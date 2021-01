Ni todos los políticos son iguales ni todos pretenden colarse en la campaña de vacunación contra la covid-19. El alcalde de la localidad albacetense de La Roda, Juan Ramón Amores, ha alzado la voz en medio de la polémica por los mandatarios que han accedido a las dosis del fármaco de manera ilegal. Dos palabras bastan para resumir su sentir: rabia y hartazgo.

El primer edil socialista publicó este jueves un vídeo en su perfil de Twitter en el que afeaba la actitud "ilógica" de los cargos públicos que se han saltado el orden de vacunación, como el consejero de Sanidad de Murcia —que finalmente dimitió este miércoles— y su homologo de Ceuta. "Estoy hasta las narices", escribió el acalde en el tuit.

Amores tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un 68% de discapacidad y grado dos de dependencia. Y aunque no se ha vacunado todavía, ya que sigue esperando su turno, asegura que está "deseando hacerlo". "Con mi enfermedad, una infección respiratoria es acercarme a la muerte. Es algo que mi cuerpo no podría resistir. Las dosis ha llegado a mi pueblo y yo espero que me las pongan cuando me toque y no antes por el hecho de ser político", señala en declaraciones a Público.

El jefe del Ejecutivo local ha señalado que no entiende "cómo no se les cae la cara de vergüenza" a los que se han saltado el orden establecido en el plan acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas y aunque afirma convencido que por cada político que está utilizando su puesto para obtener algún beneficio, "hay mil que no lo hacen" denuncia el egoísmo que se desprende de estas actitudes.

Amores: "En política se entra para servir y no para servirte"

"En política se entra para servir y no para servirte", destaca el alcalde socialista, que remarca: "No todos los políticos somos iguales". También añade que en este caso "la solución no está en uno mismo": "Yo no me sentiría tranquilo si yo estoy vacunado y mis padres no. O mi mujer, que es la que se encarga de cuidarme que para mi es lo más necesario que hay", explica.

Amores confía en los avances científicos para terminar con la pandemia: "¿De qué sirve que yo esté vacunado si mi entorno no lo está?, se pregunta remarcando la importancia que la campaña de vacunación se desarrolle de forma adecuada. "Y más cuando estamos viendo que mueren casi 500 personas al día y ya hemos perdido la cuenta de cuantas personas han fallecido desde marzo", sentencia.

El primer Gobierno socialista de La Roda en 32 años

La trayectoria política de Amores arrancó en 2003 cuando entró en el Consistorio como edil del grupo socialista, que estaba en la oposición. En ese puesto se mantuvo hasta el año 2015, cuando decidió no postularse más para ir en las listas electorales.

Fue diagnosticado de ELA en 2015 y en 2019 ganó la alcaldía del municipio

En el mes de noviembre de ese mismo año fue diagnosticado de ELA, momento en el que según explica, su cuerpo empezó a morir poco a poco. Pero en 2019 decidió volver a presentarse como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales: "Después de 32 años de Gobiernos con mayorías absolutas del PP gané", rememora.

"Sigo luchando contra la enfermedad pero mi trabajo me da la vida y me ayuda a no pensar e intentar hacer la vida más fácil a la gente que tengo a mi alrededor", sentencia.