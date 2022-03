Rufián tensa la relación entre Junts y ERC calificando el entorno de Puigdemont de "señoritos que se creían James Bond"

La situación de Rusia en la escena internacional, denostada en prácticamente toda Europa por la brutal invasión que Vladimir Putin ha ordenado sobre Ucrania, ha supuesto un caldo de cultivo que hace inevitable que se aproveche la coyuntura para poner bajo la lupa la relación que cualquier actor internacional haya tenido con el Kremlin en los últimos años, o como mínimo se haya acercado a la Plaza Roja de Moscú aunque no haya pasado de allí.

En este marco, era previsible que resurjan los ecos de la supuesta relación que determinados personajes del independentismo catalán ligados a Junts y a la persona de Carles Puigdemont tuvieron en su día con supuestos emisarios del Gobierno ruso para conseguir apoyos para el Procés independentista. Lo que no era de esperar es que un dirigente de Esquerra como el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, avalara estas insinuaciones que desde Junts siempre han negado y atribuido a las "cloacas del estado". Y la reacción desde el partido de Puigdemont ha sido furibunda tensionando nuevamente la relación con Esquerra en un nuevo episodio de confrontación entre los dos socios del Govern.

"Son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada"

En rueda de prensa, Rufián ha querido ser explícito sobre la cuestión a pesar de asegurar que se estaba "conteniendo". Y respecto a los presuntos contactos rusos de Junts, ha asegurado: "Yo procuro no hablar de Junts o ese espacio de la antigua CDC. Pero con la que está cayendo lo voy a hacer. Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan."

Para Rufián, esos supuestos enviados de Puigdemont "solo querían hacerse un selfie en según qué despachos. Creo que las explicaciones las deben dar ellos. Es de una frivolidad terrible. Nunca ha representado nuestra línea de política internacional reunirnos con sátrapas. Nuestro exconseller de Exteriors, Raül Romeva, que acabó en la cárcel, lo pudo hacer, pero no lo hizo. Lo hicieron ellos, señoritos que se creían que eran James Bond".

Furibunda reacción de Junts: “miserable”

Mientras Puigdemont mantiene de momento silencio respecto a las declaraciones de Rufián, las reacciones desde Junts no se han hecho esperar y han sido furibundas. El más duro ha sido el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha reaccionado en Twitter a las palabras de Rufián asegurando: ¿Es posible ser más ignorante? En cualquier caso es imposible ser más miserable. Y es indiscutible que quien así habla se convierte de hecho en portavoz oficial de las cloacas del estado y la burbuja de la derecha mediática. Así no, Gabriel Rufián".

Algún diputado de Junts ha intervenido también en la polémica, pero lo más relevante es que Junts ha decidido incluso trasladar la cuestión en el seno de la coalición de Govern. El vicepresident, Jordi Puigneró, ha trasladado al president, Pere Aragonès, su "enfado" por las palabras "intolerables" del portavoz de ERC en el Congreso. Fuentes de la Vicepresidencia han añadido que Puigneró ha preguntado a Aragonès si ésta es la posición de ERC. Además, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ha reclamado a Esquerra que desautorice a su portavoz en el Congreso y ha pedido la comparecencia de Puigdemont en el Parlament –de forma telemática obviamente- así como la del director de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, y la de su abogado, Gonzalo Boye, para poder dar explicaciones.

ERC mantiene silencio para bajar la tensión

Desde ERC mantienen un rotundo silencio oficial sobre las declaraciones de Rufián y de los socios de Junts que no han querido valorar, intentando mantener un perfil bajo para que la tensión entre los socios no suba de tono. Pero tampoco ningún dirigente de los republicanos ha querido rectificar al líder d'Esquerra en el Congreso. Con todo, fuentes de Esquerra en el Govern aseguran que no creen que más allá de la gesticulación, la nueva polémica por las declaraciones de Rufián acabe afectando la estabilidad del Ejecutivo que preside Pere Aragonès.

Por parte de Esquerra nunca ha habido contacto con el Kremlin

Lo que sí fuentes de Esquerra dejan claro, sin embargo, es que "por nuestra parte no ha habido nunca ningún contacto ni desde el Govern ni desde fuera de él con el Gobierno ruso ni con ningún supuesto emisario del Kremlin y rechazamos cualquier supuesta intermediación que cualquiera pudiera haber hecho en nombre del Govern, si es que realmente existió algo". Y es que ERC es contundente en una idea: "Nuestros referentes internacionales son las democracias occidentales, y el contacto con países que no sean plenamente democráticos nos aleja. Consideramos un error esta estrategia y no es la nuestra", y los republicanos consideran que en todo caso debería ser Junts quien responda al respecto.

Víctor Terradellas y Josep Lluís Alay, los "James Bond"

Los supuestos contactos de independentistas ligados a Puigdemont con emisarios rusos tienen dos nombres propios, Víctor Terradellas y Josep Lluís Alay. Mientras el primero es un militante histórico desde tiempos de la antigua Convergència y con experiencia en relaciones internacionales, el segundo es una de las personas de máxima confianza de Puigdemont, y actualmente dirige la oficina de que dispone como expresident. Supuestamente son las dos personas que habrían mantenido contactos con personas del entorno gubernamental de Rusia.

