Nuevo caso de puertas giratorias. En este caso, la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha fichado por el bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo al que se incorporará como socia del Departamento de Procesal y Arbitraje realizando funciones de coordinación de un equipo multidisciplinar integrado por 27 abogados que realizarán trabajos en materia de derecho procesal civil y mercantil, concursal, panel económico y contencioso-administrativo, además de litigación bancaria.

El bufete emitió un comunicado en el que confirmó este fichaje que se ha concretado después de que Cospedal haya pasado año y medio apartada de la vida política, habiendo cumplido todos los trámites que exige la normativa en relación a los altos cargos y al personal que ha desempeñado responsabilidades en las Administraciones Públicas.

Cospedal subrayó que ha concluido una etapa de la que ha dicho sentirse "muy orgullosa" y apuntó: "Siempre que me he apartado de la política he vuelto a mi profesión porque me considero una persona absolutamente comprometida con ella, con vocación de excelencia y lealtad".

El socio director del bufete, César Albiñana, afirmó que Cospedal es "una excelente abogada, conocedora del sector, acostumbrada a la toma ágil de decisiones y con importantes dotes para la gestión de equipos".

Otros casos de puertas giratorias

Laboratorios Farmacéuticos Rovi fichó a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como consejera el pasado mes de diciembre. Los de Cospedal y Báñez no son los únicos ejemplo de puertas giratorias que afectan a los que fueron miembros del Ejecutivo de Rajoy. El que fuera ministro de Defensa, Pedro Morenés, es ahora presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, que pertenece al Grupo Amper.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fichó el pasado mes de marzo por el bufete de abogados Cuatrecasas como socia del área mercantil. A finales de julio, el exministro de Justicia Rafael Catalá fichó por Codere, líder en el negocio de las apuestas deportivas y juegos de azar, tan solo dos meses después de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados.

También Daniel Navia, el hombre que ocupó la Secretaría de Estado de Energía desde noviembre de 2016 hasta junio de 2018, fue nombrado como director global de Soluciones Sostenibles de BBVA este pasado mes de diciembre.

En diciembre de 2018 el ex número dos de Luis de Guindos, Íñigo Fernández de Mesa, se incorporaba a la filial británica de Iberdrola como consejero de administración. Fue secretario de Estado en el Ministerio de Economía con el Gobierno de Mariano Rajoy.