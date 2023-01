El Senado: el 'plató' que acogerá nuevos cara a cara entre Sánchez y Feijóo en este año electoral

La batalla política se recrudece en este año electoral. Varias convocatorias aguardan y los partidos aprovecharán todos los escenarios posibles para confrontar sus proyectos. En este contexto, el Senado, cuya utilidad está en entredicho dada la celeridad de los trámites parlamentarios de la mayoría de las iniciativas legislativas, albergará varios capítulos de esa batalla.

Lo será por las nuevas comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se prevén en esta cámara de representación territorial a lo largo de 2023. Estas citas parlamentarias, más habituales en el Congreso, comenzaron a darse tras la llegada del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (sin escaño en la Cámara Baja), al Senado. Por ende, más que una rendición de cuentas, son un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, o la "escenificación del bipartidismo", como han catalogado diversos representantes políticos de otros grupos parlamentarios.

De los 265 representantes de la Cámara Alta, solo entre PSOE (113) y PP (104) suman 217 senadores, que conviven junto a representantes de otras 17 fuerzas políticas integrados en hasta seis grupos diferentes. De este modo, desde la llegada de Feijóo y las comparecencias del presidente del Gobierno, nadie duda de que el Senado ha vuelto al centro de la contienda política.

Cabe destacar que, recientemente, también acaparó el foco mediático con la decisión inédita del Tribunal Constitucional de impedir una votación en el Senado de una reforma legislativa que afectaba a la renovación del propio tribunal de garantías. Este veto sin precedentes del Constitucional a la capacidad del Senado ahondó en la herida sobre la funcionalidad de esta cámara de representación.



Primer cara a cara del año

Este martes, el Senado acogerá el primer duelo del año con la comparecencia del presidente del Ejecutivo ante el Pleno extraordinario (enero es un mes inhábil) para explicar las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales provocadas por la guerra en Ucrania, convalidadas este martes en el Congreso, así como el papel de las administraciones a este respecto.

No hay dudas de que este sexto cara a cara (el recuento incluye los choques en las sesiones de control al Gobierno en las que ambos líderes han coincidido desde mayo) será el primero de otros tantos de cara a una larga campaña electoral durante este 2023 (las elecciones generales pondrán el broche de oro a final de año).

La comparecencia de Sánchez en el Congreso del pasado martes fue un aperitivo de lo que vendrá. El presidente del Gobierno usó esta cita para contraponer su modelo al del PP, una respuesta social a la crisis frente a la "fracasada respuesta neoliberal a la crisis financiera" de 2008 adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, arremetió contra el Ejecutivo por la aplicación perversa de la ley del solo sí es sí.

En cuanto a la comparecencia de este 31 de enero, estos mismos argumentos estarán sobre la mesa. Más aún después de que este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) diera a conocer los datos favorables de la economía española, los cuales recogen un robusto crecimiento de un 5,5% en 2022, superando las previsiones del propio Gobierno y de muchos otros organismos, y muy a pesar de los malos augurios de la derecha.

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, añade en declaraciones a este medio que insistirán en su estrategia de señalar la relación entre el PP y Vox. "Es una oportunidad para que el jefe de la oposición, que es senador, se pronuncie sobre esta cuestión, ya que no es muy dado a decir lo que piensa y sí a esconder el contenido de sus pactos con Vox", explica en relación al plan antiabortista de la ultraderecha en Castilla y León.

Pulso al bipartidismo

De este modo, pone en valor el papel del Senado con la enmienda transaccional impulsada por los socialistas en el marco de la ley del aborto para blindar este derecho ante las amenazas de Vox. "Con una agenda legislativa tan llena de reformas de calado, la tramitación final de las leyes en la cámara de segunda lectura que es el Senado permite enriquecerlas y mejorarlas", añade Granados.

Al margen de esta corrección, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, lamenta que la actividad en el Senado tenga más repercusión cuando coinciden Sánchez y Feijóo. "Es una pena en lo que se ha convertido el Senado a pesar de lo que diga la Constitución. No es una cámara de representación territorial, sino de segunda lectura y casi me atrevería a decir que de segunda porque cuando llegan las cosas aquí, todo está bien escrito y leído", dice a Público.

Aún así, avanza que este martes hará como otras veces: "Aprovecharé la ocasión para decir aquellas cosas que son importantes de cara a Navarra", matiza este senador integrante de la Izquierda Confederal en una crítica compartida por ERC, el tercer grupo más representativo de la Cámara Alta. "No se tendría que convertir el Senado en un escenario de precampaña entre los partidos del bipartidismo. No es justo y no es lo que se debería esperar de la supuesta cámara territorial", apostillan fuentes del partido republicano.

El senador de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ve con buenos ojos estas comparecencias de Sánchez, que "tienen mucho que ver con la presencia de Feijóo", porque "refuerzan el espacio político de las Comunidades Autónomas" y, al ser una cámara menos mediatizada, "los debates suelen tener mayor profundidad". En cualquier caso, aprovechará la cita de este martes para centrar el debate en la "agenda progresista, sin titubeos", y pedirle al PSOE que "no se entretenga con las ocurrencias de la extrema derecha y nos ayude, también en Madrid, a posibilitar un cambio de gobierno", expone en declaraciones a este medio.