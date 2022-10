María Jesús Montero, piedra angular de los los tres Presupuestos del Gobierno de coalición

El pasado lunes 26 de septiembre María Jesús Montero comparecía en la sala de prensa de la sede del PSOE en Ferraz. Era la primera vez que la ministra de Hacienda lo hacía como vicesecretaria general socialista, puesto al que llegó a finales del mes de julio. Desde allí anunció un inminente nuevo paquete de medidas fiscales. Montero se ha convertido en una de las principales protagonistas políticas de los últimos días, más si cabe que lo que ya tiene habitualmente, Presupuestos Generales del Estado mediante.

La ministra no ha dejado de tener foco continuo prácticamente cada día. El jueves 29, tras un inicio de mañana caótica en lo comunicativo entre PSOE y Unidas Podemos, convocó a los medios a una rueda de prensa en su Ministerio. Allí presentó el plan fiscal, con un impuesto a las grandes fortunas, subidas en el IRPF a las rentas más altas y beneficios para las rentas más bajas.

Un paquete negociado con Unidas Podemos y con el que la fuerza morada se sentía representado prácticamente al cien por cien. De hecho, algunas de esas medidas, como el impuesto a los ricos, habían sido defendidas por esta formación frente a las reticencias iniciales de los socialistas. Los focos principales aquel día fueron, en todo caso, solo para Montero.

Quedaban entonces cerrar los flecos de los Presupuestos. Los terceros del Gobierno de coalición, a falta de atar los apoyos parlamentarios pendientes. "Estabilidad", repiten desde Moncloa. Desde 2018 hasta 2020 las cuentas públicas se prorrogaron sucesivamente. Estos PGE serán los últimos de la actual coalición por la celebración de elecciones a finales del año 2023.

Tras unos cuantos tiras y aflojas habituales en las negociaciones, el anuncio de acuerdo presupuestario llegó el pasado martes cinco minutos antes de las 7 de la mañana. La unidad se escenificó poco después con una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Tras terminar el Consejo de Ministros, de nuevo todos los focos fueron para Montero, quien salió en rueda de prensa para explicar los datos más relevantes de las nuevas cuentas públicas. Lo mismo hizo el pasado jueves, de nuevo en el foco, al entregar el libro amarillo al Congreso de los Diputados.

La batalla "fiscal" a nivel ideológico que se ha desatado en las últimas semanas ha hecho aún más visible si cabe a Montero. Aunque desde el PSOE recuerdan que el debate no es nuevo, los movimientos del PP en Andalucía o Galicia hicieron reaccionar al Gobierno. El nuevo impuesto a las grandes fortunas desactiva a los populares y sus supresiones del impuesto de patrimonio.

De Andalucía a Moncloa y Ferraz

Sus compañeros de filas se deshacen en elogios hacia Montero. "Una figura de máxima importancia para el partido", consideran fuentes de la dirección socialista. Siempre lo ha sido, como gestora pública en diferentes puestos. Primero en Andalucía como consejera. Luego en Moncloa como portavoz hasta el pasado año y como ministra de Hacienda desde el comienzo de la presidencia de Sánchez. "Que haya dado un paso más a nivel orgánico es muy importante", afirma un dirigente del PSOE.

Andalucía, su tierra, siempre sobrevuela en el ambiente. Hay quienes la sitúan como futura candidata autonómica allí. Y quienes la situaron como candidata a unas primarias en 2019, algo que no sucedió. Incluso parece quien la ve como sucesora de Sánchez al frente del PSOE. Todo son cábalas. "Con ella no podemos descartar que pueda dar un paso al frente, más aún, en algún momento", señalan voces del PSOE en Andalucía.

Desde allí, fuentes socialistas que la conocen bien destacan que es una persona "preparada" y que "no deja nada a la improvisación", que sabe "montar buenos equipos de trabajo, ordenar y liderar". "Tiene una cabeza privilegiada, un carácter fuerte, no se arruga y no flaquea", añaden las fuentes consultadas por Público. Consideran que para el PSOE, pese a su veteranía y experiencia, puede aportar una "imagen nueva" desde la vicesecretaría general que va a beneficiar mucho al partido. "Es una mitinera muy potente", añaden. En la última campaña electoral, la de Juan Espadas, estuvo presente en varios actos.

