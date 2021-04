Llegó a la Audiencia Nacional dispuesto a declarar a todas las partes. A sus 72 años, a Luis del Rivero, ex presidente del Grupo Sacyr, ya no le da remilgos señalar a los presidentes de Caixabank o de Repsol, Isidro Fainé y Antonio Brufau, respectivamente. Los dos empresarios han acabado imputados después de que, en su anterior declaración, Del Rivero solicitara que les llamaran a declarar por el Proyecto Wine, presuntamente pagado por el BBVA a la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo, al igual que la Operación Trampa, la que hizo fracasar la OPA contra el banco vasco que iban a lanzar el entonces presidente de la constructora y otros potentes empresarios.

En 55 minutos de declaración como testigo y víctima (de los que Público ofrece algunos extractos en exclusiva), Del Rivero dio la versión de Sacyr sobre cómo había sido lo que conocemos como la "OPA hostil" y que para el empresario no fueron más que negocios. Cientos de millones arriba o abajo, no siempre está tan claro que se pueda achacar la culpa al competidor, como quiso dejar claro durante su declaración a preguntas del abogado que le representa, y que ejerce la acusación particular, y también al del BBVA.

Principios de 2004: el origen de la OPA

Lo primero, como siempre para estas cosas, es tener un buen grupo de empresarios que te acompañen aunque pierdas. Y así pasó, según contaba en su declaración:

Abogado Del Rivero: Finales de 2004 principios de 2005 ¿cuál era su relación laboral con Sacyr? Si lo puede explicar.



Luis Del Rivero: Hasta el 10 de noviembre de 2004 yo era consejero delegado y a partir de esa fecha presidente ejecutivo y consejero delegado de Sacyr, y en el 2005 lo mismo.



A. DR: ¿Y en esas fechas tenía relación son los señores Sebastián, Benedito, Abelló, Ampuero, Arenillas, Cainzo...?



L. DR: Por el orden que me ha preguntado yo al señor Sebastián [Miguel Sebastián, responsable de la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero] le conocí en junio de 2005 [en realidad es de 2004, según esta misma declaración], a [Vicente] Benedito le conozco de siempre por haber participado en la fundación de Sacyr con el Banco del Comercio; a [Juan] Abelló le conocía desde el año 2000, porque éramos miembros de la misma directiva del Real Madrid...



A.DR: ¿Este grupo tenía algún interés común, alguna operación empresarial en relación con alguna entidad financiera?



L.DR: A mitad de 2004, vimos que la construcción iba a finalizar; paso en 2007. Entonces ese año teníamos un exceso de liquidez y entonces pensamos en tomar una participación del BBVA, para lo que contábamos con el apoyo de los antiguos accionistas del BBVA. Yo conocía a José Domingo Ampuero, me puse en contacto con él, recopiló una serie de accionistas que tenían el 4,2% y nosotros pensamos alcanzar en una primera fase el 3,6% y luego hasta el 5%. Verdaderamente, nosotros lo que teníamos pensado, como ya hicimos, era vender Sacyr Vallehermoso -como hizo Fadesa a Martinsa dos años después y como hicimos nosotros mismos con Testa dos años después- , lo cual nos podría producir unos 8.000 millones. La idea final era alcanzar el límite para no lanzar OPA, hoy es el 30%, que en aquel tiempo era el 25%. La capitalización del BBVA estaba en aquel momento en 32.000 millones de euros.



A.DR: ¿Entonces esa operación suponía tomar el control de la entidad financiera?



L.DR: Hombre, para tomar el control tienes que lanzar una OPA y una OPA por el 100% en ningún momento, aunque en el sumario se habla de OPA hostil en ningún momento se pensó y en esta primera fase ni mucho menos porque estamos hablando de una participación del 3,6% para llegar al 5% y con el apoyo no firmado mediante sindicación, si no mediante un acuerdo, con los antiguos accionistas. La prueba es que cada vez que nosotros vamos a ver al señor Solbes vamos acompañado del mayor accionista de Neguri, que era Santiago Ybarra. No podía ir Emilio Ybarra que en ese momento estaba imputado, y tuvo que venir su hermano Santiago a la primera reunión que tuvimos con el señor Solbes [Pedro Solbes, ministro de Economía y Haciendo y vicepresidente del Gobierno] el 23 de noviembre. Santiago Ybarra era en ese momento presidente de Vocento y el mayor accionista de los antiguos accionistas del BBVA.

