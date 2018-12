Adelante Andalucía no consiguió los resultados que esperaban. Pero no sólo fue esta la mala noticia para la coalición: desde el momento en el que se conocieron los datos aseguraron que lo que más les preocupa no es su escaño, sino que la derecha suma para gobernar en el Parlamento gracias a los votos del partido franquista, Vox. En la coalición — como en los partidos — se ha hecho autocrítica y se reconocen "fallos", aunque todavía están a la espera de un análisis detallado que se realizará en la próxima reunión de Rumbo de 2020, las convocatorias de Podemos de su gobierno a la sombra..

Pero, mientras llega la cita, varios miembros de Podemos ya han ido reconociendo algunas flaquezas y avanzando en estrategias que tienen que abordar en este ciclo político. Las andaluzas se presentaban como un avance de las futuras elecciones de 2019 y entre el partido morado hay quienes consideran que tiene que abordar distintos frentes para revertir la situación.

Frenar el avance de la extrema derecha

"Alerta antifascista", advirtió el secretario general de Podemos el pasado domingo al conocer la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Una escena memorable con dirigentes de Izquierda Unida y del partido morado con caras que transmitían preocupación. La misma imagen tenía lugar minutos antes en Sevilla con los líderes de Adelante Andalucía que quisieron dejar claro que les preocupaban sus resultados, pero aún más el número de escaños que había conseguido Vox. Unos números que no esperaban ningún partido ni había previsto ninguna encuesta electoral.

Podemos defiende el "patriotismo de las cosas de comer" frente al avance de la extrema derecha

En Unidos Podemos tienen claro cómo quieren enfrentar este avance: con "patriotismo de las cosas de comer". Iglesias aclaró en Espejo Público que la formación de Santiago Abascal es una corriente del PP y que su líder ha estado décadas "chupando del bote" de las Comunidades Autónomas con Esperanza Aguirre. "Son la corriente más franquista de la corrupción y del PP. El PP sin complejos. De nuevos no tienen nada", asegura.

En la formación morada asumen que la situación en Andalucía tiene "implicación en el conjunto del Estado". Por esto el primer llamamiento que hizo el grupo confederal fue pedirle a la mayoría de la moción de censura tener "alturas de mira", apoyar los Presupuestos de 2019 y "cerrar las puertas a la extrema derecha mejorando las condiciones de vida de los españoles". Pero no las tienen todas con ellos porque los partidos catalanes, de momento, se mantienen en el 'no', a pesar de que el Ejecutivo haya decidido llevar las cuentas a las Cortes en enero.

Volver a movilizar a su electorado

A la falta de análisis más profundos, la bajada de votos la achacan a la abstención. "Nuestros votantes se han quedada en casa y esto es lo primero que tenemos que revisar" reconoció la coportavoz del partido, Noelia Vera, tras el análisis de la ejecutiva del partido. Podemos, en el anterior ciclo irrumpió con fuerza en las instituciones, pero no todo apunta que vaya a ser igual en 2019 al tener que consolidar y reformular parte de su discurso. Fuentes del Consejo de Coordinación reconocen a Público que tienen que reinventarse en muchos aspectos y que es complicado llegar a los niveles de 2015.

La prueba es que Adelante Andalucía, a pesar de tener mítines repletos por todas las provincias, no ha mantenido movilizado a su electorado y ahora tienen que ver cómo consiguen recuperar esta fuerza en todos los territorios para las próximas elecciones de 2019. La ilusión entre su electorado sigue templada. Desde septiembre hasta este último mes fuentes de la dirección explican que han subido del 17% de votos al 18% en las encuestas electorales. Pero reconocen que el avance es muy lento.



Uno de los asistentes a Vistalegre II levanta el puño en apoyo a Pablo Iglesias. | JAIRO VARGAS

Uno de los puntos claves será la movilización en la calle. Como ya hicieron en la "primavera democrática" con el 8-M y la marea de pensionistas o ante la sentencia de las hipotecas, Podemos seguirá llamando a la gente a la protesta en las calles. Mantener la movilización y lograr una convergencia de las luchas fue un punto importante para la irrupción de Podemos en la política. Hay dirigentes que reconocen que el equilibrio entre mantener "un pie en las calles y otro en las instituciones" no siempre se cumple y que deben volver a priorizar el primer paso.



