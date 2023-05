Kate Winslet y su emocionante discurso al recoger un Bafta: "Queremos recuperar a nuestros hijos"

Kate Winslet nunca defrauda. La actriz se ha convertido en la protagonista absoluta de la última edición de los Premios Bafta, no solo porque volvió a casa con dos estatuillas, sino por su emotivo discurso de agradecimiento. La industria británica ha reconocido el aclamado papel de la intérprete en la película I Am Ruth, una cinta en la que se mete en la piel de una madre que lucha desesperada contra la llegada de su hija adolescente al atroz mundo de las redes sociales. Lo más especial del título es que el personaje de la joven lo interpreta su primogénita en la vida real, Mia Threapleton.

Fue precisamente a ella a quien le dedicó el galardón. "Si pudiera cortar este premio por la mitad, se la daría a mi hija. Hemos conseguido esto juntas, cariño", comenzó a decir la actriz entre lágrimas. "Hubo días en los que fue toda una agonía para ella cavar tan hondo, llegar a territorios emocionales que daban tanto miedo. Esta película se ha hecho para padres e hijos, para familias que se sienten como rehenes por los peligros de internet", añadió más tarde.

El auditorio londinense del Royal Festival Hall reaccionó con un largo aplauso que, lejos de dejar sin palabras a Winslet, alentó su poderoso discurso. "A las personas que están en el poder y que pueden hacer cambios, por favor, penalicen el contenido dañino. No lo queremos. Queremos recuperar a nuestros hijos. No queremos quedarnos despiertos, aterrorizados por la salud mental de nuestros hijos", insiste la estrella de Hollywood.

Su hija, Mia Threapleton, tampoco podía contener las lágrimas y le enviaba besos a su madre desde la grada. "Para los jóvenes que se han vuelto adictos a las redes sociales y a su lado más oscuro: esta no tiene por qué ser vuestra vida. Este mundo no es sano. Por favor, pedid ayuda. No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita apoyo", aseguró la actriz antes de entonar el "gracias" definitivo.

No es la primera vez que Winslet habla sobre este asunto de forma pública. Hace unos meses, en una entrevista con la BBC, explicó que sus hijos no tenían ninguna red social y animó a las familias a prohibir y retrasar el acceso de los jóvenes al mundo digital. "No dejes que tus hijos tengan un teléfono si son demasiado pequeños como para saber qué hacer con él", respondió por aquel entonces. Sus alegatos en defensa de la diversidad, la libertad de las mujeres y la salud mental la convierten en una de las voces más reivindicativas del universo Hollywood.