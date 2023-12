Vuit plans per fer a Catalunya abans que s'acabi l'any 

Després d'un macropont nadalenc, encarem l'últim cap de setmana de l'any. Aquest diumenge direm adeu al 2023 i donarem la benvinguda al 2024. Abans de acomiadar l'any, encara hi ha temps per anar al teatre, un concert, exposicions o gaudir d'algunes de les representacions dels Pastorets que es fan arreu de Catalunya. Sigui com sigui, et proposem vuit plans per acabar d'exprimir els últims dies del 2023, en família o amics.



Dues mostres al Centre Martorell d’Exposicions de Barcelona

Comencem amb una proposta cultural i allunyada del Nadal. El Centre Martorell d'Exposicions de Barcelona va reoberir les portes al parc de la Ciutadella fa unes setmanes amb dues exposicions relacionades tant amb la crisi climàtica i de la biodiversitat, com amb l'exploració de les fronteres actuals del coneixement. L'antic Museu de Geologia rehabilitat forma part dels equipaments museístics que configuren el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

L'equipament es va posar en marxa amb dues exposicions: Natura o Cultura? Una visió des del museu de ciències naturals, de producció pròpia i WOW. Animals de museu: Ciència, tècnica i art, una mostra promoguda i coordinada amb la col·laboració del Parque de las Ciencias de Granada. Fins el 7 de gener de l'any vinent l'entrada serà gratuïta tots els dies d'obertura del centre.



Nit de Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina

Barcelona acomiadarà el 2023 amb una festa de pirotècnia i drons a l'avinguda de Maria Cristina de la mà de la companyia Groupe F, dirigida pel prestigiós escenògraf Christophe Berthonneau. Fins a 470 drons il·luminats ompliran el cel de Montjuïc a 250 metres d'alçada la nit de cap d'any. Un espectacle que enguany no podrà comptar amb l'encesa de llums de la Font Màgica de Montjuïc arran del decret de sequera, que no permet omplir ni fonts ornamentals, ni llacs artificials ni altres elements d'ús estètic de l'aigua. A canvi, una immensa bola de llum elevada a 75 metres d'alçada presidirà la festa ciutadana.

La celebració tindrà un pre-show abans de la mitjanit, en el que es començarà viure la festa de la Nit de Cap d'any amb ambientació musical i lumínica a tota l'Avinguda Maria Cristina. L'ambient es començarà a escalfar a partir de les 21:00 hores amb música. A partir de les 23:00 hores s'activarà la bola de llum.



Cap d’Any al teatre

Hi ha moltes maneres de començar l'any a banda de la gran festa de l'avinguda Maria Cristina. Una d'elles és anant al teatre. A Barcelona, n'hi ha uns quants que ofereixen una funció especial. Les companyies aturen la funció a mitjanit per sentir les campanades i omplir les sales de teatre de serpentines, cava i raïm per a començar l'any tots plegats. Acabada la celebració, l'obra es reprèn al punt on s'havia deixat.

El diumenge al Teatre Condal es podrà veure l'espectacle Escape Room 2, una comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt. Al Teatre Gaudí, s'hi fa El joc de la veritat, la nova comèdia de parelles de Miquel Murga. I al Teatre Romea, Tot l'any pot ser Nadal, dirigit per Daniel Anglès i protagonitzat per Joan Pera.

Pastorets de Nadal

Algunes ja s'ha representat, d'altres ho faran aquest cap de setmana. Tant dissabte com diumenge tindran lloc desenes de representacions dels Pastorets arreu de Catalunya: Cervera, Ribes, l'Espluga de Francolí, Valls, Montblanc, Alcover, Lleida, Torelló, Manlleu, Vic, Manresa, Berga... La Coordinadora de Pastorets de Catalunya preveu que assisteixin entre 60.000 i 65.000 espectadors al total de les 250 representacions que se celebraran al país.

Festa del Pi a Centelles

En el marc de la Festa Major d'Hivern i Festes de Nadal, Centelles (Osona) acull dissabte l'acte més emblemàtic de la Festa del Pi, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional de Catalunya. De matinada se celebra una missa a la qual assisteix tot el poble i els galejadors, homes o dones vestits amb barretina i faixa, que són els encarregats de buscar l'arbre per oferir-lo a la patrona.

Després de la missa, tothom surt al bosc per trobar el pi més bonic de la zona. Allà gaudeixen d'un esmorzar tradicional amb pa i botifarra. Un cop localitzat, els galejadors disparen trets a l'aire abans de talar-lo. El pi es trasllada en comitiva fins a la plaça Major del poble, on els rep una banda de música, l'esbart del poble interpreta la dansa del Pi i tot seguit es porta l'arbre davant de l'església.



Concert de Xiula a Girona

Girona s'acomiadarà del 2023 amb un concert per als més petits. El dissabte a les 18:00 hores, el Auditori Municipal acollirà un concert de Xiula, on presentaran el seu nou disc i espectacle Babynova. Després d'haver descobert què és la MParentalitat, els Xiula volen entrar en l'aventura definitiva. Per a fer-ho accediran a un laboratori on, amb l'ajuda del públic, intentaran generar una nova forma de vida que pugui superar els reptes del món que ens ha tocat viure.



Concert de Nadal de Mishima

A Lleida, el dissabte el Cafè del Teatre acollirà una nova edició del Concert de Nadal de Mishima, una nit per gaudir dels temes del seu darrer disc, L'aigua clara, així com dels seus èxits més destacats.



Passejada de l'Home dels Nassos

Molts municipis de Catalunya s'acomiaden de l'any amb la tradicional passejada de l'Home dels Nassos. Entre ells, hi ha Esparreguera (Baix Llobregat), que ho farà el diumenge acompanyat de la xaranga HoPeta Street Band, i Vilanova del Camí (Anoia), on la colla de diables Els Cabrons de Vilanova del Camí, la comitiva Camp del Rei i la colla de Geganters i Grallers de Vilanova del Camí seran els encarregats de guiar la seva estada al municipi amb una cercavila.