Las prórrogas del estado de alarma se encarecen, y el precio de la última se ha traducido en el desencuentro más notable entre Pedro Sánchez y la mayoría de los partidos que componen el denominado bloque de la investidura. El Congreso ha autorizado este miércoles, por quinta vez, la prórroga del estado de alarma que ampara las decisiones y restricciones aprobadas para hacer frente a la emergencia sanitaria de la covid-19, en esta ocasión hasta el 7 de junio.

El Ejecutivo ha vuelto a ser testigo de la pérdida de apoyos y la comparativa con las primeras votaciones ya dibuja un abismo. La Cámara ha concedido esta ampliación con 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones. Una cifra, que aunque todavía refleja una mayoría absoluta del Pleno, está ya muy lejos de los 321 diputados que dieron el 'sí' a la primera autorización de la prórroga el 25 de marzo.

El baile en las cifras deviene del baile entre los grupos, de los que han oscilado de la abstención al 'no', y del 'sí' a la abstención; el daño para el Ejecutivo es doble: no solo pierde apoyos, sino que no gana ninguno. Han votado a favor de la prórroga el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe; en contra se han posicionado PP, Vox, ERC, JxCat, CUP, Compromís y Foro Asturias; las abstenciones han venido de Bildu, Navarra Suma, Nueva Canarias y el BNG.

"Hoy vemos cómo se desvanece el bloque de la investidura", manifestó Íñigo Errejón al comienzo de su intervención; curiosamente, el portavoz del único partido que apoyó al Gobierno de coalición que, junto al PNV y Teruel Existe, ha mantenido su voto afirmativo en esta quinta prórroga del estado de alarma. ERC (que se abstuvo en la investidura) no se movió de su 'no', una posición a la que se sumó Compromís para dar algo más que un toque de atención al Gobierno.

"Joan Baldoví (el portavoz de Compromís) casi nunca se enfada. Hoy lo tienen ustedes muy enfadado; Baldoví es en muchas ocasiones un buen termómetro de la situación", apuntó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante su intervención. El apoyo de Ciudadanos a la anterior prórroga del estado de alarma había hecho saltar las alarmas en el bloque de la investidura, y desde la mayoría de estas formaciones se había avisado al Ejecutivo de que no podía remar hacia las dos orillas.

Los de Inés Arrimadas volvieron a ser cruciales en la ampliación del estado de alarma, ya que sin sus 10 votos los de Pedro Sánchez corrían un gran riesgo de que la Cámara terminase por tumbar la autorización de la prórroga. El acuerdo entre el Ejecutivo y Cs terminó por dinamitar las negociaciones que hasta el martes a última hora el Gobierno mantenía con algunas de estas formaciones.

"Tiene que elegir: o la mayoría progresista de la moción de censura para avanzar en la igualdad, o la derecha para insistir en las políticas neoliberales. Si apuesta por la derecha no nos encontrará ni a nosotras ni a la mayoría de fuerzas que permitieron su investidura. Elija bien", le advirtió al presidente la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Antes, Rufián había acusado a los de Sánchez de "volar el espíritu de la investidura" con el acercamiento a Ciudadanos y el fracaso en las negociaciones para prorrogar la alarma: "Si no nos ponemos de acuerdo en la protección de la vida, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo, en los Presupuestos?", se preguntó el portavoz.

Tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos se trató de mandar un mensaje de tranquilidad y, como ya hiciera Sánchez en la última sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, se intentaron acotar los límites de la nueva relación con los de Arrimadas. "Le recuerdo que esta legislatura dura 4 años. No estamos eligiendo socios, sino salvar vidas", insistió el presidente del Gobierno.

Sánchez: "No estamos eligiendo socios, sino salvar vidas"

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, defendió ante ERC y Bildu que el apoyo de Cs a la prórroga del estado de alarma no era el inicio de una alianza política: "Tenemos muy claro con quiénes queremos seguir negociando las medidas sociales después de la pandemia, y yo creo que Ciudadanos también lo tiene claro".

El "espíritu de la investidura" al que apelaba Rufián tampoco se vio entre los partidos que votaron 'sí' a la prórroga. El portavoz del PNV destacó que en su caso las negociaciones con el Gobierno habían ido bien y puso en valor tres cambios en el nuevo estado de alarma: mayor codecisión, (las autonomías desarrollan las decisiones y acuerdos del Ejecutivo); supresión de tres de cuatro de los mandos únicos establecidos por el primer decreto del estado de alarma (solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, conserva su mando único); y un estado de alarma "territorializado" (el territorio que pase de fase 3 ya no estará bajo el estado de alarma).

Sin embargo, no se apeló a la recuperación del bloque ni a futuras colaboraciones en las iniciativas del Congreso. Tampoco el BNG, que se abstuvo en la votación, apeló a la reconstrucción de las alianzas, mostrando que estos partidos habían negociado cuestiones particulares con el Ejecutivo, sin atender a especificidades del bloque de investidura.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja finalizó su primera intervención con una advertencia al Gobierno que resonó a sentencia y resumen del Pleno en el que se constató el mal momento del bloque de partidos que permitió el Gobierno de coalición: "Cumpla con el acuerdo, con España, y nos tendrá a su lado. Pero si no cumple, ya ha visto usted lo solo que está".