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero (d) llega a la Audiencia Nacional para declarar como testigo ante el juez en el marco de la Pieza BBVA del Caso Tándem. — Juan Carlos Hidalgo / EFE

En 2002, el entonces juez Baltasar Garzón, amigo del comisario Villarejo (y defensor de otros comisarios de las cloacas de Interior, como Carlos Salamanca, Enrique García Castaño y Eugenio Pino), abrió un caso que hizo perder a Emilio Ybarra el poder que tenía en Iberdrola y BBVA, y que dió el paso al frente de la eléctrica y del banco a dos nuevos nombres, José Ignacio Sánchez Galán y Francisco González. Es el caso de las conocidas cuentas de Jersey, desde las que presuntamente Repsol pudo pagar campañas al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Allí, el rey emérito Juan Carlos I también habría guardado dinero. Muchas de las informaciones que Villarejo está aportando a Tándem tienen que ver con esta investigación abierta por Garzón y que afecta a varias piezas.

Además, también resulta curioso que la persona que dirigía la seguridad de Emilio Ybarra en Iberdrola fuera Marcos Peña (quien ya ha ido a declarar en la pieza que está imputado el actual presidente de la eléctrica Sánchez Gálan). Peña es también familiar de Donato González, presidente de Société Générale, a quien Luis del Rivero señaló en varias ocasiones en esta declaración en la Audiencia Nacional.

Segundo paso para una OPA: informar a la oposición

Pues después de reunir a un grupo con intereses comunes y las ideas claras, el segundo paso para lanzar una OPA es informar a la oposición, en este caso, al expresidente José María Aznar que ya no ejercía de nada en el PP tras haberle pasado el testigo a Mariano Rajoy (y que perdió las elecciones generales de marzo de 2004, tras los atentados del 11M). Así lo explica el ex presidente de Sacyr:

Abogado: ¿Cuándo empezaron ya contaban con el apoyo de Société Générale?



Luis del Rivero: Mire, nosotros comenzamos a pensar en esta operación en el mes de mayo de 2004. Una operación de este tipo lo primero que pensamos es que lo conociera la oposición del Gobierno...



A: ¿Pero todos los grupos políticos de la oposición? ¿Algún grupo concreto?



L. DR: En ese momento la oposición era el Partido Popular, que había perdido por sorpresa las elecciones de 2004, y hablamos con el señor Aznar. En ese momento no era el señor Aznar el presidente, pero era la cabeza visible porque había una especie de descabezamiento. No hablamos con él como presidente del PP, quisimos tantear cómo sentaría una operación de ese tipo en el Partido Popular y tuvimos una comida en casa de Abelló, Abelló, Aznar y yo. Fruto de eso... Aznar no podía decir ni sí, ni no ni blanco ni negro, pero en un tema de estos que no es comprar una mercería, que es comprar la segunda entidad financiera, que además no era una entidad financiera cualquiera era la segunda accionista de la Telefónica, de Repsol, de Iberia, de Iberdrola...

El expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar durante la segunda sesión de ‘España, Constitución, Libertad. 1996-2004’ a 9 de marzo de 2021. — Jesús Hellín / EFE

Aunque el presidente del BBVA Francisco González aseguró en su declaración ante el juez que desde el principio vio la OPA inviable, el denominado grupo hostil sí tenía garantizado el banco que les iba a acompañar en la travesía, la entidad francesa Société Générale, como explica Del Rivero:

Abogado: Según la declaración del señor Francisco González, en cuanto supo como se estaba planeando no le interesó lo más mínimo porque no tenían ni capacidad ni operatividad para hacerla. Usted ha dicho que tenía el apoyo de Société Générale para un préstamo...



