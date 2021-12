Una ONG feminista internacional alerta sobre los riesgos de las acciones ultraconservadoras de Hazte Oír

Hazte Oír se ha ganado un lugar en el informe anual de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés), una organización internacional con sede en Toronto que tiene a su cargo el Observatorio de la Universalidad de los Derechos. Unos derechos y una universalidad que, a su juicio, se ven amenazados por entidades como el lobby ultraconservador español.

El estudio de 2021 sobre "derechos en peligro" incluye varias páginas sobre las actividades del grupo de presión que dirige Ignacio Arsuaga y que esta misma semana ha lanzado una campaña de presión contra Vox, al que acusa de ser demasiado blando en los ataques contra los derechos de las personas LGTBI.

En su informe, AWID señala que CitizenGo, la plataforma ideada por Hazte Oír para actuar a nivel internacional, "es una plataforma antiderechos activa en múltiples regiones del mundo" cuyo presupuesto en 2018 y 2019 "fue de alrededor de 2,6 - 2,7 millones de dólares".

"En ambos años, la mayor parte del presupuesto de la organización se gastó en campañas", destaca el documento, que subraya además que dicha organización ultraconservadora "funciona como una plataforma de plataforma de afiliación y afirma tener más de 9 millones de miembros".

Entre otros puntos, sostiene que CitizenGo "organiza campañas sobre temas populares en el universo anti-derechos, con un interés particular en el aborto (empleando un engañoso discurso del 'derecho a la vida')", además de recoger también otros asuntos como "la maternidad subrogada, la religión, la familia" o las "actividades anti-LGTBI".

Sobre este punto, relata que al igual que ocurre con otros "actores anti-derechos", CitizenGo "busca utilizar este discurso redefinido de la libertad religiosa para atacar los derechos de las personas cuya sexualidad e identidad y/o expresión de género no son conformes" a los principios de este grupo ultracatólico.

Alerta además que "lo más frecuente es que la plataforma acoja sus actividades en Europa, África y América Latina", así como en "espacios multilaterales globales y regionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americana (OEA), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Unión Europea".

El documento de Awid también se refiere a uno de los aspectos más polémicos de Hazte Oír: sus ingresos económicos. En tal sentido, destaca que "se financia en gran medida con donaciones en línea de sus miembros, estimadas en decenas de miles de euros al mes".

En esa línea, el informe cita datos de la investigación de Wikileaks difundida en España en exclusiva por Público que establece que "entre los donantes de CitizenGo y Hazte Oír se encuentran ejecutivos de empresas como Eulen y Nestlé, junto con la multimillonaria Esther Koplowitz y el fundador de El Corte Inglés –el mayor grupo de grandes almacenes de Europa– Isidoro Álvarez".

"Mientras que CitizenGo enmarca su modelo de donación como 'pequeñas donaciones' de miembros individuales, las fuentes indican que la cantidad donada por Eulen fue de 20.000 euros, mientras que las de Koplowitz y Álvarez ascendieron a 10.000 euros cada una", señala.

En ese mismo apartado, Awid cita que "durante una investigación de openDemocracy", Arsuaga habría dicho a un a un reportero encubierto que Patrick Slim, hijo del del oligarca mexicano Carlos Slim, "donó 40.000 euros a CitizenGo".

Vínculos con la ultraderecha

El informe remarca que CitizenGo "está bien conectada con los círculos y organizaciones antiderechos de todo el mundo". Entre otros aspectos, cita su vinculación con la "iniciativa antiabortista paneuropea One of Us", que cuenta en España con el exministro del PP Jaime Mayor Oreja como uno de sus principales promotores.

En el ámbito internacional, el documento de Awid advierte que CitizenGo "parece tener múltiples vínculos con partidos de extrema derecha en Europa" al tiempo que subraya que Arsuaga "apoyó públicamente a Vox". En tal sentido, describe las acciones realizadas por Hazte Oír en España para beneficiar a Vox, remarcando que la plataforma "publicó carteles y anuncios contra los candidatos de otros partidos".

Asimismo, aprecia que CitizenGo "está en contacto con los partidos de partidos de extrema derecha Fidesz en Hungría y Lega en Italia", además de tener "algunos contactos con el partido de extrema derecha AfD en Alemania". Según describe el informe "CitizenGo informa a estos partidos de sus estrategias de campaña".

El documento se hace eco también de las presuntas vinculaciones de Hazte Oír con la secta ultraderechista El Yunque. "El director general, Álvaro Zulueta, es supuestamente miembro de El Yunque, y hasta mediados de 2019 el miembro del consejo de administración Luca Volontè fue presidente del grupo de pensamiento ultracatólico Dignitatis Humanae Institute", agrega.