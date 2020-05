Tenemos nuevo escándalo con una presidenta de la Comunidad de Madrid. Que alguien nos despierte porque vivimos en el día de la marmota. Por si no era suficiente el asunto de la comida rápida a los escolares madrileños y el despropósito del intento de cambiar de fase con la dimisión de la directora genera de Salud Pública, Isabel Díaz Ayuso nos tenía guardadas más sorpresas.

En las últimas horas, varios medios han publicado información respecto al apartamento de lujo en el que Ayuso se aloja durante la emergencia del coronavirus, propiedad de la cadena hotelera Room Mate, del empresario Kike Sarasola. Un increíble espacio con dos terrazas amuebladas con vistas a medio Madrid, supuestamente valorado en 200 euros al día. Tras surgir la pregunta de quién pagaba ese inmueble, la empresa aseguró que será la presidenta quien abonará la estancia personalmente a un precio de 80 euros por día al ser una "larga estancia". Un chollo como pocos.

Después ha trascendido que no es un apartamento, sino dos. Pero para más inri, este martes la Comunidad de Madrid publicó en su portal de transparencia un contrato de más de medio millón de euros adjudicado a Room Mate y posteriormente lo modificó asegurando que se trataba de un "error".

Informaciones, desmentidos, rectificaciones... Una historia que recuerda mucho a aquellos días de 2018, con Cristina Cifuentes, su máster, las rectificaciones y las mentiras para intentar echar balones fuera. En el caso de Cifuentes, todo acabó con la difusión de un vídeo de su supuesto intento de hurto en un supermercado de Vallecas en 2011, y su dimisión.

Ahora cada poco van saliendo nuevos detalles sobre el asuntillo de Ayuso. Mientras nos preguntamos cómo acabará este nuevo lío con una presidenta de la Comunidad de Madrid, los tuiteros están analizando todo con su lenguaje y su legendaria ironía:

El error no es la presunta adjudicación de medio kilo a la empresa de Sarasola. El error y un auténtico horror, ya puestos, es que alguien como Ayuso pueda presidir algo que no sea un grupo de WhatsApp.

He intentado reservar por un mes y medio un apartamento similar al que "ha alquilado" Isabel Díaz Ayuso y la web me dice que esos apartamentos no se pueden ocupar por más de 32 días seguidos. ¿Que no hay trato de favor? pic.twitter.com/TU0ayGjsZz

— Emilio Silva Barrera (@Emilio_Silva_) May 12, 2020