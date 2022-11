The Guardian se hace eco de los ataques a Irene Montero: "La derecha española lanza insultos sexistas y personales"

El periódico británico The Guardian critica los ataques machistas vertidos por Carla Toscano, diputada de Vox, contra Irene Montero, ministra de Igualdad, el pasado miércoles en el Congreso. La representante de la ultraderecha, en pleno debate sobre los Presupuestos de la cartera de Igualdad, subió a la tribuna para evidenciar un nuevo episodio de violencia política: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". A continuación, llamó a la ministra "libertadora de violadores", en clara referencia a la polémica derivada de la mala interpretación de la ley 'solo sí es sí'. Y todo ante la pasividad de la presidencia del hemiciclo.

El diario inglés aplaude la respuesta de Irene Montero, que pidió incluir los insultos en el acta parlamentaria, y califica las "burlas" de "amargas, sexistas y personales". The Guardian también recoge las declaraciones de Carmen Herrarte, concejala de la formación de "centroderecha" Ciudadanos, que un día antes arremetía contra la ministra de Igualdad al asegurar que "está donde está porque la ha fecundado un macho alfa".

The Guardian recuerda que, "aunque la ira y los insultos no son raros en el Parlamento español, sus compañeros condenaron rápidamente la naturaleza marcadamente sexista y personal de los ataques". De hecho, el intento de desprestigio por parte de la ultraderecha, que cuenta con la complicidad del PP, fue inmediatamente respondido por la bancada progresista. El bloque de izquierdas cerró filas y se levantó para apoyar con un largo aplauso a la ministra.

Un repaso por otras polémicas previas

El rotativo británico aprovechó para repasar algunas de las controversias previas protagonizadas por los políticos españoles. The Guardian refleja la condena pública de Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, a los insultos machistas sufridos por Irene Montero. No obstante, recuerda que "tal respeto no siempre ha sido evidente". Antes de ser relevado, Pablo Casado, anterior líder del partido, utilizó el hemiciclo para llamar a Pedro Sánchez "traidor, okupa, villano, catástrofe y mentiroso compulsivo". Asimismo, Vox comparó anteriormente a Sánchez con Hitler y profirió numerosos insultos. El diario también se hace eco de alguna de las declaraciones que Pablo Iglesias, durante su etapa como vicepresidente, soltó en en la Cámara Baja, como cuando acusó a la ultraderecha de perpetrar un golpe de Estado y les llamó "parásitos".