ERC crida a la mobilització a les eleccions europees per evitar una "majoria d'extrema dreta"

ERC crida a la "mobilització" a les eleccions europees del 9 de juny "perquè no hi hagi una majoria d'extrema dreta" a Europa. La cap de llista d'Ara Repúbliques, Diana Riba, ha avisat aquest dimarts que és "en moments difícils" quan les forces conservadores i ultres busquen "guanyar i treure rèdit": "El que hem de fer és omplir més que mai les urnes", ha reblat.

Tot plegat en la roda de premsa de presentació i signatura d'un manifest on ERC, EH Bildu, el BNG i Més han sumat el suport de set formacions més d'arreu de l'Estat espanyol. La coalició s'ha refermat en la "defensa dels drets socials i laboral, amb un model de societat solidari, feminista, obert ecologista i democràtic, per conquerir tots els nostres drets com a persones i pobles".

El text defensa el seu programa "davant d'una Europa que afronta l'ascens de l'extrema dreta, el retorn de les polítiques d'austeritat, el creixement del militarisme i l'amenaça del canvi climàtic". Reivindica el dret a l'autodeterminació com a "motor d'una Europa de nacions lliures i iguals, la fortalesa i l'impuls de la llengua i la cultura dels nostres països, un estat del benestar que garanteixi oportunitats i drets a les nostres societats".

En aquesta línia, en nom d'EH Bildu, Pernando Barrena, ha defensat la necessitat de "fer front a la ultradreta" en aquestes eleccions europees, i fer-ho "com a nacions sense Estat". El candidat abertzale s'ha compromès a "plantejar a les institucions europees que han de garantir el dret a decidir".

En l'acte també hi ha intervingut Rubén Cela per part del BNG i Biel Cursach per Ara Més, a banda de les formacions que han donat suport al manifest. En el manifest de suport, Ara Repúbliques han sumat el suport d'altres formacions, malgrat no formar part de les llistes: Ahora Canarias, Puyalon (Aragó), Anova, Andecha Astur (Astúries), Comunistes de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Valenciana.

Expectatives de "bons resultats"

Preguntada per les expectatives després dels mals resultats d'Esquerra a les eleccions al Parlament del 12-M, Diana Riba ha assegurat que continuen amb "l'expectativa de treure molt bons resultats". Fins i tot de millorar-los amb els suports des del País Valencià, les Illes Balears o les Canàries, ha assegurat. En aquests moments compten amb tres eurodiputats al Parlament Europeu.