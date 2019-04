Este lunes se celebra el primer debate a cuatro de las elecciones, en TVE. Después de semanas de idas y venidas sobre si iba a tener lugar, cuándo y con quién, finalmente, la semana pasada, Pedro Sánchez anunció que acudiría a TVE y también a Atresmedia, donde este martes tendrá lugar el segundo. Aquí te vamos a contar minuto a minuto lo más importante de lo que acontezca en el debate de este lunes.

ACTUALIZA AQUÍ EL DIRECTO

Finaliza el debate: (casi) todo por los cauces previstos

Finaliza así el debate a cuatro de TVE, que ha circulado, mayormente, por los cauces previstos. Casado y Rivera han hecho una pinza contra Sánchez, mientras que Iglesias ha mostrado distancia con el presidente del Gobierno pero ha acudido a socorrerlo cuando la cosa se ponía ya muy fea. Casado y Rivera han insistido en preguntar a Sánchez si indultará a los líderes independentistas juzgados en el Supremo si son condenados. "No puede haber un indulto preventivo ni la negación preventiva del indulto", ha respondido Sánchez. También se esperaba que Iglesias le preguntase al presidente si pactará con Ciudadanos. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y no ha obtenido una respuesta clara de Sánchez. Asimismo, se veía venir que Iglesias pusiera sobre la mesa las cloacas del Estado, cuyas actuaciones y los ataques que ha recibido está usando mucho en esta campaña. Tanto que ha finalizado con ellas su minuto de oro: "Hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie, por eso nos montaron las cloacas".

Sánchez: "Hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad y la corrupción"

"Hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad y la corrupción", reclama Sánchez en su último minuto

Rivera alude al "silencio cómplice" de Pedro Sánchez

Rivera, en su último minuto, señala que "el silencio que se oye" es el "silencio cómplice" de Pedro Sánchez y el del que "heló la sangre" a los españoles cuando los independentistas "quisieron romper Catalunya".

Iglesias, en su último minuto: "Hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie, por eso nos montaron las cloacas"

"Hemos podido cometer muchos errores pero hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie, por eso nos montaron las cloacas", dice Iglesias en su último minuto.

Casado se ve como "única alternativa" a un Gobierno de la izquierda con los "independentistas y batasunos"

Casado, en su último minuto, avisa de que hay que "unir esfuerzos" en la "única alternativa", que, según él, es el PP, a un Gobierno de la izquierda con los "independentistas y batasunos".

Sánchez: "Las cloacas se fueron por el desagüe"

Contesta Sánchez a Iglesias sobre las cloacas. Insiste en lo que ya dijo hace semanas: que empatiza con él y que los responsables pagarán hasta los últimas consecuencias. "Las cloacas se fueron por el desagüe, estamos hablando de unas responsabilidades que [Pozas] tuvo cuando estuvo en Interviú".

Iglesias lanza las cloacas del Estado a Sánchez

Salen al fin las cloacas del Estado en el debate. Y las saca Iglesias, que le dice a Sánchez: "No se puede decir que se han limpiado las cloacas mientras que Pozas está imputado". Le pregunta al presidente sobre las medidas que ha tomado para limpiar las cloacas y qué se ha hecho con los policías que "trabajaron para una organización criminal".

Casado le pide a Rivera que no haya fuego amigo

Rivera lanza varios dardos a Casado, que claramente le pide que no haya fuego amigo: "Usted no es mi adversario".

Sánchez le repite a Rivera: "Qué decepción"

La animadversión de Sánchez y Rivera, otra vez patente: "Que decepción", repite varias veces Sánchez sobre que llegara a pactar con Rivera con el famoso pacto del abrazo. "Ahora se abraza a la ultraderecha", le dice.

Rivera defiende un pacto con el PP

Rivera por su parte habla claramente de un pacto con el PP tras las elecciones.

