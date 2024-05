Milers de persones tornen a mobilitzar-se a Barcelona per reclamar la "fi del genocidi" a Palestina

Un dissabte més, milers de persones s'han manifestat a Barcelona per reclamar que s'aturi el "genocidi" de Gaza. Coincidint amb la commemoració del 76è aniversari de la Nakba -o "catàstrofe" que va suposar la creació de l'Estat d'Israel i l'expulsió de casa seva centenars de milers de palestina- s'han fet mobilitzacions i accions arreu i a la capital catalana la marxa ha reunit unes 10.000 persones, segons els organitzadors, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat a 2.600.

Amb crits de "boicot a Israel" o "Palestina lliure" els manifestants han arrencat la protesta cap a les 17h a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal i han arribat fins a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), en suport als estudiants acampats.

Una de les portaveus de l'entitat Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha deixat clar que seguiran "omplint els carrers fins que s'acabi el genocidi". També han reclamat que l'Estat espanyol faci un embargament d'armes a Israel, una mesura que fa mesos que mantenen.

A més, Samson ha subratllat que cal posar fi a les relacions diplomàtiques i comercials amb Israel, que cal tancar la seu de l'empresa pública ACCIÓ -adscrita al Departament d'Empresa de Generalitat- de Tel-Aviv i que també cal que s'acabi la repressió del moviment en solidaritat amb el poble palestí.

Representants de la CUP i els Comuns

A la mobilització hi ha assistit dirigents de la CUP i els Comuns. La diputada de la CUP Laure Vega també ha demanat al Govern que tanqui l'oficina d'ACCIÓ de Tel Aviv: "No només que no facin més projectes, sinó que trenquin tota relació econòmica amb Israel", ha reclamat, després de la decisió d'aquesta setmana del Govern. Per a Vega, així ho està demanant la societat catalana i suposaria "enviar un missatge de pau".

El candidat dels comuns a les eleccions europees del 9 de juny, Jaume Asens, també ha fet una crida aquest dissabte a suspendre les relacions comercials i institucionals amb Israel. "Si Israel no sent que el preu que ha de pagar per aturar la guerra és més baix que el que ha de pagar per continuar, no ho farà. Per aturar la maquinària de guerra cal suspendre relacions institucionals i comercials amb Israel", ha exposat.