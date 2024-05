¿Quiénes son los candidatos a las elecciones europeas?

El próximo 9 de junio tendrán lugar las elecciones europeas. Desde España, las candidaturas presentadas son 33, con 13 de ellas encabezadas por una mujer. Tal y como lo establece la ley, el BOE ha publicado la lista definitiva de las candidaturas proclamadas. En un principio eran 39, pero seis han sido eliminadas.

Una de las propuestas eliminadas ha sido la de FIEL, el partido religioso de Juan José Cortés, el pastor evangélico padre de Mariluz, la niña que fue asesinada en 2008 en Huelva. En 2019 consiguió ser diputado del Partido Popular al Congreso, pero no logró ser senador. Era su primer intento de formar un partido independiente.

Las demás propuestas eliminadas son: Paz, soberanía y república; Izquierda por España; el Partido libertario; y Nuevo Extremeñismo. Hay varias razones por las que la Junta Electoral puede vetar una candidatura como: que no se cumpla la obligación de paridad (40% como mínimo de un género y misma proporción en cada bloque de cinco personas); que no se presenten las firmas de 15.000 electores o 50 cargos electos; o que la lista no tenga suficientes candidatos y candidatas.

En las candidaturas oficiales hay muchas coaliciones como Ahora Repúblicas, que agrupa a ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més, encabezada por Diana Riba; y la de PNV, Coalición Canaria y El PI, bajo las siglas CEUS (Coalición por una Europa solidaria) y que lidera Oihane Agirregoitia.



Candidaturas oficiales y cabezas de lista

- Izquierda española: Guillermo del Valle

- Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) (PNV, CCa, El PI): Oihane Agirregoitia

- Frente Obrero: Roberto Vaquero

- Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més): Diana Riba

- Junts i lliures per Europa: Toni Comín

- PSOE: Teresa Ribera

- Ahora Andalucía: Francisco Javier García

- Iustitia Europa (IE): Luis María Pardo

- Vox: Jorge Buxadé

- PP: Dolors Montserrat

- Escaños en blanco: María Teresa Lou

- Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT): Pablo Acedo

- Podemos: Irene Montero

- Feministas al Congreso (PFAC): Juana Gallego

- Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): Javier Martín

- Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC): Julio Díaz

- Sumar: Estrella Galán

- PACMA: Cristina García

- Cree en Europa: César Vera

- País y movimiento rural: Ramón Luis Lletjos

- Se acabó la fiesta: Luis Pérez (Alvise)

- Futuro: David Jiménez

- La España olvidada existe: Tomás José Guitarte

- Ciudadanos: Jordi Cañas

- Falange Española de las JONS: Norberto Pedro Pico

- Soberanía alimentaria española: Alexis Codesal

- Juntos por Extremadura: Raúl González

- Partido humanista: José Luis Álvarez

- Volt: Clara Parella

- Recortes cero: Nuria Sánchez

- Extremeños Prex Crex: Casildo Rodríguez

- Partido Galego: Olga Dourado

- Pirates de Catalunya y europeos, Alianza rebelde: Muriel Rovira