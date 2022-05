Abogados del 'procés' analizan el camino en el Supremo de los recursos por los indultos y sus consecuencias en el TEDH

Era previsible el cambio de postura del Tribunal Supremo sobre la estimación de los recursos contra los indultos a los presos del 'procés'. En eso están de acuerdo los abogados y expertos consultados por Público. Pero discrepan en otras cuestiones, como el impacto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Marta Vilaret, responsable de la Ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en temas jurídicos y antirrepresivos, considera que es necesario hacer llegar al Tribunal de Estrasburgo esta novedad: "En estos momentos, los indultos no son firmes. Pensamos que la revisión por parte del Supremo de los indultos es un argumento frente al Tribunal de Estrasburgo. Ahora urge la resolución de las demandas contra la sentencia del 'procés'. Antes se pensaba que una vez indultados y en libertad, esa resolución no corría prisa, pero ahora sí".

De hecho, los abogados de ERC harán constar en las nuevas demandas que les queda por presentar ante el TEDH [las de Dolors Bassa, Oriol Junqueras y Raül Romeva] el cambio de criterio del Supremo en relación a la necesidad de estudiar los recursos del PP, Vox y Cs.

Sin embargo, para Jordi Pina, abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsellers de Junts Jordi Turull y Josep Rull no existe, de momento, un cambio sustancial que obligue a informar al TEDH. "Lo novedoso sería la revocación de los indultos, pero es algo que no ha pasado y es probable que no ocurra", dice este letrado, que recuerda que sus clientes no son parte del procedimiento ya que no solicitaron el indulto".

El abogado Francesc Jufresa, que solicitó el indulto para los presos del 1-O, cree que el TEDH "no tiene que ir más rápido o más despacio por esta novedad del Supremo. Tendrá que hacer su trabajo bien, eso es lo importante".

La "perfecta" motivación de los indultos

Este curtido letrado catalán considera que los recursos que ahora el Supremo ha decidido estimar cuando en enero de este año rechazó por falta de legitimación de los recurrentes no tiene recorrido alguno. "Los recursos carecen de contenido. Los indultos están perfectamente motivados y esa es la clave. Yo estoy muy tranquilo", dice a Público Jufresa.

Lo mismo opina el veterano Jordi Pina. "El indulto a nueve líderes sociales y políticos tiene un interés general indiscutible desde el punto de vista de la convivencia. Los reales decretos que recogían los indultos estaban muy bien fundamentados y por eso no pueden declararse nulos".

Los nueve indultados por malversación y sedición --Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Quim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez-- se enfrentan ahora a un largo proceso de revisión de los recursos, que en el fondo significa la revisión de los propios indultos, concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un año y que cosechó una insólita respuesta airada del propio Tribunal Supremo.

El cambio de opinión del Supremo sobre la estimación de dichos recursos obedece a la incorporación de una nueva magistrada a la Sala III: la magistrada Inés Huerta, que este martes ha votado en sentido contrario a su predecesora, Ángeles Huet. La decisión se ha tomado por tres votos a dos.

El Supremo adelantó este martes la estimación de los recursos de reposición de PP, Vox y Cs y otras personas frente a su propia decisión de no admitir los recursos por falta de legitimación. En las próximas semanas hará publica la resolución así como los dos votos discrepantes. La cuestión sobre la legitimación de los partidos políticos se estudiará a fondo en la sentencia, según ha adelantado el Alto Tribunal.

ERC presentará un incidente de inadmisión

Esquerra Republicana de Catalunya va a presentar un incidente de inadmisión contra la decisión de la Sala III. "Los partidos políticos no están legitimados para recurrir indultos. Lo dice la jurisprudencia", alega Marta Vilaret, de ERC, para quien la "jugada" del Supremo implica un largo proceso, "quizá hasta final de año", que "sólo servirá para que se vuelva a hablar del tema, alargar la cuestión".

Vilaret cree que la revocación de los indultos parciales otorgados por el Gobierno "no es imposible". "A estas alturas ya vemos posible cualquier cosa".

Jordi Pina, por su parte, considera que "no tiene sentido el cambio de criterio del Supremo". "La Sala II, que condenó a los líderes del 'procés', me dio la razón y concluyó que Vox no estaba legitimado para oponerse a los indultos ni siquiera a pesar de que había estado personado en el proceso. Si no se le permitió a Vox, cómo es que ahora la Sala III dice que sí pueden recurrir Vox, PP y Cs".

Francesc Jufresa razona que aunque el Supremo declarara finalmente la nulidad de los indultos, "el Gobierno podría, al día siguiente, volver a concederlos". Para este penalista, la medida de gracia que recibieron los nueve líderes independentistas condenados a prisión por el 1-0 "ha contribuido a pacificar la sociedad civil. Catalunya estaba ardiendo. El balance ahora es que se hace política y todo está tranquilo. Estoy muy orgulloso de haber solicitado el indulto, más que del pleito más sonado que haya llevado en mi vida", sostiene el letrado Jufresa.