Ángela Aguilera, una de las portavoces de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, manifestó este miércoles en rueda de prensa que el preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar el primer gobierno de coalición –ERC o Ciudadanos y otros partidos mediante– de la etapa constitucional, supone, por un lado, un “alivio” y, por otro, les genera una cierta inquietud por la “desconfianza” que les provoca el PSOE.

Alivio, dijo Aguilera, una persona muy cercana a Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos en Andalucía, porque lo es tener la “posibilidad de frenar un gobierno de derecha y extrema derecha”. “Eso es indiscutible”, remachó.

“Ojalá el gobierno -abundó Aguilera- sirva para derogar reforma laboral, la ley mordaza, enfrentarse a Europa, regular el mercado del alquiler…”, abundó Aguilera. Sin embargo, en este punto, matizó que el PSOE es “cuando menos un aliado del que tenemos que desconfiar. Me remito a las pruebas”.

“Es más seguro plantear un acuerdo de legislatura y no entrar en ese gobierno. Hay otras fórmulas para que esos 35 diputados sirvan para que haya políticas de progreso. El PSOE, ante esta mayoría, tiene una fuerza y una serie de actuaciones de comportamiento político que nos llevan a creer que lo más sensato era haber abordado un pacto de legislatura”, agregó Aguilera.

Probablemente, la frase, de todas las que abrochó Aguilera, que mejor resume su planteamiento, sea esta: “Los 52 diputados fascistas en el Congreso no son ninguna broma. Estamos aliviados, pero también queremos garantía de que las políticas se vayan a poner encima de la mesa”.

Nazismo del siglo XXI

La portavoz de Adelante Andalucía, agregó, preguntada directamente sobre si existía un consenso con IU –la otra pata principal de la coalición Adelante Andalucía, en la que también se integran otras fuerzas andalucistas– a la hora de exponer ese planteamiento, puntualizó: “Para que Adelante Andalucía como tal se pronuncie tenemos que tener negro sobre blanco el acuerdo. No nos ha dado tiempo. Mareando la perdiz. No nos ha dado tiempo a debatirlo siquiera. No nos hemos puesto a hablar. Desconocemos el acuerdo”.

Aguilera también fue cuestionada por las relaciones con Madrid, si el pacto les lleva a replanteárselas. “No nos hemos replanteado nada. Ya veremos los pormenores de ese acuerdo. Estamos pendientes de ese acuerdo, como todo el mundo”.

La portavoz de Adelante Andalucía insistió además en las tesis defendidas por Teresa Rodríguez antes de las elecciones, que se pueden resumir en la frase "papeleta única y grupo propio”. De haberse hecho así, dijo Aguilera, “el voto de la izquierda no se hubiera fragmentado si hubiéramos tenido una sola papeleta”. “Hoy tendríamos la posibilidad de tener un subgrupo andaluz en el Congreso. Con estas dos cuestiones, hubiera sido positivo el haber aceptado esa posibilidad”, apostilló.

Aguilera también pronunció unas palabras que molestaron bastante al PP. Mientras hablaba de la existencia de, en su opinión, un “colapso de la sanidad pública, con un montón de usuarios desasistidos”, Aguilera aludió lo siguiente: “Frente a esta falta de gestión de lo público. VOX, PP y Cs pactan convertir a los médicos en chivatos de la administración. Se parece más a la Alemania de los nazis que a un gobierno demócrata. Poner a los sanitarios a denunciar a personas que no tienen papeles es nazismo del siglo XXI. En lugar de darles medios, recursos, los ponen de gendarmes en los hospitales. Es una vergüenza. Sabemos que los sanitarios no lo van a hacer. Son hombres y mujeres de bien, que hacen su trabajo con grandes dificultades”.