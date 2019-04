Poco a poco los partidos políticos van asimilando los resultados que dejaron las elecciones del domingo y comenzando a pergeñar sus estrategias. La más importante es la que tiene por delante el PSOE, que es el que tendrá que buscar los correspondientes apoyos para formar Gobierno.

Ayer, su dirección dejó claro que no tenía intención de pactar con Ciudadanos, que también ha vetado esa opción. Y muchos dirigentes también se decantaron por intentar gobernar en solitario pese al ofrecimiento de Unidas Podemos de formar un gobierno en coalición. Sin embargo, cualquier movimiento va a ser sosegado y esperando a los resultados de la siguiente electoral que está a la vuelta de la esquina, el 26 de mayo. Nadie quiere que cualquier decisión pueda influir en el decisivo voto para las autonómicas, locales y europeas.

Mientras, el PP debate este martes su debacle. Se reúne la dirección para digerir los 66 escaños con los que se ha quedado en el Congreso, su número bajo desde que se formó. Un desastre que también ha hecho replantear si es conveniente mantener a Pablo Casado.

La posición de la dirección es la de respaldar al actual líder y darle tiempo para replantear el camino a seguir, teniendo en cuenta que hay que esperar a lo que suceda también en las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Pero las voces discrepantes y que piden un revelo ya han empezado a surgir.

A partir de aquí, les contamos minuto a minuto todas las reacciones políticas dos días después del 28A:

El Govern pide hablar sin condiciones

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido este martes en mantener el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno resultante de las elecciones generales porque "Catalunya y España no pueden gobernar de espaldas la una a la otra".

En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha contestado al ser preguntada por si considera que JxCat y ERC han perdido fuerza en una eventual mesa de diálogo con el futuro Gobierno, y ha destacado el peso que ha tenido en campaña el debate sobre Catalunya.

Tras reiterar la voluntad de diálogo del Ejecutivo de Quim Torra, Budó ha respondido a los medios sobre las condiciones que ponen a ese diálogo: "Nos sentaremos en la mesa para hablar de Gobierno a Govern, para hablar de todo lo que haga falta y entendemos que sin condiciones por ninguna de las dos partes".

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó. /EUROPA PRESS

El nuevo lema del PP: "Centrados en tu futuro"

Según informa nuestra compañera Marta Monforte, el PP va a apostar por un nuevo lema de cara a las elecciones autonómicas que será "Centrados en tu futuro", una frase muy parecida a la de la campaña de Rajoy en 2011 que fue "Centrados en ti". Un lema que quiere ser reflejo de la nueva estrategia que piensa adoptar Pablo Casado y que pasa por recolocar al PP. En su intervención, el líder del PP ha sostenido que Vox es ultraderecha, Ciudadanos socialdemocracia y que el PP ha de estar en el centro derecha.

También se ha conocido que la ex ministra de Agricultura Isabel Gª Tejerina será la coordinadora de la campaña para las elecciones europeas, y Cuca Gamarra, de las autonómicas y locales.

Celaá pide tender "puentes", no "simas"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha apostado por tender "puentes" y "no simas" en favor del "diálogo", la gobernabilidad y la estabilidad políticas tras las elecciones generales. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha asegurado que después de los comicios es un momento adecuado para llamar a la "responsabilidad" de todos los actores políticos para que puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad, las cuestiones que "de verdad necesitan los ciudadanos". "Las discrepancias son legítimas, pero ha habido mucha tensión innecesaria en estos diez meses", ha remarcado.

Preguntada por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que aseguraba que un Gobierno monocolor del PSOE sería "más adecuado" para España, Celaá ha subrayado que "efectivamente" hay señales que evidencian que los agentes económicos apoyan un Ejecutivo socialista.

Celaá ha recordado que el Gobierno está abierto, en primer lugar, "a hablar con todos" y, en segundo, "a explorar los acuerdos que sean pertinentes" para garantizar la mejor administración y gobernanza para el país. "Tenemos experiencia de acuerdos" con Unidas Podemos en materia social, pero también, ha subrayado, "tenemos vocación de gobernar en solitario" acordando de forma puntual con las distintas fuerzas políticas.