Sánchez no rechaza que vaya a pactar con Ciudadanos

Llega ahora el turno del último bloque del debate: pactos postelectorales y regeneración. Como estaba ya previsto, Iglesias le pide a Sánchez que diga claramente si está dispuesto a pactar con Ciudadanos. El presidente del Gobierno no responde.

"Las manos manchadas de sangre", otra vez a escena

Sánchez le echa en cara a Casado lo de "las manos manchadas de sangre" del líder del PP.

Iglesias acude en auxilio de Sánchez

Iglesias acude en auxilio de Sánchez, que estaba siendo acorralado por Casado y Rivera con el tema catalán, y pide altura de miras sobre Catalunya.

Sánchez, sobre si indultará a los líderes independentistas acusados: "No puede haber un indulto preventivo ni la negación preventiva del indulto"

Casado le pide directamente a Sánchez que niegue que vaya a indultar a los líderes independentistas si son condenados. "Hay que respetar los plazos de la Justicia", asegura Sánchez. "No puede haber un indulto preventivo ni la negación preventiva del indulto".

Rivera saca una foto de Torra y Sánchez

Rivera saca una foto de Torra y Sánchez

Por cierto, que Rivera ha sacado como quien no quiere la cosa una foto con marco de la reunión de Sánchez y Torra.

Iglesias: "Traicionar España es la corrupción"

Sánchez defiende, como hasta ahora, que no habrá referéndum. Iglesias pide diálogo y afirma: "Traicionar España es la corrupción".

Casado: "Los que quieren romper España tienen a Sánchez como su candidato favorito"

"Quiero un presidente que no esté con los separatistas y que se comprometa a no indultarlos", asegura el candidato de Ciudadanos. "Los que quieren romper España tienen a Sánchez como su candidato favorito", abunda Casado.

La esperada pinza de Casado y Rivera contra Sánchez por Catalunya

Llegamos al bloque de modelo territorial. Como se esperaba, Casado y Rivera hacen una pinza contra Sánchez con Catalunya y le instan a dejar claro que no indultará a los líderes independentistas juzgados por el procés si finalmente son condenados.

Rivera, a Sánchez sobre los vientres de alquiler: "Usted es muy antiguo, no sea carca"

"Usted es muy antiguo, no sea carca", le contesta Rivera a Sánchez para defender la legalización de los vientres de alquiler.

Sánchez, a Casado: "Me gustaría que le dijera a sus candidatos que no es no"

Por fin sale en el debate las palabras de Álvarez de Toledo hace unos días al defender la postura del PP en caso de violación, cuando dijo: "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Un poco extraño, ¿no?". Así se ha dirigido Sánchez a Casado: "Me gustaría que le dijera a sus candidatos que no es no". Y ha continuado espetándole: "Dígale a sus amigos de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi". Y también ha tenido para Rivera: "El vientre de las mujeres no se alquila".

Sánchez continúa defendiendo las medidas del Gobierno: "En diez meses hemos demostrado que se puede crecer con justicia social"

"En diez meses hemos demostrado que se puede crecer con justicia social", señala Sánchez, que continúa defendiendo la labor de su Gobierno durante estos meses.

Iglesias defiende intervenir en el mercado de la vivienda para bajar el precio de los alquileres

Iglesias defiende intervenir en el mercado de la vivienda para bajar el precio de los alquileres. "Y eso implica enfrentarse a los fondos buitre", advierte el líder de Unidas Podemos.

Rivera: "Quiero ser el presidente de todos los modelos de familia"

Comienza ahora el bloque sobre política social. "Quiero ser el presidente de todos los modelos de familia", defiende Rivera.

Iglesias le echa en cara a Sánchez el SMI

Iglesias le echa en cara a Sánchez que si no es por Podemos, el SMI no hubiera subido hasta 900 euros.

Un "detector de verdades" y la tesis de Sánchez

"En lugar de un detector de mentiras, habrá que poner un detector de verdades", dice Sánchez. A su vez, Rivera le echa en cara el caso de su tesis.