Josep Lluis Alay llegando a la Audiencia Nacional en 2018. — Marta Fernández / Europa Press

La información existente al respecto tiene dos derivadas. Una procedente de la investigación policial de la llamada operación Volhov, que desde el independentismo se atribuye a las "cloacas del Estado". La mayoría de informaciones de medios del Estado español beben de esa fuente. Pero hay otra vía que hace referencia a un reportaje publicado en The New York Times hace unos meses.

Y los últimos datos los ha publicado hoy mismo El Periódico asegurando que el expresident y el jefe de su oficina mantuvieron cinco reuniones con personas cercanas al Kremlin en Moscú, Ginebra y Barcelona, entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Viajes que según el rotativo habrían sido confirmados por el abogado Gonzalo Boye pero que los atribuye a "actividad económica e investigadora". Según El Periódico en una de ellas participó directamente el propio Puigdemont. Fue en junio de 2019, cuando el expresident acudió al foro internacional Crans-Montana, que se celebraba en Ginebra para dar una conferencia. Puigdemont habría aprovechado para verse con uno de los supuestos principales contactos de Alay, Alexander Dmitrenko. Un ciudadano ruso acusado de espía al servicio del Gobierno ruso por parte de las autoridades españolas.

Todas estas informaciones han dado a lugar a una petición de investigación en el Parlamento Europeo, donde Puigdemont es eurodiputado. Pero, hasta el momento, todas las preguntas que el propio Puigdemont ha presentado a la Comisión Europea sobre el posible conocimiento de estos contactos por parte de las autoridades europeas han recibido una respuesta negativa, por la inexistencia de pruebas.

La operación Volhov y los rusos entrando por la Diagonal

La llamada operación Volhov es una investigación policial que se realizó el 28 de octubre de 2020 basándose en unos audios que se habían encontrado en el móvil de Víctor Terradellas, detenido e investigado en una operación anterior. El juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona instruye el caso que comportó 31 registros y 21 detenciones de políticos y empresarios relacionados con Junts y ERC. La causa fue instruida contra la total oposición de la fiscalía, que consideraba las pruebas de inconsistentes. Y el nombre de la operación causó indignación, ya que Volhov fue el escenario de una cruenta batalla de la Segunda Guerra Mundial en que participó la franquista División Azul en apoyo del ejército nazi.

Víctor Terradellas en la secretaria de Relacions Internacionals en 2011. — Convergència Democràtica de Catalunya

La intención del grupo sería realizar una nueva Suiza en Catalunya

Según la Guardia Civil, Terradellas mantuvo una conversación telefónica en la que informaba de que una plataforma de criptomonedas rusa podría ayudar a dar estabilidad financiera a la Generalitat, aportando entre 100 y 300 millones, en caso de conseguir la independencia. El informe policial que sirve para la instrucción judicial asegura que los rusos se habrían ofrecido el 24 de octubre del 2017 a Puigdemont para "disponer de 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana" de una Catalunya independiente. La intención del grupo sería realizar una nueva Suiza en Catalunya y "provocar probablemente un conflicto armado con el estado", asegura el atestado policial. Unas afirmaciones que provocaron numerosos memes de soldados rusos entrando por la avenida Diagonal de Barcelona. Según la benemérita, los independentistas también habrían pedido ayuda a Julian Assange –que se mostró solidario con el proceso independentista catalán en aquellos días- para crear "una estrategia de desinformación y desestabilización vinculada al Kremlin, promoviendo injerencias rusas en territorio de la UE".

The New York Times avala la tesis

La otra vía de información sobre el entorno de Carles Puigdemont y los contactos rusos la puso sobre la mesa el prestigioso diario The New York Times el pasado mes de septiembre. El rotativo estadounidense relataba -en un extenso reportaje firmado por su corresponsal en Barcelona- que el jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, habría mantenido varios contactos con oficiales rusos, citando un informe de inteligencia europeo, aunque las autoridades europeas no han reconocido que exista tal documento.

El objetivo era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Catalunya

El rotativo explicaba que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar "un salvavidas político" para la causa de Puigdemont, después de ser "aplastada" tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país. En concreto, aseguraba NYT, el asesor del expresident de la Generalitat se reunió con funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según dice el NYT, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Catalunya.

El cónsul soviético y Companys

Nadie sabe a ciencia cierta de la veracidad y en su caso de la extensión de una supuesta trama rusa que ayudaría a conseguir la independencia de Catalunya. Lo cierto es que, más allá de las fortunas rusas que han comprado propiedades importantes en la costa catalana, no se tiene constancia de que ningún emisario del Kremlin haya pisado el Palau de la Generalitat desde el emblemático y ovacionado cónsul de la URSS durante los difíciles años de la Guerra Civil, Vladimir Antónov-Ovséienko. Que se convirtió -este sí- en asesor y buen amigo del president Lluís Companys, mal visto por Moscú por independentista y poco comunista. Los estalinistas acabarían asesinando al cónsul y los franquistas a Companys. Paradojas de la historia. Por lo demás, más que de películas de James Bond a que hace referencia Rufián, más bien se podría hablar de Mortadelo y Filemón, si es que hay algo de cierto en que a alguien se le ocurrió que los carros de combate que estamos viendo lamentable y terroríficamente en Ucrania también podían ayudar a la independencia de Catalunya.