Díaz Ayuso ya "nota" que "está volviendo el voto" al PP

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ya se está produciendo un "efecto rebote" de "muchísima gente" que votó a otras formaciones en las elecciones generales del domingo y que ya piensan en volver al PP. "Ya está volviendo a casa ese voto. Ya lo estamos notando. Ya nos lo están diciendo y ese va a ser mi afán", ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada del Comité Ejecutivo del PP.

Además, ha señalado no ve extensibles estos resultados a los comicios autonómicos y municipales porque considera que su partido es "el preferido de todos los madrileños". "Tenemos que ser nosotros los que lideremos las políticas que tanta prosperidad han traído", ha remarcado.

Por otra parte, ha señalado que los españoles han decidido que el presidente de su formación, Pablo Casado, sea el líder de la oposición y que es ahora cuando tiene tiempo para "consolidar un proyecto de centro derecha". En este sentido, ha dicho que "en absoluto" Casado debe dimitir.

La candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Comité Ejecutivo del partido. /EUROPA PRESS

Los barones del PP, con Casado

Los barones regionales del PP han querido dejar claro que el liderazgo de Pablo Casado no está cuestionado pese a los pésimos resultados de las generales, que atribuyen a la fragmentación del voto, aunque ha insistido en la necesidad de autocrítica para recuperar el espacio perdido y han pedido que la estrategia del partido a partir de ahora debe pasar por la "centralidad".

Antes de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne en Génova para analizar los comicios del domingo, todos han coincidido en asegurar la continuidad de Casado. Uno de los primeros en llegar ha sido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que se ha mostrado convencido de que se recuperarán en mayo y ha considerado que la autocrítica debe hacerse dentro del Comité: "Primero habrá que hablarlo dentro y luego fuera".

En esta misma línea, aunque con distintos matices, se han pronunciado otros dirigentes regionales como el extremeño José Antonio Monago, el murciano Fernando López Miras o el castellanomanchego Francisco Núñez. También el presidente de PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido a Casado y se ha mostrado convencido de que los resultados de las generales no se trasladarán a su comunidad, donde el partido es "un modelo de éxito".

Mientras, el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido con retraso a la sede de los 'populares', pero ha mostrado su apoyo al líder del PP: "A veces en política uno tiene que mover pie a la izquierda o a la derecha pero nunca dejar el centro. Los proyectos de mayoría se hacen desde posiciones de centro".

Correos cobrará 84 millones por el voto por correo

Correos cobrará unos 84 millones de euros del Estado por la gestión del voto por correo de todos los procesos electorales programados para este año, según informó la sociedad postal pública. Con respecto a las pasada elecciones del 28A, la red de más de 2.000 oficinas de Correos contabilizó 2,04 millones de visitas en los últimos días de plazo para votar por correo, entre el 22 y el 25 de abril, frente a las 250.000 que contabiliza en cuatro jornadas habituales. Para afrontar este proceso y el de las elecciones de mayo la compañía postal pública asegura haber reforzado su plantilla con 4.500 trabajadores temporales.



Otegi exige a Sánchez un referéndum pacto

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este martes que el candidato del PSOE a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá "responder en términos políticos a los conflictos políticos", si quiere su apoyo y el de ERC, ya que ambas formaciones mantendrán "la misma postura" en la sesión de investidura, y ha reclamado la plurinacionalidad del Estado y el ejercicio del derecho de autodeterminación "con un referéndum pactado".

"Euskal Herria y Catalunya tienen que plantear una partida de ajedrez al Estado, con inteligencia y con tranquilidad, y todos juntos debemos decirle que tiene un problema y que a ese problema no se le hace frente con represión, sino dialogando y pactando. ¿Y qué es lo que se pacta? Se pacta un referéndum", ha destacado en una entrevista en Euskadi Irratia.



Feijóo aboga por "ensanchar" el PP

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "ensanchar el partido" porque "cuando lo hemos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado". También ha apostado por "abrir" sus puertas para mantenerlo como lo que "siempre ha sido", un "punto de encuentro entre muchas sensibilidades" políticas.

Así lo ha manifestado el también presidente de la Xunta en declaraciones a los medios a la entrada del Parlamento gallego, donde ha tenido sesión de control este martes y razón por la que no ha podido asistir al Comité Ejecutivo. Feijóo ha justificado su inasistencia aludiendo a sus "obligaciones" como presidente de la Xunta, que se lo han impedido.