Convencer con la coalición entre Podemos e IU



Podemos, Izquierda Unida y Equo se presentarán juntos en la mayoría de territorios en las elecciones de 2019. Los malos resultados no hacen que los partidos se planteen presentarse a las elecciones por separado. Rodríguez y Maillo apuestan por la continuidad de Adelante Andalucía. Mientras que Iglesias y Garzón tampoco barajan romper la confluencia de Unidos Podemos.

Aunque algunas "fuerzas hermanas" ya han descartado ir con la confluencia. Mónica Oltra ha avanzado en una entrevista en El País que no irán con Unidos Podemos en las próximas elecciones generales. "No es inteligente una fórmula que te hace perder representación, que nos resta posibilidades electorales. Otra cosa es la alianza política, que la tenemos, de objetivos comunes aquí y en el Congreso de los Diputados. Se puede tener una alianza política sin tener una alianza electoral", asegura la dirigente valenciana.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, durante un mitin de Adelante Andalucía días antes de las elecciones / José Camó - Adelante Andalucía

Los datos muestras que Oltra tiene razón cuando dice que la confluencia hace que pierdan representación. Los tres puntos que ha perdido Adelante Andalucía no han sido únicos. En 2016 tampoco rentabilizaron el "pacto de los botellines" respecto a los resultados electorales: se dejaron 1,2 millones respecto al 20-. A las formaciones les queda un largo camino para convencer a los que fueron sus votantes del futuro de las coaliciones.



La relación con el PSOE y el adelanto electoral



Otra de las conclusiones de las elecciones es que Adelante Andalucía no ha conseguido arrebatar el voto socialista que esperaba. Y la situación en el panorama estatal es aún más compleja; el PSOE desde el Gobierno se come parte del terreno de Unidos Podemos. Si la dirección del partido considera imprescindible mantener sus gobiernos municipales para encarar las elecciones generales, también reconoce que, con la actual correlación de fuerzas, la única manera de tener responsabilidades en el Gobierno en España es pactando con el PSOE. El objetivo en las próximas elecciones autonómicas es formar parte de gobiernos de coalición con socialistas, como ensayo previo a escalar este tipo de pactos a nivel del Estado.

Asimismo, se entiende como un cordón sanitario para que Pedro Sánchez priorice acuerdos con Podemos a realizarlos con Ciudadanos, como ya intentó en su investidura fallida."Podemos sabe que, para gobernar deberemos ponernos de acuerdo con un partido [en referencia al PSOE] con el que no tenemos nada que ver en muchas cosas. Por eso, necesitamos un programa que, como en el caso de Portugal, establezca de forma clara nuestros acuerdos. Creemos importante que se reconozca que los votos de Podemos no pueden valer menos que los del Partido Socialista. Estaremos dispuestos a hacer un gobierno de coalición en torno a un programa común", explicaba Pablo Iglesias en la entrevista antes referida.

UP no puede convertirse en simple colaborador de una recomposición parcial de este régimen, del que además saldría reforzado un PSOE que, además de tener su propio y largo historial de corrupción, está muy lejos de emular el ejemplo de corrientes como la que representa Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. Como se propone en el comunicado de Anticapitalistas 2/, la tarea de UP debería consistir en contribuir a crear las condiciones para un nuevo ciclo de movilizaciones, siguiendo el ejemplo de movimientos como el feminista y el de pensionistas, aspirando así a desbordar los marcos austeritarios, liberticidas 3/ y recentralizadores que, mucho nos tememos, van a seguir imponiéndose en esta nueva etapa política.Ése debería ser el mejor camino para preparar las próximas convocatorias electorales, impulsando paralelamente procesos participativos –y no plebiscitarios- de construcción de candidaturas de Unidad Popular, siguiendo el ejemplo de acuerdos como el alcanzado entre Podemos e IU en Andalucía.

La posición ante el conflicto catalán



El tema catalán ha sido el más complicado del último curso político. Iglesias demostró su capacidad de interlocutor con el independentismo con la moción de censura al conseguir que los partidos catalanes apoyaran la moción de censura, así como por las conversaciones que mantiene con los dirigentes catalanes o ser el primer líder de una formación estatal en visitar a los presos del procés; primero a Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.

