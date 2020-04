Un día más, los españoles amanecemos confinados en nuestros hogares. La cuarentena sigue

- Día 40 de confinamiento ¿y me traes esta mierda p'a desayunar?

- Es que estás engordando much...

- ¿Encerrado y a dieta? ¡Matadme y acabamos antes! pic.twitter.com/kvEvNXVmVi — Begotxu (@BegotxuBoo) April 21, 2020

Cuando llevas sin salir una semana y te da un rayito de sol en tu piso después de comer. pic.twitter.com/UgdMzYzb6V — SR.VEGETAL (@mejorchef) April 18, 2020

¿Y que tal llevas tu día 36 de confinamiento?

YO: pic.twitter.com/fE4k4pFH3q — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 22, 2020

El encierro sigue haciéndonos ver cosas muy locas

- O sea que la gallinita ciega, no? Vayan sacando los DNIs! pic.twitter.com/Wtc6KDDbUF — gazpacho (@gazpachoblog) April 19, 2020

El confinamiento nos deja imágenes increíbles. En la foto, el Aeropuerto de Castellón, ahora vacío. pic.twitter.com/S1jXuDM0rG — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 17, 2020

EL CRIMEN NO DESCANSA pic.twitter.com/Z2mo4dgTfn — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 22, 2020

La bajada de los niveles de contaminación se nota día a día.

Alpedrete esta madrugada. pic.twitter.com/Kq93hNUg5y — Mortadela (@MortaSiciliana) April 21, 2020

Mujer sin musculatura, se mueve por un intrincado sistema de poleas https://t.co/Z5wvjgpKaj — ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? (@thecupid0fcrime) April 19, 2020

Me ha llegado esto por guasap y necesito saber quién ha creado esta obra de arte pic.twitter.com/hT5sDeLNDz — Lord Yorch il Dottore (@amasamune54) April 19, 2020

-20 de abril del 90...

-Que te calles! pic.twitter.com/QotxC3TLd4 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 20, 2020

- Si te para la guardia imperial recuerda,soy tu sobrino. pic.twitter.com/AsE3J4AEPf — Oscarelciego ya ve (@Oscarakus8) April 19, 2020

Y los efectos en la economía se siguen notando. El precio del petróleo se ha desplomado, por ejemplo

Estoy por comprarme un barril de petróleo para usarlo de pisapapeles en mi despacho. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 20, 2020

"El libre mercado se autorregula". *risas enlatadas pic.twitter.com/6WcRk2h5qa — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) April 21, 2020

El barril de petróleo a 2 euros y las mascarillas a 15. — Tuan (@____tuan) April 20, 2020

Los técnicos del Gobierno siguen haciéndolo lo mejor que pueden e intentando explicárselo a la población

Me encanta "Pues claro, imbécil" en lenguaje de signos. pic.twitter.com/3uykUANqpd — La Paqui (@PatGuerreroGo) April 20, 2020

Madre mia el Rey de Noche pic.twitter.com/f5TKAGhFRd — ácido in da jaus (@acidoenlared) April 21, 2020

Pero ese montón de cuentas con banderita creadas en abril saben lo que había que hacer mejor que los epidemiólogos

Si queréis tener la sensación de SanFermines sin salir de casa, poned en twitter algún dato optimista sobre la epidemia y veréis cómo os persiguen unos cuantos cabestros. — Javier Durán (@tortondo) April 21, 2020

Hablando de los Sanfermines: ya se han suspendido

Sin encierros no os quedáis. pic.twitter.com/AQNCCoCS9x — Coronavirus (@CoronaVid19) April 21, 2020

Si suspenden los Sanfermines a los toros habrá que matarlos para que no se mueran. — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) April 21, 2020

Parece que poco a poco la curva va bajando. Sin embargo la cosa sigue siendo grave y hay que seguir luchando

Las complicaciones por el Covd-19 se producen cuando la reacción de nuestro sistema inmune, que debería defendernos, provoca más daños que el propio virus. pic.twitter.com/X4a3HxSxQA — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 19, 2020

Seguimos viendo cosas muy feas desde la oposición. Se cometen errores pero las críticas que se ven no parece que sean constructivas, sino feroces

Lo que diferencia a otros países de España, es que allí no tienen oposiciones ruines, miserables y carroñeras. pic.twitter.com/CGG2LMZ9Zc — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 19, 2020

Se criticaba que la cuarentena no se hiciera antes, pero ahora se critica que no se acabe ya, cuando sigue habiendo muchos muertos. Protestan también porque que no se dedique más dinero a las empresas, pero a la vez dicen que no hay dinero para una renta mínima...

