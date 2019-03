Se cumple el aviso que el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, dio a la jueza Pilar de Lara en 2014 para que abandonara sus investigaciones a políticos y funcionarios. Ahora, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada anticorrupción una sanción de 7 meses y un día, que implica la pérdida de destino.

Conde-Pumpido chantajeó a la magistrada mediante un correo electrónico, al que tuvo acceso en exclusiva Público, el 11 de junio de 2014. En este mensaje, Conde-Pumpido aconseja a De Lara que "intente apartarse" y que "vaya con pies de plomo" en sus investigaciones. Incluso le recomienda un cambio de destino ofreciéndose a hacer las gestiones necesarias para este traslado ante el CGPJ, haciendo alarde de sus influencias en las altas instancias judiciales. "Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", advierte a De Lara.

La jueza anticorrupción de Lugo, instructora de varias causas de corrupción como el caso Pokemon, incluyó este mail en un informe que envió a la Audiencia Provincial de Lugo en diciembre de 2015. Un documento en el que el abogado advierte: "Según mi experiencia es mucho más peligroso para un Juez investigar a un determinado partido que a otro y no lo digo solo por Silva y Garzón, el propio Bermúdez con el que doy clase en la Universidad Europea está convencido que [sic] si no llega a soltar lo de Bárcenas a tiempo le habrían hundido la carrera, y razones no le faltan, pues me constan movimientos en este sentido."

Imputado por blanqueo de capitales

Conde-Pumpido Varela Jr. está imputado por la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales procedentes de dueños de prostíbulos. Algo que negó ante el tribunal en su declaración del 15 de enero de este año. Los empresarios de estos prostíbulos fueron detenidos en la investigación de la denominada Operación Pompeya, que se desarrolló en 2015 y que afectó a más de medio centenar de personas a las que relacionó con actividades de blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de mujeres.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apreció indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de la prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia Banca Privada, sin registrar en España.

En enero, la Fiscalía quiso preguntarle sobre otro caso por el que el abogado habría puesto una empresa a disposición de sus clientes para que pudieran seguir facturando de negocios como prostíbulos cuando tenían las cuentas intervenidas tras el golpe policial. No quiso aclarar estas actividades, que podrían derivar en una imputación por un delito de alzamiento de bienes u otro de blanqueo.

Conde-Pumpido reconoció haber sido el abogado de los investigados y que le dejaron un dinero a deber por la venta de unos cuadros y muebles familiares que no llegaron a pagarle. Esa es toda la relación que, según ha afirmado, tenía con esas personas.