Vox ha puesto en el punto de mira a otro mural feminista. La formación de Santiago Abascal quiere eliminar un mural que se encuentra en una fachada exterior del colegio madrileño Honduras, en una pared que utiliza una asociación del barrio de Vallecas desde hace años. La propuesta se debatirá el próximo día 15.

Según ha informado El Salto, la excusa que señala la formación de ultraderecha para escudar su propuesta sería que en el caso de que la Dirección del Centro quiera realizar alguna acción sobre estas fachadas "no contengan contenido ideológico o político y por el contrario fomenten valores propios de un centro educativo".



Cartel de la marcha en contra del borrado del mural.

La pintura es un homenaje a seis vecinas de Villa de Vallecas, tres profesoras y tres mujeres al frente de asociaciones vecinales. En concreto, y según avanza un medio local, se trata de Geli, Marcela, Marga, Lola, Áurea y Pepa y todas ellas han dejado huella con su trabajo, su forma de ser y su tesón en el barrio.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el del PSOE, Ignacio Benito, se han posicionado en contra de la propuesta del partido de ultraderecha de borrar el mural.

Así, Maestre ha preguntado a PP y Cs si permitirán que Vox consiga borrar un mural feminista en Villa de Vallecas si logra los apoyos necesarios para respaldar la proposición que elevarán al Pleno del distrito de la próxima semana.

A través de un tuit ha ensalzado el mural dedicado a "mujeres implicadas, luchadoras y reconocidas por sus vecinos". "Vox quiere borrarlas. No lo permitiremos. ¿PP y Cs?", ha preguntado a través de la red social.



Almeida y Villacís aún no han tomado una decisión

"No hemos tomado una decisión, cuando la tengamos y la tomemos, tomaremos una decisión", ha contestado alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al término de la presentación del Plan Municipal de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, por su parte, ha puntualizado que se trata de "una situación distinta a Ciudad Lineal, cuyo mural formaba parte del programa municipal Compartiendo Muros, pintado por el propio Ayuntamiento". La de Vallecas "es una pintura no autorizada", en la que no ha intervenido el Consistorio.

Villacís ha asegurado que el mural no le molesta porque es "más partidaria de pintar que de borrar". "Para mí ser liberal es incluir aquello que me gusta y permitir aquello que no me representa", ha expuesto.