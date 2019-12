La abstención de una diputada de Ciudadanos, la independiente Ana María Coto, ha permitido al Gobierno asturiano, del PSOE, iniciar la legislatura autonómica con el presupuesto aprobado, una decisión que contravenía el criterio de la gestora de la formación naranja y que ha llevado a la parlamentaria a anunciar su dimisión.

A la abstención de Coto se ha sumado la del diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, que ha seguido así las directrices de la dirección del partido, enfrentada al sector que lidera Francisco Álvarez-Cascos y del que forma parte el segundo diputado de la formación, Pedro Leal, que ha votado contra las cuentas.

De esta forma los votos en contra del dictamen de la ley presupuestaria se han elevado a veintiuno –PP, Vox, Podemos y el diputado de Foro– frente a los veintidós que sumaban PSOE e IU, lo que, unido a las dos abstenciones, ha permitido que Asturias evite una prórroga presupuestaria de cara a 2020.

La sesión plenaria en la que se han aprobado las cuentas ha estado marcada por el giro de Ciudadanos, cuyo grupo parlamentario, tras semanas de negociaciones con el Gobierno, había anunciado que posibilitaría que el presupuesto saliera adelante al haberse incorporado algunas de sus demandas.

No obstante, la gestora que dirige Ciudadanos a nivel nacional impuso su criterio al de los diputados autonómicos que, tras haber dado inicialmente el visto bueno a las cuentas, volvieron a votar para decidir por mayoría cambiar su criterio para pasar a oponerse al presupuesto del Ejecutivo socialista después de haberse abstenido la pasada semana en las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox.

Al concluir el pleno, y visiblemente emocionada, Coto, que se incorporó como independiente a la candidatura de Ciudadanos encabezada por el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, que también dimitió en desacuerdo con la política de pactos de la formación naranja, ha anunciado su dimisión al discrepar del "abrupto" cambio de criterio del partido.

"Me he abstenido, porque mi palabra es fundamental y he querido mantener la coherencia con lo que en nuestro grupos parlamentario hemos estado hablando en este periodo de negociación", ha indicado para explicar su postura que, según la dirección regional de Ciudadanos, obedece a una decisión "personal".

Tras ver aprobados sus primeros presupuestos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha lamentado ver a Podemos y Ciudadanos "encadenados" a Vox con su voto en contra del presupuesto, que refleja que es "la extrema derecha" la que marca el camino a la oposición política en Asturias.

El presupuesto del Principado para 2020 asciende a 4.757 millones de euros, un 5,1 por ciento más, de los que 3.195 millones a gasto social, 114 millones por encima del de este año, mientras que para inversión productiva se reservan 366 millones, 12 millones más que en los del ejercicio actual.