El máximo mandatario autonómico en Galicia ha insistido en que, tal y como han puesto de manifiesto las urnas, el PP debe ser "un punto de encuentro entre gente que es más de derechas, más liberal, más conservadora, más de centro, más reformista, más de centro izquierda...".

"El Partido Popular es el partido alternativo al PSOE, lo hemos visto en las urnas. Por tanto, la mayoría de votantes de Vox estarán decepcionados porque habrán visto cómo han colaborado, sin saberlo, en el triunfo del PSOE. Y también creo que hay muchos votantes de Ciudadanos que tienen cabida en el PSOE", ha asegurado Feijóo.



Aguirre: "Los responsables del 28A estamos en el PP"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha dicho sobre la "derrota importante" del PP que "no hay que echar las culpas a nadie", sino que la responsabilidad la tienen "quienes estamos dentro del PP" por no haber "sido capaces de frenar la desbandada de votos que ya se había producido con Mariano Rajoy".

Aguirre también ha intervenido en El programa de Ana Rosa en Telecinco y ha considerado que "las elecciones del 26 (de mayo) van a ser diferentes". De lo sucedido, ha insistido, "no se le puede echar la culpa a Pablo Casado. Esa desbandada, estoy segura que, como las bandadas de pájaros, al final vuelve al PP. Estoy convencida".

Una causa de la derrota sería que, "igual que en 2016 Mariano Rajoy agitó el fantasma de Podemos y eso le fue bien para asumir unos resultados que habíamos tenido en 2015, ahora han agitado el fantasma de Vox como si fuera un partido anticonstitucional, que en mi opinión no lo es, aunque de él me apartan algunas cosas pero me unen muchas otras", ha dicho.

Rivera: "Haré oposición a Gobierno de Sánchez e Iglesias"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha dejado claro que no pactarán un gobierno con el PSOE y ha recordado que quienes votaron el domingo "han sido los españoles, no la CEOE ni los bancos", refiriéndose a las voces que desde la patronal o el Banco de Santander se han mostrado favorables a ese pacto.

Rivera, que ha sido entrevistado en El programa de Ana Rosa de Telecinco, asegura que "haremos una oposición a un Gobierno de Sánchez e Iglesias", algo que no le gusta, por lo que "tenemos que controlarlo para que no hagan lo que les dé la gana" y para que "destroce" la economía.

Pese a quedar en tercer lugar en las elecciones, se ha vuelto a erigir en el líder de la oposición argumentando que mientras el PP "se ha descompuesto", Ciudadanos ha crecido un 80 por ciento (de 32 a 57 escaños), más de lo que él había previsto puesto que "su porra" era un poco menos, entre 50 y 55, mientras que al PP "se le ha esfumado la mitad del electorado".

Preguntado si volvería a acudir a una manifestación similar a la que protagonizó en la plaza de Colón junto a Vox y PP ha asegurado que "iría a Colón, al 8 de octubre, al Orgullo Gay, el 8M, al día de la despoblación. Siempre que hay una causa de libertad o igualdad en los españoles, Ciudadanos está".

"Si pudiera dar marcha atrás volvería a ir a la plaza de Colón, al Orgullo Gay y al 8M". @Albert_Rivera analiza en @elprogramadear los resultados de las elecciones generales #RiveraAR https://t.co/TgoWXJ0UmM — Telecinco (@telecincoes) 30 de abril de 2019

Montero: "El único escenario es un gobierno de coalición"

La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha señalado este martes que Unidas Podemos aportaría "estabilidad" a un gobierno de coalición con PSOE y perfiles de personas con "solvencia reconocida" como "Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pablo Echenique o Rafa Mayoral". "Nos planteamos un solo escenario: El de un gobierno de coalición", ha especificado.

En una entrevista en RNE, Montero no ha aclarado si consideraría "aceptable" que personas de Unidas Podemos se integren en puestos medios del Ejecutivo, es decir, que estén al mando de secretarías de Estado y no de ministerios. "Me está preguntando por las conclusiones que nosotros sacaríamos después de muchos pasos de negociación", ha respondido.

