regalado a Ayuso el libro 'Morirán de forma indigna', en el que su ex Consejero de Asuntos Sociales cuenta cómo ella dejó morir a 7200 ancianos en las residencias. Ayuso lo ha rechazado como rechazó recibir a las familias de los muertos. #DebateTelemadrid — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) May 16, 2023

Ni un vampiro ante una ristra de ajos. A Ayuso le repele tanto la verdad como la democracia. https://t.co/Lfmg68RdeI — Alejandro Lorenzo (@AlexLoren19) May 16, 2023

Normal que no quiera el libro. Es como enseñar un crucifijo a Drácula. — Santo Padre 🔻🟣✊🏿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🌍🕊🏥 (@loplom78) May 16, 2023

En el #DebateTM Alejandra Jacinto ha intentado dar a Isabel Díaz Ayuso el libro de Alberto Reyero: "Morirán de forma indigna", sobre el Protocolo de la vergüenza que abandonó a la muerte a 7.291 mayores en las residencias durante el covid. Ayuso lo ha rechazado como si le quemara pic.twitter.com/mBgUQWpNs1 — Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) May 16, 2023

El minuto de oro es este #DebateTMpic.twitter.com/lBMw0BR78B — Eduardo Bayón (@edubayon_) May 16, 2023

El programa se saldó con una considerable victoria del bando progresista y ha dejado grandes anécdotas: desde la camisa de Alejandra Jacinto con varias fotos de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la candidata popular, hasta su llegada en taxi para apoyar a un sector que sufre diariamente las consecuencias del auge de los VTC.