Rivera: "Si votan a Sánchez o a Iglesias van a votar una economía del pasado"

"Si votan a Sánchez o a Iglesias van a votar una economía del pasado", dice Rivera.

Lo que esconde la rebaja masiva de impuestos de los partidos de derecha

A propósito de la defensa de bajar impuestos hecha por Casado y por Rivera, Aurora Muñoz publicó este domingo este artículo que los desmonta: Lo que esconde la rebaja masiva de impuestos de los partidos de derecha.



Sánchez: "La derecha no está proponiendo menos impuestos para la clase media trabajadora, sino para los que más tienen"

"La derecha no está proponiendo menos impuestos para la clase media trabajadora, sino menos impuestos para los de siempre, los que más tienen, y que lo pague con recortes la clase media trabajadora", asegura Sánchez sobre la propuesta de bajada de impuestos de Casado y de Rivera.

Iglesias: "Es una vergüenza que los bancos no paguen en la práctica impuesto de sociedades en este país"

"Es una vergüenza que los bancos no paguen en la práctica impuesto de sociedades en este país", critica Pablo Iglesias.

Casado y Rivera defienden una bajada de impuestos

Arranca el primer bloque del debate, sobre política económica. Casado defiende la bajada de impuestos, mientras que Sánchez habla de recuperación y justicia social. Rivera también defiende una bajada de impuestos y un pacto educativo.

Casado: "El PP volverá a garantizar la unidad de España. Una vez más volveremos a echarnos a España en las espaldas"

"El PP volverá a garantizar la unidad de España. Una vez más volveremos a echarnos a España en las espaldas", dice Casado, que alude a "los batasunos" y "los independentistas", en su primer minuto.

Sánchez: "La pregunta que tienen que responder los españoles es si quieren que España siga avanzando o que retroceda"

Sánchez alude a los referéndums en Catalunya, la sentencia de Gürtel y los recortes en su intervención inicial. "La pregunta que tienen que responder los españoles es si quieren que España siga avanzando o que retroceda".

Iglesias: "Habría que legislar para que los debates fueran obligatorios"

"Habría que legislar para que los debates fueran obligatorios", afirma Pablo Iglesias.

Rivera: "Sánchez y Rosa María Mateo han intentado que no se produzca el debate"

Comienza en debate con el minuto inicial de cada candidato. "Estamos hoy aquí de milagro. Sánchez y Rosa María Mateo han intentado que no se produzca el debate", arranca Rivera en su minuto inicial.

Teodoro García Egea y Fernando de Páramo, con Casado y Rivera

Acompañan a los candidatos de PP y Ciudadanos en calidad de asesores Teodoro García Egea y Fernando de Páramo. A ellos se les permite estar en el plató, informa Marta Monforte.

Así ha sido el posado de familia

Así ha sido el posado de familia de los cuatro candidatos antes del debate.

Así han posado Casado, Sánchez, Fortes (moderador), Rivera e Iglesias antes del debate.

El posado de familia

Así han posado Casado, Sánchez, Fortes (moderador), Rivera e Iglesias antes del debate.

Los cuatro candidatos, juntos camino de plató

Los cuatro candidatos, juntos camino de plató

Ahí van los cuatro candidatos que participan en el debate, camino de plató tras pasar por maquillaje.

Así será la distribución de tiempos y los bloques en el debate

Aunque ya os lo hemos contado antes, así explica TVE cómo será la distribución de tiempos y los bloques en el debate.

La imagen de los cuatro de Ferraz

La propia jefa de prensa del PSOE, Maricha Ruíz-Jiménez, ha colgado en Twitter una imagen de su viaje a Prado del Rey junto a los otros tres de Ferraz que acompañan a Sánchez.

Sánchez e Iglesias se saludan en la sala de maquillaje

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han saludado al coincidir en la sala de maquillaje, según informa TVE.

Así ha llegado Pablo Iglesias

El vídeo de la llegada del último de los candidatos en llegar a Prado del Rey, por RNE.