"Elaborar un gobierno no es solo pensar en ministros o en el gabinete que vas a formar, que es importante, sino sobre todo qué quieres hacer, dependiendo de eso, organizas el gabinete de una u otra manera y eliges a las personas. Nunca hemos despreciado la importancia de quien hace las cosas y aportaríamos muchos valores", ha apuntado.



El bulo de la empresa Scytl

A las pocas horas de la victoria electoral de Pedro Sánchez empezaron a moverse por Internet varias publicaciones y mensajes en los que se advertía de un posible pucherazo en las elecciones del 28A porque le empresa encargada del "recuento de votos" es la "catalana Scytl", que además tiene "relación con Soros". Nada más lejos de la realidad. Como recuerda Maldita.es esto es falso, ya que fue Indra la adjudicataria del servicio de difusión del escrutinio provisional de las elecciones generales.

Scytl sí será la encargada de la "difusión del escrutinio provisional de las elecciones provisional de resultados durante las Elecciones Locales y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019" y lo hará a través de una UTE (unión temporal de empresas) junto a Vector por un importe total de 8,7 millones. Es importante recordar que estas empresas no intervienen en el recuento de los votos, tan solo lo difunden. El recuento lo lleva a cabo cada mesa electoral.



La CEOE pide a PP y Cs que se abstengan con Sánchez

El presidente de la CEOE ha mostrado su predilección por un Gobierno del PSOE sin ataduras hacia Unidas Podemos o los partidos independentistas. Todo, según la patronal, por la estabilidad de la economía. Por eso, en declaraciones a El Mundo, Antonio Garamendi, ha pedido explícitamente tanto a Ciudadanos como a PP que se abstengan en la sesión de investidura de Pedro Sánchez: "Ciudadanos y PP deberían abstenerse en la investidura y dejar que gobernara Sánchez, que es quien ha ganado las elecciones, como ya hizo el PSOE en su día con Rajoy". Para la patronal, lo más importante es que Sánchez pueda gobernar en solitario sin necesitar los apoyos de la formación liderada por Pablo Iglesias ni los de los partidos independentistas.

"No digo que tengan que regalar la abstención, sino que sería bueno que fuera fruto de acuerdos que sean de interés general para que el país afronte la desaceleración económica", ha asegurado el empresario vasco, que ha remarcado que "los partidos que desean tener la responsabilidad de gobernar deben ser responsables y los españoles se han pronunciado en favor de que gobierne Pedro Sánchez".

Ayer Garamendi abría también la opción de que el PSOE pudiera llegar a un acuerdo con Ciudadanos considerando que el futuro Gobierno debería ser "moderado" y de "centro izquierda" pero tras las declaraciones de las últimas horas de ambas formaciones, la CEOE parece ya no contemplar esa vía.

Calvo arremete contra Ciudadanos

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y diputada electa del PSOE, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que gobernar en solitario no significa "encerrarse" e imponer criterios, porque el PSOE siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo, al tiempo que ha calificado de "absolutamente inexplicable" el comportamiento político de Ciudadanos (Cs). Además, ha pedido a Unidas Podemos que reflexione sobre los resultados que ha obtenido.

En declaraciones a Canal Sur Radio (CSR) Carmen Calvo, que ha indicado que el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, aún no ha llamado a Pedro Sánchez para felicitarle por los resultados electorales, ha señalado que los ciudadanos mandaron en las elecciones del domingo un mensaje "contundente y claro: Que gobierne el PSOE" y esto hay que respetarlo.

Ha indicado que el PSOE, en diez meses, teniendo enfrente una oposición que ha traspasado todos los límites de los racional e incluso a veces de lo humanamente soportable, ha tomado decisiones desde el Gobierno muy razonables e interesantes para la redistribución de la riqueza y para paliar el sufrimiento que la crisis ocasionó a mucha gente, sin perder el "rumbo" de un proyecto progresista.

Ha agregado que Cs no ha puesto sobre la mesa absolutamente nada que suponga regeneración en la vida política y ha agregado que se ha quedado como tercera fuerza política en España, por debajo del PP. Para Calvo, cada uno es dueño "de lo sordo que quiera estar y del análisis que quieran hacer", porque Cs hoy no es el principal partido de la oposición.