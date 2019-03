Los letrados avalan la validez del decreto que amplía los permisos de paternidad, que continuará su tramitación

El decreto de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que, entre otras reformas, amplía los permisos de paternidad y maternidad, seguirá adelante con su tramitación en el Congreso.

Los letrados de la Cámara han avalado la validez de la norma después de que, este miércoles, Ciudadanos solicitara un informe informe jurídico por las "dudas" que le suscitaba el texto, ya que, según defendió el diputado de Cs y miembro de la Mesa de la Diputación Permanente, Ignacio Prendes, el decreto del Ejecutivo reformaba una ley orgánica, norma de rango superior que no puede ser modificada a través de procedimientos extraordinarios, como lo es un decreto.

En un informe de 6 folios, los servicios jurídicos del Congreso han explicado de forma detallada que, aunque un decreto no puede modificar una ley orgánica, en este caso las reformas se hacen sobre aspectos de la ley que no son orgánicos, por lo que no atenta contra ningún principio legislativo.

Fuentes de la Mesa de la Diputación han explicado en este sentido que la tramitación del decreto seguirá adelante, por lo que se debatirá en la primera sesión que celebre la Diputación Permanente, donde también llegarán los decretos de medidas urgentes para paliar las posibles consecuencias de un Brexit sin acuerdo y el de alquileres. El decreto de igualdad contiene una ampliación progresiva de los permisos para los próximos tres años. La norma amplía los permisos a 8 semanas desde su entrada en vigor, extiende estos permisos a 12 semanas en 2010 y llega a las 16 semanas de ampliación en 2021.

A la salida de la reunión de la Mesa, cuyo único punto del orden del día era el del informe de los letrados, Prendes ha explicado que la duda de su formación era exclusivamente de carácter "técnico jurídico" y que era, por tanto, "independiente de su contenido". Además, ha precisado que estas dudas afectaban a dos artículos del decreto que "nada tienen que ver con la ampliación de los permisos de paternidad".

El diputado de Ciudadanos ha defendido que con la solicitud del informe, la tramitación de la norma "no ha sufrido ni un minuto de retraso" y que "no se puede decir que esta petición es una maniobra dilatoria, en ningún caso". "Estamos ante terrenos inexplorados, y ni siquiera el Gobierno de Sánchez puede hurtarle la capacidad de legislar a las Cortes". Fuentes de la Mesa han explicado en este sentido que la petición de informes jurídicos a los servicios de la Cámara entra dentro de la "normalidad" legislativa, y que la situación actual en el Congreso (con las Cortes disueltas y pendientes de aprobar reales decretos) precisa de la guía de los letrados.

El mismo miércoles, los miembros de la Mesa vieron un informe en el que los servicios jurídicos del Parlamento avalaban la tramitación de los decretos como proyectos de ley con las Cortes disueltas, algo que nunca ha sucedido en la historia parlamentaria reciente.

El PSOE, a Cs: "Que se disculpen. Han hecho el ridículo"

Sin embargo, las explicaciones de Prendes no han convencido al PSOE, que, de nuevo, se ha mostrado muy duro con Ciudadanos por la solicitud del informe, ya que, para los socialistas, esto forma parte de la estrategia de bloqueo parlamentario que a su juicio han llevado a cabo los de Rivera y los de Pablo Casado durante toda la legislatura. "El informe dice lo que todos sabíamos, excepto el PP y Cs. No hay traba para que se tramiten los decretos. Es un mensaje de tranquilidad", ha asegurado el diputado del PSOE Rafael Simancas, que ha exigido a Ciudadanos que se disculpe.

"Exigimos a Cs que pida disculpas a los miles de españoles y españolas que están tramitando su subsidio para parados mayores de 52 años, que están tramitando un contrato de alquiler o a las familias que quieren un permiso de paternidad ampliado. Han generado inseguridad y zozobra, y ahora deben disculparse, porque han hecho el ridículo", ha afirmado el parlamentario socialista.

Simancas se ha mostrado confiado en que los decretos del Gobierno saldrán adelante en la Diputación Permanente, a pesar de no contar todavía con el apoyo de grupos como el PNV o el PDeCAT. Desde Podemos, la miembro de la Diputación Permanente Gloria Elizo ha denunciado el interés por parte de Cs de "polarizar el discurso político" y ha celebrado que no se paralice la tramitación de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad.