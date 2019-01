El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siguió este sábado su campaña en favor de los Presupuestos Generales del Estado con un mitin en Las Palmas de Gran Canarias, en el que ya en plena clave de precampaña electoral pidió a los suyos movilizarse "para tener una victoria rotunda frente a las tres derechas", dijo.

Sánchez se mostró plenamente convencido de que en las próximas elecciones del 26 de mayo el PSOE conseguirá ser la fuerza más votada, admitió que esto podría no ser suficiente para llegar a gobernar en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. "Ser los primeros no nos va a bastar", aseguró, por ello apeló a "la movilización de muchos" para tener una mayoría suficiente y que no se repita lo ocurrido en Andalucía.

Ya más en clave de la actualidad nacional, el líder socialista volvió a destacar las medidas sociales más potentes que incluye su proyecto presupuestario, y volvió a pedir a todo el arco parlamentario que no los rechacen. "No tiene la opción de votar "no". Puede abstenerse o votar a favor, porque quienes los rechacen estarán votando "no" a la mejora del bienestar de la mayoría social de este país"; afirmó.

Sánchez, que en ningún momento se refirió a la crisis interna de Unidos Podemos, sí aprovechó el acto para arremeter contra la Convención que está celebrando el Partido Popular este fin de semana en Madrid, "que no sabemos si es para fundarse, refundarse o fundirse con la ultraderecha, que es la que ahora le marca el paso y su hoja de ruta", afirmó.

Para el secretario general de los socialistas, el PP ha llegado siempre tarde a la conquistas de nuevos derechos pero, según dijo, ahora quiere regresar atrás, "y el PP quiere volver a su peor pasado".

En este sentido, puso como ejemplo que no ha acabado de asimilar el artículo VIII de la Constitución, "y ahora plantea tesis recentralizadoras"; recordando sus propuestas de centralizar la educación.

Además, acusó a los populares de querer llamarse europeístas tras su pacto en Andalucía, y afirmó que "nadie que sea europeísta llega a pactos con partidos que quieren romper Europa", afirmó.

Sánchez también denunció el análisis "inaceptable" que algunos partidos hacen de la violencia de género, y aseguró que le PSOE los combatirá. "Mientras haya alcaldes y presidentes socialistas, siempre habrá gobiernos feministas que defiendan la igualdad de género entre hombres y mujeres", dijo.

La confrontación con Canarias

Finalmente, Sánchez puso en valor las medidas tomadas por su Gobierno con Canarias e indicó que no entienden los "aspavientos o la confrontación" que busca el Gobierno regional en manos de Coalición Canaria (CC).

El presidente del Gobierno recordó que se han tomado medidas en materia de carreteras, agua o en las bonificaciones a los desplazamientos, por ello enmarcó la postura del Ejecutivo de las islas al miedo "a que van a perder las próximas elecciones".

Así, en plena clave electoral, vaticinó un futuro gobierno socialista en el archipiélago, "porque a Canarias le va bien con un Gobierno socialista en España, pero le irá mejor con un Gobierno socialista también aquí", concluyó.