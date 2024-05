Aragonès treu pit del llegat econòmic davant el Cercle d'Economia: "Deixem el país millor"

El president en funcions de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dimecres el seu llegat econòmic com a cap de l'executiu català. "Deixem el país millor del que el vam trobar", ha dit aquest dimecres davant els empresaris i directius del Cercle d'Economia, en l'obertura de la seva 39a Reunió Anual. El discurs ha suposat el seu comiat com a president davant de l'empresariat català.

Aragonès ha assegurat que l'economia catalana és avui una economia "robusta" i que pot afrontar "amb més solidesa" els reptes que té al davant que la que va trobar quan es va fer càrrec de l'executiu. Ha destacat que creix per sobre de la mitjana espanyola, que la indústria ha contribuït de manera important a aquest creixement i que en termes globals "va bé, molt bé".

Ha subratllat que l'economia catalana té les xifres d'atur més baixes dels últims 16 anys, ha ressaltat que hi ha rècords de persones treballant a Catalunya i que es va superar el 2023 la barrera dels 100.000 milions en exportacions. També ha ressaltat que ha rebaixat els darrers anys el pes del deute en relació amb el PIB: serà del 29% en acabar aquest any i d'un 23% si es duu a terme la condonació parcial del deute del FLA pactada amb l'Estat, ha dit.

Aragonès ha reivindicat també la reindustrialització de Catalunya, amb exemples com les inversions de Kronospan, Lotte o Chery, encara que "queda moltíssima feina per fer". "Catalunya ha de passar d'una economia terciaritzada a una economia reindustrialitzada i que tingui la investigació i el coneixement com a mascaró de proa. No és una elecció, sinó l'única via possible", ha dit Aragonès, que confia en una nova etapa de reindustrialització.

El nou finançament

En el seu discurs, cap de l'executiu ha alertat que, sense canvis en el finançament autonòmic, "la Catalunya dels 8 milions no es podrà pagar", ja que el sosteniment de l'estat del benestar serà "molt difícil". "Arribarem a un sostre i ja hi estem arribant", ha afegit el president, recordant que l'any que ve tornen les regles fiscals en l'àmbit europeu. Aragonès també ha aprofitat per reclamar posar fi al dèficit fiscal.

Els acords ERC-PSOE

D'altra banda, també ha afirmat que els acords que van tancar ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol són "sòlids". En aquest sentit, ha garantit que Esquerra treballarà perquè es compleixin, per bé que caldrà "orientar-los". Pel que fa a la seva iniciativa per un acord de claredat, ha dit que "queda allà" per "si algú la vol aprofitar".

Durant la seva intervenció, Aragonès ha evitat parlar de les negociacions entre els diversos partits sobre la constitució del Parlament i una eventual investidura del president de la Generalitat, després de les eleccions del 12-M. Ho ha fet per "ser coherent" amb la seva decisió de no recollir l'acta de diputat i, per tant, abandonar el Parlament aquesta legislatura.