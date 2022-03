La revolución de las mujeres en el sector erótico: el placer en clave femenina

Quizá no lo sepan, pero detrás de muchos de los juguetes sexuales más vendidos y otros productos enfocados al disfrute de las relaciones íntimas, hay mujeres que han roto tabúes y han dado un enfoque más femenino al mercado. Algunas de las marcas líderes en el sector, tanto en España como en el extranjero, están lideradas por audaces empresarias que han conseguido tomar un papel predominante en un mundo que se antojaba muy masculino.

Una de ellas es Alicia Zurita, que no tuvo reparos en embarcarse en este mundo cuando en el año 2005 comprobó que ni ella ni sus amigas se sentían identificadas con el producto. Su intención era que "todas nos viéramos representadas, lejos del ideal tradicional en la que sólo una minoría tenía cabida. En ese momento no existían apenas marcas, todo era 'made in China' y un producto con un enfoque muy masculino".

Después de varios proyectos de éxito trabajando para otros, hace dos años creó Lubets, su primera marca de lubricantes, veganos para más señas. Pero… ¿hemos superado viejos tabúes con respecto al sexo y el placer en las mujeres? Esta madrileña habla para Público sobre la evolución del sector y la nueva forma de entenderlo en clave femenina.

¿Cómo fue su desembarco en este mundo?

Supongo que fue cosa de la casualidad, de estar en un sitio y en un lugar concreto. También puede tener que ver con que soy una persona atrevida, que considera el sector sexual como cualquier otro, porque realmente lo es. Fui consciente de la gran oportunidad que había en una categoría de producto que estaba en pleno cambio, del porno a producto de consumo. Quise contribuir a crear una nueva categoría con un enfoque centrado en la mujer y eso me enamoró.

¿Cree que ha habido una gran evolución con respecto a la mujer y el sexo o estamos todavía sujetas a muchos estereotipos?

Por supuesto que hay tabúes, hay una herencia que es difícil que desaparezca de la noche a la mañana, pero también una gran evolución. La mujer hasta hace pocos años se preocupaba más de dar placer que de recibirlo. Hoy entendemos lo importantes que somos y reivindicamos al mismo tiempo nuestro placer. Las relaciones sexuales han cambiado al nivel que ha cambiado la sociedad. Mismos derechos, incluido el placer. Como tarea para superar, quizás está el no exigir tanto a la mujer a nivel estético.

Las mujeres han tomado el papel activo también como empresarias del sector erótico y del placer. ¿Hay mucha representación femenina en el sector?

Pues fíjate que en este sector las mujeres somos revolucionarias. En España tenemos buenos ejemplos: hay cuatro startups muy exitosas todas ellas creadas y lideradas por mujeres, como son Bijoux Indicrets, Myhixel y Plátano Melón. En Inglaterra, la cadena de lencería erótica y juguetes sexuales Ann Summers, liderada por Jacqueline Gold y en Alemania Amorelie, que tienen al frente una mujer emprendedora que ha llegado a facturar 100 millones de euros y ha revolucionado el sector erótico en su país. Quizás por tener una mentalidad más abierta, en este sector las mujeres estamos muy bien representadas y somos revolucionarias.

En su caso, comercializa lubricantes. Hay ciertos tópicos relacionados con este producto, que apuntan a problemas o falta de deseo…

En efecto, parece que si compras un lubricante es porque tienes una necesidad, por ejemplo sequedad vaginal, y no tiene que ser así. Lo planteamos como un producto para disfrutar y potenciar el placer, sin una perspectiva terapéutica. Es como ir a cenar a un buen restaurante o un bolso precioso; no lo necesitas en el sentido estricto de la palabra, pero lo disfrutas igual. A aquellas que tengan dudas solo les diría que prueben una vez y que luego valoren si hay o no diferencia.

¿Falta educación sexual femenina en la sociedad, sobre todo de cara a las nuevas generaciones?

Se ha avanzado, pero todavía falta seguir dando pasos en una dirección correcta. Y no solo es una cuestión de los planes de estudios, la principal responsabilidad en este caso es de las familias. Acabar con el tabú del sexo como tema de conversación intergeneracional es complicado, pero es importante que se avance en este sentido.

Su empresa está formada por mujeres mayoritariamente, pero en el sector hay muchos hombres, ¿son bien aceptadas?, ¿trabajan en un ambiente de igualdad?

Sí, yo no he notado problemas en ese sentido, incluso se han dado momentos curiosos y divertidos como estar desarrollando un vibrador rodeada de ingenieros, bastante mayores y que intentado estudiar el material se iban pasando muestras de unos a otros oliendo vibradores, ellos muy serios y concentrados, con total naturalidad.

¿Todavía nota caras de extrañeza cuando dice a lo que se dedica?

Bueno, las reacciones son muy positivas, y en cuanto hablo de mi empresa esto se convierte en el foco de atención. En las reuniones sociales incluso hay personas, entre ellas hombres y abuelas, que me cuentan cosas muy íntimas sin pudor ninguno, lo que a veces me pone en una situación un tanto incómoda… (risas).