La UB trenca la col·laboració amb la Universitat de Tel-Aviv per la guerra a Gaza

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprovat trencar la col·laboració amb la Universitat de Tel-Aviv de manera "immediata i indefinida" pel genocidi d'Israel al poble palestí. L'organisme ha estipulat que no s'establiran convenis amb institucions israelianes fins que les condicions a la zona de Gaza garanteixin una situació "de pau absoluta i respecte als drets humans", tal com demanava la moció de suport a Palestina presentada als claustres de les universitats públiques catalanes.

Pel que fa a la cancel·lació dels acords i convenis de la UB amb empreses vinculades al conflicte, el Consell de Govern també ha assumit la suspensió cautelar, per bé que reclama un "estudi profund i contrastat" de la llista publicada pel Comitè de Recerca i Transparència d'Universitats amb Palestina.

L'equip de govern de la UB ha avalat la proposta amb 28 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, mentre continua l'acampada propalestina d'estudiants als jardins de l'edifici històric de la universitat que va començar el 6 de maig. Està previst que aquest dijous el col·lectiu faci públic si manté la protesta.

A parer de l'òrgan que governa la UB, també cal "estar atents" a la possibilitat que noves informacions ampliïn aquesta llista a altres empreses no incloses en el document actual. En aquest sentit considera "necessari" verificar "un per un" tots els convenis i les entitats que hi consten. Tot i això, atesa la gravetat de la situació, l'equip de govern de la UB ha assumit la suspensió cautelar de tots aquests acords i convenis.

"Pau i de respecte als drets humans"

En paral·lel, el Consell de Govern ha afirmat que la UB no té cap proveïdor israelià en les seves relacions acadèmiques i institucionals. I assegura que aquesta situació continuarà "fins a l'obtenció de garanties de pau i de respecte als drets humans".

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar dimecres que el Consell de Ministres del pròxim dimarts, dia 28, aprovarà el reconeixement de l'Estat de Palestina. Sánchez ha fet l'anunci durant la seva compareixença davant el ple del Congrés dels Diputats.