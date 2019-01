La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cívico a Oscar Camps, fundador y director de Proactiva Open Arms, para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que interceda y permita zarpar al buque de salvamento marítimo, retenido en el puerto de Barcelona desde el pasado 8 de enero, y así proseguir con sus labores de rescate en lo que Camps ha definido como "el corredor más mortífero del planeta". Desde entonces la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reportado la desaparición de 132 personas en el Mediterráneo central, lugar en el que opera el Open Arms.

Camps ha pedido a la alcaldesa de Barcelona encabezar una alianza de ciudades que se levante ante la situación injusta en el Mediterráneo para demostrar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está "equivocado" al no dejarles zarpar. En su intervención al recibir la Medalla de Oro al Mérito Cívico, Camps ha pedido "un acto de desobediencia a las ciudades que atraiga a otras para demostrar a Sánchez que se equivoca", y ha recordado que su labor humanitaria es la respuesta popular a una inacción deliberada de los políticos.

Es un gran honor recibir la Medalla al Mérito Cívico del @bcn_ajuntament

Y con ella recibimos la fuerza y determinación de esta ciudad para seguir luchando, con su apoyo, por el derecho más básico de las personas: LA VIDA

Enormes gracias #FreeOpenArms pic.twitter.com/h8CYNHo0mt — Open Arms (@openarms_fund) 21 de enero de 2019

"No entendemos la retención del barco que debería estar salvando vidas en el corredor más mortífero del planeta", ha dicho, y ha asegurado que Open Arms no es nadie para decidir qué hacer con las personas que rescatan, pero que no pueden permitir que miles de personas sigan muriendo en el mar. La Organización Internacional para las Migraciones ha reportado que desde el pasado 8 de enero, momento desde el que se retiene la salida al mar del Open Arms, han desaparecido 132 personas en el Mediterráneo central, lugar en el que opera el barco de rescate español, según datos recopilados en el momento de redacción de esta información.

"Debemos convencer a la ciudadanía y dejar de estar sentados frente a la barbarie del Mediterráneo"

El pasado 14 de enero,el capitán marítimo de Barcelona denegó el permiso para zarpar hacia las costas libias al buque Open Arms alegando que es por seguridad, porque no está garantizado que pueda desembarcar a los náufragos que rescata en un puerto cercano y seguro.

En este sentido, ha insistido en que no les gusta estar rescatando personas, ni tampoco recibir premios: "Lo que queremos es que la administración haga lo que hacemos nosotros. Para ello, debemos convencer a la ciudadanía y dejar de estar sentados frente a la barbarie del Mediterráneo".

200 personas ahogadas en tan solo 21 días de 2019. Es oficial.

La historia nos lo recordará y pondrá a víctimas y verdugos en el lugar que corresponda.#FreeOpenArms pic.twitter.com/UdO8yI4WTI — Open Arms (@openarms_fund) 21 de enero de 2019

No seguir las 'políticas fascistas' de Salvini

Colau también ha pedido a Sánchez evitar que España siga las "políticas fascistas" del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, y permita zarpar el barco de Proactiva Open Arms: "Entiendo que la situación en Europa no es fácil y hay muchas presiones geopolíticas, pero hay un dilema moral y ético sobre la mesa".

"O estás con los que salvan vidas o con los que no permiten muertes evitables"

"Open Arms tiene claras sus ideas y prioridades. Lo primero, la vida humana. Cuando estás frene al dilema la respuesta es fácil. O estás con los que salvan vidas o con los que no permiten muertes evitables", ha insistido Colau, que ha dicho que colgará una pancarta con el lema 'Free Open Arms' en la fachada del Ayuntamiento.

L'Ajuntament penja una pancarta en suport d'@openarms_fund.



Ada Colau anuncia que es mantindrà a la façana del consistori “fins que l’organització sigui alliberada i pugui tornar a realitzar la seva tasca allà on fan tanta falta”https://t.co/TJFPq9OVCH pic.twitter.com/AkzZwVonW8 — btv notícies (@btvnoticies) 21 de enero de 2019

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha detallado que la entrega de la Medalla de Oro quiere reconocer el trabajo y los valores cívicos de la entidad, que el Ayuntamiento quiere "promover y fomentar" entre los ciudadanos, en un acto al que ha asistido el cantante catalán Joan Manuel Serrat.

Al acto de entrega también han asistido el coordinador de operaciones de la fundación, Gerard Canals, voluntarios y tripulantes de la misiones de Proactiva Open Arms, y el evento ha terminado con la interpretación del cantante Joan Dausà de la canción 'Com plora el mar', que se compuso en apoyo a la campaña 'Casa nostra, casa vostra'.

Barcelona exige que se deje zarpar al buque Open Arms

Medio millar de personas se manifestaron este sábado por el centro de Barcelona para reclamar que la administración permita zarpar al buque de salvamento. La manifestación se inició ante la sede de la Delegación del Gobierno y finalizó ante la oficina de Información del Parlamento Europeo con el apoyo de otras organizaciones y sindicatos.

Encabezada por una pancarta con el lema "#freeopenarms. Rescatar personas no es delito", y protagonizada por un grupo de voluntarios de la ONG que llevaban los chalecos salvavidas que utilizan en sus rescates en el mar, los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad entonando la canción Bella Ciao, la canción popular que cantaban los partidarios de los partisanos en Italia durante la segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en símbolo de muchas reivindicaciones.

"Perder tiempo es perder vidas", denuncia en su cuenta de Twitter la ONG, donde ha escrito: "el contador de muertos #Med no cesa. Pesarán sobre las conciencias de los que deciden bloquear a quienes defendemos la vida de los náufragos".