Básicamente, la renta básica universal supone un problema para los empresarios porque les quita poder de negociación. Si eliminamos la desesperación de la ecuación, nadie aceptará trabajar por una miseria o que pisoteen su dignidad. Todo se reduce a eso. — Guillem López (@Guillemmolamil) April 14, 2020

Puto Gobierno que abandona a los españoles. ¡¡Nos van a llevar a la ruina!! Se anuncia la Renta Mínima Vital para familias desfavorecidas. Puto Gobierno dando paguitas. ¡¡Nos van a llevar a la ruina!! — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) April 20, 2020

Es lo que hay...

Mucha coña con lo de las toallas de Portugal, pero nos vendrían muy bien para el baño de dignidad que nos están dando. pic.twitter.com/Kx1b0392Rj — Javier Durán (@tortondo) April 21, 2020

Y luego está la ultraderecha, que madre mía...

Una vuelta en el coche de Abascal pic.twitter.com/fTupb06GiH — Jontxu (@giradonuts2) April 20, 2020

Ha llegado el coronavirus y les han hecho los ojos chiribitas

Ahora están anunciando querellas a diestro y siniestro.

Lo dicho ayer... VOX no aporta, cuenta muertos y los utiliza para atacar al gobierno. NO AYUDA, y claro, como ya hemos bajado de los 400 fallecidos cada día... se empiezan a poner nerviosos. Qué asco de gente, de verdad. https://t.co/pHinYoN5JZ — Luis Endera (@Luis_Endera) April 20, 2020

Los Simpsons lo han vuelto a hacer. pic.twitter.com/GrX4YzxBjz — caca de vaca (@absurddheces) April 20, 2020

Eso es que Abascal ha empezado a darle uso a la mesa

Veo un proceso claro en la mesa de Abascal. pic.twitter.com/PWyQwk49jj — Bufff!. (@TTuiteroman) April 20, 2020

Lo de Vox en esta emergencia es de terapia. Un concurso consigo mismos de decir la mayor locura: que si los virus chinos, que si hay un golpe de Estado, que si una dictadura, que si el comunismo, que si coartan la liberad de expresión... Suenan a chiste cada vez que abren la boca

El chiringuitos acusa a Sánchez de querer imponer una dictadura y ahora sus votantes están confusos. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 19, 2020

El fan de Vox entrando al ver el hashtag #GolpeDeEstado en Twitter: "¿Que si tengo o que si quiero?" — gerardo tecé (@gerardotc) April 19, 2020

Y han ordenado dar un golpe de Estado a la Guardia Civil, que trabaja con los chinos para extender el virus y así imponer en España un régimen bolivariano.

Os mantenemos informados por aquí que Whatsapp está a las órdenes de Ana Pastor, que es reptiliana como avanzó Iker Jiménez. pic.twitter.com/sCnljIsQzH — Javier Durán (@tortondo) April 19, 2020

El Santi y los golpes de estado. pic.twitter.com/LgBIDl8mBP — The Raven (@the_raven77) April 20, 2020

–¡Te escribo porque el gobierno me está silenciando!

–Enciende el micrófono de la videollamada.

–Ah, vale. — DecliveLand (@Murete2) April 19, 2020

Nuestra solidaridad ante la brutal represión y censura que afirman sufrir algunos sectores de derechas. Queremos apoyar públicamente a todos sus detenidos y juzgados por expresarse. Aquí la lista completa: Esos son todos por ahora. Ojalá algún día esta infame lista termine. — El Jueves (@eljueves) April 20, 2020

Franquistas hablando de libertad de expresión. El 2020 no deja de sorprenderte. — gerardo tecé (@gerardotc) April 19, 2020

-El Jefe del Estado Mayor y la Guardia Civil también son Comunistas. pic.twitter.com/GxVSVwD5Ee — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 19, 2020

Que, por cierto, será por golpes de Estado en España... Según ellos llevamos tres en los últimos tiempos. Y todos por quienes ya están en el poder democráticamente. A chulos no nos gana nadie

Ya vamos por tres golpes de estado de Pedro Sánchez en año y medio. Récord mundial. pic.twitter.com/SBl9fP9yyp — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 19, 2020

Y sí, los expertos pueden equivocarse, pero la alternativa es muy jodida...