Con Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) ya están todos los candidatos preparados en Prado del Rey para #ElDebateEnRTVE pic.twitter.com/MeZnkFGUJa — Radio Nacional (@rne) 22 de abril de 2019

Pablo Iglesias llega a Prado del Rey

Pablo Iglesias llega a Prado del Rey

Pablo Iglesias, el último de los cuatro candidatos en llegar a los estudios de TVE. Ya están todos.

Cuatro de Ferraz e Iván Redondo, con Sánchez

Estas son las cuatro personas de Ferraz que acompañan a Sánchez, informa Manuel Sánchez:



-El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.



-El responsable de Coordinación Territorial, Santos Cerdán.



-El secretario ejecutivo de Acción Electoral, Paco Salazar.



-La jefa de prensa del PSOE, Maricha Ruíz-Jiménez.



Además, desde Ferraz también se seguirá el debate y allí estará, entre otros dirigentes de la Ejecutiva, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que previsiblemente hará la primera valoración tras su finalización.



El candidato socialista llegó a RTVE acompañado en el coche por su jefe de Gabinete, Iván Redondo.

Así ha sido la llegada de Sánchez

Y el vídeo de rigor de RNE con el momento de la llegada de Sánchez.

Sánchez, a su llegada a los estudios de TVE.

Pedro Sánchez llega a los estudios de TVE

El presidente del Gobierno ya está también en Prado del Rey.

Así ha sido la llegada de Rivera

RNE también ha publicado un vídeo de su llegada.

Rivera, a su llegada a Prado del Rey.

Llega Albert Rivera

Albert Rivera acaba de llegar a los estudios de TVE en Prado del Rey. Aún quedan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Así ha sido la llegada de Casado

RNE ha divulgado en Twitter un vídeo del momento.

Los siguientes en llegar

Posteriormente, se espera que vayan llegando según lo programado, el candidato de Cs, Albert Rivera, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez y por último el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, informa EP.

Pablo Casado, en Prado del Rey.

Casado, el primero en llegar a Prado del Rey

Justo acaba de llegar Pablo Casado a Prado del Rey. Es el primero de los cuatro. El líder del PP llega "con ganas de debatir", según ha dicho a TVE.

Así esperan los periodistas la llegada de los cuatro líderes políticos

RTVE ha colgado en su cuenta de Twitter el momento.

Los periodistas aguardan la llegada de los cuatro candidatos en el 'photocall'. Llegarán en coche y posarán para una foto. Ya estamos en directo con un programa especial previo a #ElDebateenRTVE, 'El primer debate. 28A: Tú decides'.



Directo 🔴 https://t.co/Pdbwwza4ig pic.twitter.com/dpaWs5e4NJ — RTVE (@rtve) 22 de abril de 2019

Así será la ronda general de intervenciones iniciales

Habrá una ronda general de intervenciones iniciales de un minuto para cada uno, que abrirá Rivera, al que seguirán Iglesias y Sánchez, y con Casado en último término. El turno final, después de los cuatro bloques temáticos, será abierto por Casado y continuarán Iglesias, Rivera y Sánchez, encargado de concluir la cita en el llamado minuto de oro.

La colocación en el plató de los cuatro

Ante los espectadores Casado aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla, a su lado Pedro Sánchez, seguido de Albert Rivera y con Pablo Iglesias en el flanco derecho, todos ellos de pie, ante sendos atriles que les servirán para colocar sus papeles, informa Efe.

Cuatro bloques temáticos

El debate estará distribuido en cuatro bloques temáticos: economía, política social, modelo territorial y pactos postelectorales y regeneración.

Abre Rivera y cierra Sánchez

De esta manera, el debate de esta noche lo abrirá el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Polémica con el sorteo

La polémica sobre el debate ha llegado hasta hace sólo unas horas. El PP recurría esta mañana a la Junta Electoral Central (JEC) el sorteo celebrado para establecer el orden de intervención de cada líder político. La JEC ha decidido finalmente no admitir el recurso de los conservadores y dejar las cosas como estaban.