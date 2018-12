¿El resultado de la moción es un buen resultado para May? Sí y no. Theresa May ha salvado la moción de no confianza pero ésta ha dejado al descubierto que tiene en contra a más de una tercera parte de los diputados de su partido. Por eso, como varios miembros del propio gobierno han revelado of the record a algunos periodistas: "sigue viva pero está herida". Ahora las cartas están sobre la mesa y tanto los tories contrarios a su acuerdo, como la oposición, los ciudadanos y la propia Unión Europea saben con que apoyos puede contar y hasta donde se puede ceder o presionar

Pero este apoyo a May, no significa que los tories apoyen también su acuerdo. 117 diputados conservadores han votado en contra de que Theresa May siga al frente del partido y del gobierno para demostrar que no están conformes con cómo está haciendo las cosas. Pero una cosa es Theresa May y otra es su acuerdo. Hay muchos tories que han votado a favor de que siga en el cargo porque no creen que lo más adecuado ahora mismo sea un cambio de líder, pero eso no significa que llego el caso, fueran a respaldar su acuerdo.

¿Puede volver a presentarse una moción?

No contra Theresa May. Las normas del partido conservador establecen que si supera una primera moción, consigue inmunidad durante todo un año. Lo que la oposición sí podría hacer es presentar una moción de no confianza contra el gobierno en conjunto.

Si May no consigue un acuerdo mejor con la UE tendrá que volver a traer al parlamento el acuerdo que tiene suscrito hasta ahora con la UE para que lo voten.

¿Qué pasa si Westminster vota en contra del acuerdo que presente Theresa May?

Pueden darse varios supuestos: que se produzca una salida de la UE sin acuerdo o que May convoque una segunda votación sobre ese mismo texto, para lo que tendrían que haber pasado tres semanas desde la primera votación. El que no haya querido poner una nueva fecha a la votación hace pensar que intentará retrasarla todo lo posible para que no haya margen de maniobra y que las únicas opciones sean su acuerdo, no acuerdo o no brexit. La fecha limite para la votación es el 21 de enero.

Si se acaba el plazo y el parlamento no respalda el acuerdo, ¿qué pasa? El gobierno británico tendría que pedir una prórroga a Europa y esperar a que se la concedan. Algo que no parece probable porque ya hay un acuerdo suscrito entre ambas partes. De producirse esa negativa, los británicos tendrían que tomar una decisión unilateral que pasaría por dar marcha atrás a los planes de salida de la UE ó abandonar la Unión Europea sin un acuerdo.

¿Podría celebrase un segundo referéndum?

Sí. Es uno de los supuesto que se baraja en caso de que la Cámara de los Comunes no respalde el acuerdo suscrito por Theresa May con los líderes de la UE. Pero para que se pueda celebrar el gobierno tiene que redactar la legislación adecuada y la mayoría de la cámara tiene que votar a favor.

¿Por qué nadie parece conforme con este acuerdo?

Sólo quienes lo han suscrito parecen estar relativamente de acuerdo; es decir: el gobierno de Theresa May y los responsables de la UE. Ambas partes sostienen que es el mejor acuerdo posible pero en contra tienen tanto a los conservadores partidarios de la salida de la Unión Europea —que reclaman lo que se ha denominado un brexit más “duro”—y a los partidarios de permanecer —que creen que las condiciones impuestas son demasiado duras y reclaman un brexit más “blando”—.

¿Cuál es la postura de los laboristas?

Tras conocerse los resultados del referéndum de 2016 los laboristas han mantenido que aceptan la decisión de los ciudadanos. Pero, ante la situación actual, se han mostrado partidarios de un segundo referéndum antes de respaldar un acuerdo con el que no están conformes.

¿Qué planes tiene Corbyn?

Esa es una buena pregunta porque a esta hora no tiene una respuesta clara. Tras conocer el resultado de la moción contra Theresa May ha vuelto a pedir a la 'premier' británica que dimita. Desde su propio partido y el resto de la oposición le han estado presionan para que presentara una moción de no confianza contra el gobierno pero él se limitó a responder que lo haría cuando considerara que era el mejor momento.

¿La UE podría acabar "echando" a Reino Unido?

Si no se alcanza un acuerdo con el que todas las partes estén conformes y tampoco llegan a un punto común para extender el periodo de salida, el 29 de marzo de 2019 los tratados de la UE dejarían de aplicarse inmediatamente y Reino Unido se quedaría fuera de la UE sin acuerdo.

¿Por qué la fecha de salida es el 29 de marzo de 2019? El artículo 50 del Tratado de Lisboa estable que si un miembro de la UE quiere abandonarla, ambas partes tienen un período de dos años para acordar los términos de la división. Theresa May inició este proceso el 29 de marzo de 2017, lo que significa que la fecha para la salida del Reino Unido quedaba establecida el 29 de marzo de 2019. Se podría retrasar la fecha de salida, pero tienen que estar de acuerdo los 28 miembros de la Unión Europea.

¿Reino Unido puede dar marcha atrás y decidir no abandonar la UE?

Sí. La Corte Europea de Justicia ha reconocido que Reino Unido puede cancelar el brexit unilateralmente sin tener que pedir permiso a los otros 27 estados miembros. Bastaría con revocar ese artículo 50 del Tratado de Lisboa. En ese caso permanecía con las mismas condiciones que ha tenido hasta ahora.

¿Es verdad que Theresa May era partidaria de permanecer en la UE?

Sí. Es la postura que defendió durante la campaña del referéndum en 2016 cuando era Ministra del Interior. Pero desde que se convirtió en Primera Ministra tras la dimisión de David Cameron ha mantenido que el brexit es lo que la mayoría de los británicos votó y por eso su trabajo es conseguirlo.