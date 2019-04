Hola @CorreosAtiende hoy es el último día para recibir la documentación del #votoporcorreo y en casa no nos ha llegado nada. Hemos consultado todos los enlaces que aconsejáis y nos confirman que todo está ok pero no ha llegado nada a nuestro buzón. Qué hacemos? Gracias!! pic.twitter.com/8DmGiSjxpj