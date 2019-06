Desde hace ocho años, una semana después del Primavera Sound de Barcelona se celebra otra versión de ese mismo festival en la otra punta de la península. Un Primavera con menos artistas y escenarios, pero también menos masificado y en una localización de lujo: el Parque da Cidade, una zona verde y privilegiada en la localidad costera de Matosinhos, a las afueras de Oporto.

Si en la edición de Barcelona los agobios son inevitables, la de Oporto puede presumir de todo lo contrario, con un recinto más pequeño en el que todo está cerca y hay abundancia de baños limpios por todas partes (un aspecto que han ido mejorando con el paso de los años), y un aforo más reducido (la tercera parte que en Barcelona) que permite ver los conciertos desde cerca sin problemas. Además, la mayoría de los escenarios están encarados por pendientes, que al ser puro césped son ideales para sentarse y ver tranquilamente el show con una visibilidad extraordinaria.

Musicalmente, NOS Primavera Sound ha acogido buena parte de los artistas que pasaron la semana anterior por Barcelona, junto con unos pocos exclusivos. Menos bandas que en la ciudad catalana, pero por lo general muy bien seleccionadas.



Éxito de Rosalía en Oporto

Ya convertida en la cantante más popular del momento en España, Rosalía apunta a hacerse un hueco cada vez más grande en el panorama internacional. En el Primavera Sound de Barcelona jugaba en casa, lo cual reforzó más si cabe su actuación, pero en Oporto también ha dejado más que satisfechos a quienes allí se congregaron para verla.

Fue en esencia el mismo concierto, sólo que sin la presencia de James Blake para cantar juntos Barefoot in the Park: el inglés, también en el cartel, actuaba esta vez en una jornada distinta (en la que por cierto ofreció un show muy tranquilo pero sólido, de una gran calidad), y probablemente se encontraba ya lejos de Oporto para cuando fue el turno de Rosalía. Por otra parte, la cantante catalana se mostró menos comunicativa con el público en este concierto, pero no le hizo falta hablar tanto como en Barcelona entre canción y canción para meterse a los portugueses en el bolsillo.

Rosalía ha acercado el flamenco a las masas y a las nuevas generaciones, al combinarlo de manera acertada con géneros como el pop y el trap

Rosalía tiene el mérito indiscutible de haber acercado el flamenco a las masas y a las nuevas generaciones, al combinarlo de manera acertada con géneros como el pop y el trap, y además está consiguiendo exportar su sonido a todo el planeta con cada vez más fuerza. En Oporto logró conectar con el público mediante su excelente show: una voz arrebatadora, movimientos geniales tanto de ella como de su séquito de bailarinas, una actitud arrolladora sobre el escenario... En definitiva, toda una artistaza cuya carrera no ha hecho más que comenzar.

Pero si hubo un concierto con más público que Rosalía, fue el de J Balvin, otro de los cabezas de cartel. Resultó evidente que muchos compraron la entrada de viernes sólo por ver al popular cantante de reguetón, y que este año ha habido un cambio (al menos en parte) en el tipo de público que ha atraído el festival. Es algo que puede haberles ayudado a ampliar audiencia, pero que por otra parte pone en peligro la continuidad del público tradicional del evento.

Rosalía. Prensa del festival

En el caso de Rosalía, su presencia puede ser más aceptada por ese asistente de toda la vida del Primavera Sound, ya que ofrece una propuesta más equilibrada en la que fusiona diferentes estilos. Pero en cuanto a J Balvin, se trata de puro reguetón, lo cual choca frontalmente con lo que podrían esperar los fans del festival. Es un reguetón más sofisticado y de mejor gusto que el que ha inundado las discotecas durante años, eso sí, y Balvin consiguió que miles de personas bailaran con él en Oporto.



Mujeres en los escenarios

Por lo demás, y al igual que la edición principal de Barcelona, NOS Primavera Sound también ha apostado por la paridad, con multitud de mujeres protagonistas. Erykah Badu, aunque comenzó con retraso y su concierto volvió a ser irregular y por momentos algo aburrido, acabó convenciendo más que en Barcelona, sobre todo durante su última media hora. Courtney Barnett defendió una vez más la vertiente más guitarrera y cruda del festival, y demostró que es uno de los mayores referentes actuales del rock. Solange destacó por la espectacular puesta en escena de su banda, repleta de músicos bailarines, así como por su estupenda voz. La gran decepción, eso sí, fue SOPHIE, que pinchó de manera muy mediocre un set aburrido que no había por dónde cogerlo.

NOS Primavera Sound también ha apostado por la paridad, con multitud de mujeres protagonistas

Triunfó también en esta edición Stereolab, la reunión más celebrada del año, con un concierto idéntico al de Barcelona e igual de bueno. Guided by Voices no son tan famosos en Europa como en Estados Unidos, lo cual pudo comprobarse en la poca afluencia de su show, pero eso no les impidió lucirse con un concierto largo y lleno de temazos. Interpol tocaron bien, pero llevan demasiados años haciendo prácticamente lo mismo, sin apenas evolucionar.

Por su parte, Jarvis Cocker fue uno de los mayores puntos fuertes del festival, todo un derroche de carisma del cantante de Pulp y una excelente presentación de su nueva banda JARV IS..., que incluye miembros tanto femeninos como masculinos. Y Low volvió a ser también de lo mejor: delicado pero contundente, suave pero desgarrador.

Han sido tres días con altibajos, pero que en general han mantenido el enorme listón al que nos tiene acostumbrados la marca Primavera Sound. Vale mucho la pena ir a Oporto, disfrutar de buenos conciertos cómodamente, y de paso aprovechar para degustar el excelente pescado, vino y francesinhas de la zona.