Uno de los valores que más destacan quienes la conocen en el PSOE es su "energía"

Mientras, en Moncloa, sus compañeros en el Consejo de Ministros consideran que Montero es "una trabajadora incansable" con mucha "pasión" por la gestión pública, según destaca un ministro. "Lo hace todo con pasión y desde una energía arrolladora. Es incansable y tenaz. Su compromiso y valores están reforzados, no solo por el ideario de justicia e igualdad que nos implica a los socialistas, sino también por su vocación de buscar siempre el bien común como médica que es", comparte otra ministra. "Su personalidad potente y su pasión son, además, un valioso intangible para el partido, como vicesecretaria del PSOE", añaden las fuentes consultadas.

Sus compañeros de partido destacan también su "enorme capacidad de trabajo y negociación". "Esos valores: trabajo, constancia y negociación tienen aún más relevancia si tenemos en cuenta que es el presupuesto de un Gobierno de coalición. Además de ser una persona muy trabajadora, Montero es tenaz, muy ordenada en el trabajo, hacedora de equipo y escuchadora", afirma una persona que comparte Ejecutiva con ella en Ferraz.

"Representa cercanía, traduce cuestiones complejas a un lenguaje sencillo, conecta así con mucha gente", considera otro dirigente socialista que destaca su capacidad pedagógica. Que sea ahora vicesecretaria general del PSOE, según su opinión, hace más entendibles ciertos mensajes económicos de cara a la ciudadanía.



En los territorios también tiene predicamento. "Ha sido un elemento clave de reacción del PSOE y de ambición. Ella tiene una personalidad proactiva, positiva. Te pone las pilas", afirma un líder autonómico, al tiempo que destaca su "ambición política", que genera "ilusión y energía". "No para quieta", añade. En el partido consideran que la elección de Montero en su nuevo puesto orgánico va también la línea de establecer "referentes conocidos". Y más en tiempos actuales con tanto peso en el debate público de las cuestiones económicas y fiscales. En la última reunión de barones, celebrada en Zaragoza hace unas semanas "estuvo muy proactiva", según las fuentes consultadas.



Una "dura negociadora" y con sintonía con Yolanda Díaz

Otra de las características que destacan sobre Montero quienes han tratado con ella es su alta capacidad negociadora. Algo que también es resaltado desde las filas de Unidas Podemos, con quien ha tenido que negociar, primero con el liderazgo de Pablo Iglesias y ahora con Ione Belarra y Yolanda Díaz.

No es ningún secreto además que con la vicepresidenta segunda tiene una especial sintonía. Y que ambas se aprecian en lo personal y lo político, según confirman desde sus entornos. Díaz y Montero han compartido además varios actos recientes en clave económica en foros organizados por Economistas frente a la Crisis.

"Es una negociadora dura, persona cálida y una de las claves que ha mantenido la coalición en pie durante la legislatura", consideran sobre Montero algunas voces de Unidas Podemos dentro del Gobierno. Otras voces destacan que es una negociadora "correosa" al defender sus posiciones. Y a nivel personal la califican como una persona muy simpática y con sentido del humor. Durante la última semana desde algunos sectores de la fuerza morada se ha transmitido también, a raíz del gasto militar, que se les habían ocultado algunos aspectos de las cuentas. La sangre no ha llegado al río, en todo caso, al menos de momento.

El trabajo de Montero no ha acabado, desde luego, aquí. "Ahora empieza la negociación", señaló la ministra al ser preguntada sobre las dificultades o facilidades que tendrá a la hora de pactar con grupos como ERC o EH Bildu para aprobar definitivamente los PGE en el Congreso. Las negociaciones, nuevamente, llevarán el sello de Montero y empezarán a formalizarse desde la semana que viene. El objetivo, los terceros PGE "en tiempo y forma".