Por otro lado, el concepto de ‘España plurinacional’ le ha servido a Podemos para posicionarse ante el discurso centralista de otras fuerzas políticas y reivindicar otros modos de configuración del Estado como la república y el confederalismo que cuenten con el visto bueno de las periferias. Asimismo, reconocer esta realidad ‘plurinacional’ era una manera de defender la vía del referéndum pactado y con garantías donde el pueblo catalán pueda decidir su futuro.

El procés, un agujero negro de votos

El diputado de ERC ,Joan Tardá, conversa con el líder de Podemos, Pablo Iglesias y la portavoz, Irene Montero, durante el pleno del Congreso de los Diputados. /EFE

Todo indica que mantendrán la estrategia crítica contra el artículo 155 y la Declaración Unilateral de la Independencia (DUI), mientras que optarán por seguir defendiendo el diálogo para lograr un referéndum pactado y con garantías para el pueblo catalán. La dirección de la formación morada siempre ha admitido que defienden una posición compleja y confían en que sus ideas logren imponerse a medio plazo. De hecho, una encuesta publicada en El Mundo el pasado mes de octubre revelaba que un 57% de los españoles está a favor de un referéndum pactado para Catalunya.

Sin embargo, la posición de Podemos sobre Catalunya tampoco se ha entendido en el resto de España o, al menos, eso es lo que indicó el último barómetro del CIS. En unas hipotéticas elecciones Unidos Podemos permanecería hasta tres puntos por debajo respecto a junio de 2016. La formación morada pierde votantes –un 5% de los que le votaron dice que votaría al PSOE y un 4% a Ciudadanos–, ve como Izquierda Unida cada vez gana más simpatizantes y observa como cae la popularidad de su líder. Iglesias cayó al 5,75%, por detrás de Sánchez, valorado con un 6, Rajoy (6,7%) y Sánchez (6). Los datos y las decepciones hacen necesaria una reflexión para encarar 2018, que será clave para ir posicionándose de cara a las elecciones autonómicas de 2019 y las generales de 2020.

Anticapitalista, cada vez más fuera de Podemos



Las primarias de la Comunidad de Madrid fueron el gran punto de fisura. Después de unas semanas de tensiones tras el documento filtrado desde el móvil de diputada de Carolina Bescansa en el que proponía un plan a Errejón para derrocar a Iglesias como líder de Podemos, el candidato a la presidencia regional y el secretario general de la Comunidad enterraron el hacha de guerra con una rueda de prensa en la que anunciaron la "candidatura conjunta" para la Comunidad de Madrid. De esta forma, escenificaron la unidad de Podemos que, sin embargo, no cuenta con la tercera pata del partido, Anticapitalistas, que decidió no participar en las primarias. Ni con la mujer que Espinar y Errejón esperaban, Lorena Ruíz-Huerta, que abandonó la formación meses después. La organización tachó estas primarias de “pacto de sillones”.

Tampoco participaron en las de la capital. Ni en las generales. El reclamo de "unidad" que lanzaron las bases a los tres sectores de Podemos no se ha cumplido.

Mantener la alcaldía de Madrid



Podemos insistió mucho para que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, repitiera como candidata a las elecciones municipales de 2019. Pero, una vez que ha anunciado que se presenta, el proceso para formar las listas para los comicios no está siendo tan fácil ni rápido como esperaban en el partido morado.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. (Reuters)

En el partido morado esperan que el tándem de Manuela Carmena e Iñigo Errejón funcione para ganar también las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La dirección de Podemos defiende que Errejón es el mejor candidato que pueden tener, pero tampoco las tiene todas con él para ganar. Desde el entorno de Errejón ven claras las posibilidades de alcanzar un gobierno de coalición con los socialistas, y los guiños mutuos se suceden tanto con el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como con el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco. Más desapercibida, su coordinación con el PSOE con respecto a la crisis del máster de Cifuentes es una buena muestra de este claro acercamiento, pues Errejón hasta llegó a mantener públicamente un discurso diferente al de la portavoz de Podemos en la cámara autonómica para alinearse con el de Gabilondo. Se trata de la denominada "competición virtuosa", el concepto que Errejón utiliza para referirse a un proyecto político para Madrid "que no se quiera de parte, sino que aspire a integrar también a sus adversarios".