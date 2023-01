Villacís abre una grieta entre Génova y Ayuso con Almeida en medio

Un vídeo en Instagram, una entrevista y una reunión secreta al lado de Génova 13 entre Begoña Villacís y Elías Bendodo han despertado al fantasma de Toni Cantó en el PP. Era marzo de 2021 y Teodoro García Egea (entonces secretario general del Partido Popular) fichó al exdirigente de Ciudadanos para colocarlo en las listas de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Las reticencias de la presidenta madrileña fueron evidentes pero la mano derecha de Pablo Casado se impuso y Cantó acabó yendo de número cinco con Ayuso. Egea ganó el primer asalto pero ese modus operandi le granjeó el rechazo del partido.

Aprendida la lección y con la experiencia acumulada de expresidente autonómico, lo primero a lo que se comprometió Alberto Núñez Feijóo fue a "dejar hacer" a los dirigentes territoriales: no habría imposiciones ni se tomarían las decisiones desde la séptima planta de Génova, donde está ubicado su despacho. Por eso al entorno de Feijóo le cuesta explicar qué está pasando con el posible fichaje de Begoña Villacís.

El movimiento de la vicealcaldesa de Madrid (que reconocer haber dicho recientemente que valora ser "una corriente interna dentro del PP") ha provocado una onda expansiva en dos direcciones. Por un lado ha dinamitado a Ciudadanos: Villacís cerró junto a Inés Arrimadas la candidatura ganadora de las primarias y apoyó, hace dos semanas, unos nuevos estatutos que rechazan la posibilidad de pactos preelectorales. Ahora, a punto de tener que confirmar si quiere liderar la lista de CS al Ayuntamiento de Madrid, Villacís abre la puerta a renunciar incluso a las siglas del partido e integrarse en candidaturas con otras formaciones. La nueva dirección ha cerrado la puerta a su propuesta pero será difícil que se recompongan de lo que puede ser el golpe definitivo a la continuidad del proyecto político de CS.

Ayuso no quiere a Villacís

En el PP también ha causado revuelo porque no todo el partido piensa lo mismo Villacís y, mientras Génova "abre" sus puertas al "talento" (la fórmula con la que Feijóo camufla la OPA a Ciudadanos) Isabel Díaz Ayuso la deja prácticamente cerrada. "Lo mejor de CS ya se vino conmigo", dijo la presidenta madrileña este lunes a las puertas de la sede nacional del PP donde se celebró el Comité Ejecutivo Nacional que reunió a la plana mayor del partido.

Una información del diario El Mundo ha desvelado que la semana pasada Villacís y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, mantuvieron un encuentro cerca de Génova para hablar de su posible incorporación al partido. Fuentes oficiales del equipo de Núñez Feijóo no quieren pronunciarse sobre este encuentro y rechazan confirmarlo o desmentirlo. Ayuso, en cambio, asume que la reunión secreta tuvo lugar: "Yo creo que las conversaciones que se han producido, las respeto por completo, pero se me escapan", asegura. "Si tienen conversaciones a nivel nacional yo no tengo nada que opinar", señaló. En contra del discurso de la dirección, Ayuso no ve con buenos ojos la incorporación de Villacís.

Fuentes próximas a la presidenta madrileña señalan que "el lío" de los últimos días "no tiene nada que ver" con ella, pero lo cierto es que sí. Si, como todo apunta, Villacís pretende sellar una lista conjunta con el PP tendrá que recibir el visto bueno de Ayuso y lo que tiene en este momento es una puerta cerrada. "Por parte del PP de Madrid regional no consideramos sinceramente esa incorporación. (...) Aquí en la Comunidad, el PP de Madrid no tenemos previsto esta incorporación", zanjó este lunes Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.



Así, y cumpliendo con el compromiso con el que aterrizó en Madrid, fuentes de Génova diluyen el choque y aseguran que Feijóo ha asegurado este lunes a puerta cerrada ante su Comité Ejecutivo que no impondrá nombres a los territorios en sus listas locales y autonómicas. La dirección nacional solo se elegirá las listas al Congreso y el Senado. "¿Por qué se reunió entonces el número tres del partido con Villacís?". "¿En calidad de qué?". No hay respuesta para estas preguntas en la cúpula del PP.

Desde el PP de Madrid apuntan a que podría tratarse de un fichaje a nivel nacional, pero dejan claro que el "talento" de Villacís que señalan desde Génova no es objeto de deseo para ellos. Una opinión compartida por otros dirigentes de peso del partido. "No aporta ni talento ni gestión", señala un presidente autonómico del PP.

¿Qué piensa Almeida?

Quien ha querido mantenerse en un calculado segundo plano dentro la encrucijada en la que se ha convertido el futuro de Villacís es José Luis Martínez Almeida. El alcalde de la capital, escurridizo este lunes ante los medios, ha dicho no saber "nada" de las intenciones de su socia de Gobierno. "Puedo hablar por mí. No he tenido ninguna conversación respecto a esta cuestión con Begoña Villacís", aseguró.

La relación entre Almeida y Villacís no es la mejor y su convivencia política al frente del Ayuntamiento se ha visto completamente desgastada por la desconfianza que existe entre ellos. Por eso, le ha agradecido a Feijóo, para quien quisiera escuchar, que "entienda" que la elaboración de las listas para las elecciones del 28 de mayo recae en el PP madrileño y en él mismo.