L. Del Rivero: Lo primero transmitimos al Partido Popular, al señor Aznar... A continuación, a finales de mayo principios de junio fuimos a comunicarle al Gobierno lo que íbamos a hacer por si tenían alguna pega; ahí nos pusieron en contacto con la Oficina Económica de Moncloa. Y, antes, habíamos gestionado con Société Générale en París y habíamos empezado la compra de acciones en junio [aunque no está muy claro que fueran exactamente acciones lo que compraran según explicamos en este artículo Del Rivero admite que Société Générale articuló la operación que enriqueció a Sacyr con su supuesto 'asalto' a BBVA]. Esa compra la habíamos empezado en París, porque no era conveniente gestionarla con los bancos españoles y esa se hizo con Société Générale el presidente y el director general, que es el equivalente a consejero delegado.



A: ¿Ha mencionado usted a una persona que se llama Donato?



L.DR: Donato era el presidente de España. Él estuvo en esas negociaciones y no sólo lo conocía, es que las órdenes de compra se las dábamos a él. Pero insisto, nuestro tema es puramente empresarial y estaba con los accionistas antiguos de la Société.

Por último, informar al vicepresidente Pedro Solbes

Luis del Rivero sigue contestando en su declaración en la Audiencia Nacional a otro de los abogados que el ex directivo del BBVA Vicente Benedito fue quien se quedó a cargo de las conversaciones con Miguel Sebastián (entonces jefe de la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y antes economista jefe del banco) mientras Sacyr seguía comprando. Cuando "ya hemos llegado a tener una participación significativa (significativa no en el término exacto del tema, que es el 5%, si no cuando ya tenemos el 3,16%), pensamos que esto ya está maduro", los socios mantienen la última reunión antes de ir a rematar con el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes.

Los socios de la operación cenan el 8 de noviembre de 2004 en el restaurante Los Ramos. Asisten los hombres de Neguri que habían aparecido junto con Emilio Ybarra en la investigación abierta por Baltasar Garzón: José Domingo Ampuero, Vicente Benedito y el hermano del expresidente del banco vasco, Santiago Ybarra. Será dos semanas después, el 22 de noviembre, cuando finalmente Luis del Rivero se siente con Solbes y le anuncie su intención de entrar en la segunda entidad bancaria de España. Así lo explicó el expresidente de Sacyr a preguntar del abogado del BBVA:

A: ¿Alguna vez alguien del BBVA, en nombre del BBVA, directa o indirectamente, le hizo llegar algún tipo de presión o le desaconsejó la operación?



Luis del Rivero: No. Cuando ya decidimos tomar la operación yo hablé con el señor Goirigolzarri cuando era consejero delegado, él vino a verme el lunes 22 [de noviembre de 2004], Me acuerdo porque estuvimos hablando, él vivía en Bilbao, yo había sido de la Real Sociedad, él del Atletic de Bilbao...



A: Bien. ¿El lunes 22 de noviembre de 2004 es la fecha en la que usted considera que es pública su intención?



L. DR: No.



A: ¿En qué fecha considera que es pública la decisión que ha mencionado anteriormente de Sacyr, de intentar adquirir entre el 3,5 y el 5% del accionariado?



L.DR: De conocimiento de la opinión pública yo creo que es por una publicación que hay el día 29 de noviembre en 'El Confidencial', aunque hay alguna cosa el día 18 que se dice alguna cosa en implícitas, en 'El Economista'. El día 22 hay una comida, como con Solbes, voy por la tarde a La Moncloa y quedamos el día 23 con él en el Ministerio, que además había un partido Real Madrid-Bayer...



Lo cierto es que las acciones del banco se revalorizaron; y, como siempre, los pequeños accionistas fueron los que menos pillaron, pero quienes habían comprado a tiempo y calentado el mercado pudieron hacer un buen negocio. Del Rivero relató en su declaración que no notó nunca que había sido seguido y espiado por Villarejo, aunque ahora se ha sorprendido de la información personal y de las publicaciones que manejaba el comisario. Sí, en cambio se plantea ahora que en otras operaciones realizadas años después, en las que llegó a perder cientos de millones, pudieran estar detrás estos rivales. Pero primero habrá que probarlo y después, como el mismo señaló, "tendrá que ser un perito quien lo valore".