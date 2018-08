El Banco Central Europeo está cada vez más preocupado por la exposición de los bancos de la zona euro a Turquía, según una información del diario financiero británico Financial Times publicada este viernes, que ha provocado una caída en bolsa de las acciones de los bancos al tiempo que la lira turca toca otro mínimo récord frente al dólar estadounidense.

El BCE, que no quiso hacer comentarios sobre la información del FT, estaría supuestamente preocupado sobre todo por BBVA , UniCredit y BNP Paribas. Esas entidades son las que tienen mayores operaciones en Turquía, aunque la contribución de sus filiales locales a su balance general es relativamente modesta.

BBVA es una de las entidades de la Eurozona con mayor presencia en Turquía, donde ostenta una participación mayoritaria del 49,85% en el banco turco Garanti Bank, el segundo del país. El banco español entró en el país otomano con la compra de un 24,89% de Garanti en marzo de 2011, participación que ha elevado hasta casi el 50% actual.

La lira turca ha reanudado su prolongada depreciación al empeorar la crisis diplomática entre Turquía y Estados Unidos y crecer la preocupación respecto al control del presidente Tayyip Erdogan sobre la política monetaria bajo una poderosa nueva presidencia ejecutiva.

Detalle del banco turco Garanti, el segundo del país, controlado por el BBVA. REUTERS/Murad Sezer

El diario británico señala que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que agrupa las funciones como supervisor bancario del Banco Central Europeo (BCE), ha reforzado en los últimos meses su atención a la exposición a Turquía de los grandes bancos europeos ante la inestabilidad de su divisa. Según Financial Times, el BCE aún no considera crítico el tema, pero le preocupa que las entidades no estén protegidas contra la debilidad de la lira, dado que los préstamos en moneda extranjera representan alrededor del 40% de los activos del sector bancario turco.

La lira turca ha llegado a caer este viernes más de un 13% en su cotización frente al dólar, alcanzando así un peor cruce de 6,2860 liras por cada billete verde, dejándose así un 35% de su valor frente al dólar en lo que va de año, ante la falta de resultados en las recientes conversaciones entre Ankara y Washington y las crecientes tensiones en los últimas semanas en las relaciones entre ambos países, aliados en la OTAN.

El impacto general de Turquía en la economía europea se considera limitado. El economista de Berenberg Carsten Hesse estima que una caída de las exportaciones de la Eurozona a Turquía del 20% no restaría más de un 0,1 punto porcentual del crecimiento económico.

La situación de la lira turca y la información de Financial Times han provocado el descenso de las Bolsas europeas, con el mercado penalizando a los bancos. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,9% a un mínimo de una semana, al tiempo que los inversores se preocupaban por las posibles repercusiones económicas y políticas de la crisis turca. El índice caía un 0,4% en lo que va de semana.

Las acciones del banco francés BNP Paribas, el italiano UniCredit y el español BBVA cedían entre un 3% y un 4%. Según analistas del grupo Jefferies, Turquía contribuyó con un 14% a los beneficios del primer semestre de BBVA y un 9% a los beneficios de UniCredit, aunque su exposición de capital es limitada.

En España, el Ibex 35 se dejaba a las 15,40 horas un 1,7%, con lo que perdía la cota de los 9.600 enteros (9.589). La mayor caída del selectivo madrileño pasadas las 15.30 horas se ha producido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado, vía Twitter, una subida de los aranceles aplicados a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Turquía, que alcanzarán el 50% y el 20%, duplicando así su actual importe, como respuesta al desplome de la moneda turca.

Junto a BBVA también ahondaban en sus caídas el resto de bancos españoles: Sabadell (-3,7%), Caixabank (-3,4%), Bankia (-3,3%), Banco Santander (-3,1%) y Bankinter (-1,7%).