Los referentes políticos de Abascal y Casado llaman al pueblo a romper la cuarentena.

Doy gracias a que no nos gobiernan pirómanos como estos... pic.twitter.com/3TrKaLKLej — Jroucho ???? (@AlexNoTTiP) April 20, 2020

Cambiando de tema, los obispos se han pronunciado en contra de la renta mínima. Lo de dar pan al hambriento, ya tal. Dicen que hará que "grupos amplios de ciudadanos" acaben viviendo "de manera subsidiaria". Lo saben por experiencia, claro

Si te sonaba raro que los obispos, que no se casan, fueran fanáticos del matrimonio, no te pierdas esto: el secretario general de la Conferencia Episcopal, subsidiado hasta las cejas, está en contra de la renta básica. — Juan José Millás (@JuanJoseMillas) April 21, 2020

La prensa de derechas que alabó el rescate de la banca dice ahora que esto es un lujo que no nos podemos permitir

-Quiero comer.

-Ya estamos con los lujos... https://t.co/74Thnl84c5 — The Raven (@the_raven77) April 20, 2020

Critican todo. Ahora por ejemplo critican que se pase a los alumnos de curso como norma general. No se entiende viniendo de quien viene

No entiendo porque están en contra del aprobado general sin asistir a las aulas en el PP.. Si son los pioneros en esta práctica con Cifuentes y Casado???????? — SayonaraTroll (@Sayo_cab75) April 21, 2020

Para lo del Aprobado General en este curso, el PP ha puesto a trabajar a sus mejores expertos. pic.twitter.com/kUpLHPGCrN — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 18, 2020

Y menudo lío se lleva el Gobierno con lo de permitir salir a los niños. Estamos todos confundidos

Cuando se habla de sacar a los niños escalonadamente, quiere decir tirándolos por las escaleras, ¿no? — Tuan (@____tuan) April 18, 2020

Primero se habló de que sería el 27

Los niños a partir del 27 podrán salir, beber y el rollo de siempre. — Bien (@TraedRuffles) April 19, 2020

"Los menores de 14 años podrán dar paseos controlados en compañía de un adulto" 27 de abril, 9:15 a.m. pic.twitter.com/1kHZdlSEgO — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) April 21, 2020

Todo el mundo estaba expectante...

Gente haciendo cola para comprar niños en Mercadona. — ???????????????????????? (@Arezno) April 18, 2020

-¿Quién va a salir a pasear con papá ya mismito?

-No me toque señor, por favor... pic.twitter.com/LIj4Y35Era — Protestona ???? (@protestona1) April 21, 2020

Niño esperando el 27. pic.twitter.com/tHCyN4LzBu — Javier Durán (@tortondo) April 18, 2020

Madre mía, Cayetano, hasta el 27 aquí encerrao, me cago en mi vida. Te juro que, como no me dejen salir ya, me pego un tiro en el otro pie. pic.twitter.com/B5VH9yAE9i — ???????????????????????? (@Arezno) April 18, 2020

Toda la familia intentando apuntarse al paseo con el niño. pic.twitter.com/6CO5q6iNc3 — Javier Durán (@tortondo) April 18, 2020

No me quedan Ninios pic.twitter.com/Ht9vs00mVj — Tuan (@____tuan) April 18, 2020

– Cuantos años tienes.

– Once señor. Soy niño y puedo salir.

– En tu DNI pone 39.

– Tengo once.

– Había una vez...

– ¡UN CIRCO!

– Lo sabía. Está usted detenido. — Kikolo (@kikolo777) April 20, 2020

Este martes se dijo que los menores de 14 podrían acompañar a los adultos al banco y a la compra, pero no salir de paseo

– Hay niños que se ríen de mí y me pegan.

– ¡BAJA A HACER LA PUTA COMPRA, PACO! — Craich (@ACraich) April 21, 2020

Podéis sacar a los niños... ...pero solo al banco, el súper y la farmacia. pic.twitter.com/FgiVVAoblN — Tirant1980 ???????????? (@tirant1980) April 21, 2020

¿Cuándo podrán salir los niños a pillarle porros a los padres? — Bien (@TraedRuffles) April 21, 2020

Entonces en el súper si no llevo el niño de casa ¿me lo cobran? — Miguel Anómalo (@Anomalo) April 21, 2020

—¡Papi, papi! ¡Que dicen en la tele ya podemos acompañarte al Día!

—De podemos nada, y sí, al día, al de las fuerzas armadas.#NinosEnLaCalleYA pic.twitter.com/zxGP681PCG — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) April 21, 2020

Los niños en el super. Uff...

Los niños en el súper. pic.twitter.com/iwvCXU84fs — Roberto Pérez Toledo (@mividarueda) April 21, 2020

Con los niños en el Mercadona .pic.twitter.com/pVPfW4IE18 — Olalá de fua (@olaladefua) April 21, 2020

Padre intentando controlar a los niños en el supermercado. pic.twitter.com/7TSQcksAk2 — Javier Durán (@tortondo) April 21, 2020

—¡Varón, 37 años, respira con extrema dificultad! ¡Necesitamos espacio en UCI!

—¿Coronavirus?

—Ansiedad. Llevó a sus niños de 1 año al Mercadona. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 21, 2020

-Voy a sacar al perro a dar un paseo, que corra y se despeje un poco! +Y yo, papá?? -Tu a la farmacia y a toquetear los carros del Mercadona con mamá — Frodo Toston (@frodo_toston) April 21, 2020

Mucha gente estaba que trinaba

El Gobierno: "Los niños podrán salir de casa a partir del 27 de abril para realizar actividades como ir a supermercados, farmacias o bancos". Yo: pic.twitter.com/9jYWa6kn4h — Manuel Bartual (@ManuelBartual) April 21, 2020

Lo de los niños en los Supermercados... pic.twitter.com/Dlz6rWffZt — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 21, 2020

Mi apuesta: la ocurrencia del supermercado no llega viva a mañana — Gonzalo Suárez (@gonzalosuarez) April 21, 2020

Después se han desdicho y al parecer podrán salir a dar paseos cortos a partir del fin de semana. A ver si no vuelven a rectificar...

El Gobierno rectifica y permitirá que los niños también salgan a pillar farlopa. — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) April 22, 2020

Vaya susto que se llevó ayer Errejón cuando escuchó la primera noticia que dio el gobierno sobre los niños. — donarfonzo (@donarfonzo) April 22, 2020

A ver, es que la cosa es complicada...

Es lo primero que he pensado. Luego me he acordado de los que cogen unos filetes de la nevera de casa para irse a dar un garbeo. https://t.co/RXlANoSuOq — Miguel Anómalo (@Anomalo) April 21, 2020

Creo que se ha querido acallar la matraca de que salgan los niños, pero se han visto los riesgos y no hay garantías de que los adultos no aprovechen también para paseos con ellos y se llenaría la calle de gente — Marian Gutierrez #quedateEnTuCasa (@gutierrezma631) April 21, 2020

A ver, aparte de exponer a los niños al contagio y transmisión de vuelta a sus casas a familiares con más riesgo de mortalidad, agudizando los colapsos en los servicios de salud y seguir exponiendo a sanitarios al virus, ¿de qué os quejáis tanto? Para joder al Gobierno, ¿verdad? — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) April 21, 2020

Os recuerdo que el permiso es para que los niños QUE LO NECESITEN puedan salir, no para que los papás se den paseos. Si el niño no necesita salir, o no quiere, no hay que sacarle por obligación. Que a algunos se os ve venir desde el panizo. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) April 22, 2020

Hablando de niños, los de Madrid llevan un mes comiendo comida rápida. ¡Grande Ayuso!

Más de un mes lleva pagando Ayuso a Telepizza para que reparta comida basura entre los niños más pobres de Madrid. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho fundamental. https://t.co/JqN62JbiPa — Jorge Moruno (@JorgeMoruno) April 19, 2020

Más cosas: noticias desde Corea del Norte. Parece que Kim Jong Un está enfermo, pero, ya se sabe... A saber si es verdad

Os explico lo de Kim Jong-un en dos imágenes: pic.twitter.com/QlelkSB0PX — Donald Trump ???????? ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) April 21, 2020

En fin. Esperemos que no quede mucho porque nos estamos volviendo todos muy locos...

Cada vez que amplían de nuevo las fechas del estado de alarma... pic.twitter.com/B15Xcy4PGm — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 21, 2020

— ¡Repite otra vez que los bares en España no abrirán hasta después del verano! ¡REPÍTELO! pic.twitter.com/34rUjvRwSe — SR.VEGETAL (@mejorchef) April 18, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"