Pablo Iglesias ha vuelto a la política este lunes. Su primera aparición, tras dos meses apartado de los focos por el nacimiento prematuro de sus hijos, ha sido en los Informativos Telecinco. Durante la entrevista con Pedro Piqueras, el Secretario General de Podemos ha dejado clara la intención con la que vuelve respecto al momento político actual: "Si el gobierno está dispuesto a negociar en las materias que reclamamos, estamos dispuestos a cogobernar".

Así, el líder de Podemos ha remarcado que si los socialistas quieren que lleguen a ser socios, tendrán que llegar a una serie de acuerdos que van desde el precio de alquiler e intervenir en el mercado mobiliario, a revalorizar las pensiones al IPC, garantizar material escolar gratuito, acabar con el copago farmacéutico o eliminar privilegios fiscales de la Iglesia, fondos buitres y grandes rentas. También ha aclarado que si el Gobierno decide convocar elecciones, su partido saldrá a ganarlas. Pero, que su impresión al estar contacto con Pedro Sánchez, es que el presidente quiere llegar a acuerdos.

Una de las materias que está siendo de mayor debate es la política fiscal. Iglesias ha defendido la postura de Podemos sobre la subida de los impuestos, rechazando que se aumenten para "la gente trabajadora" y los autónomos, y sosteniendo que hay que subirlos a las bancas y grandes corporaciones.

"Hay que bajar los impuestos a los autónomos y a la gente mas humilde, reduciendo el IVA a los productos de primera necesitad y la cuota de los autónomos"

Respecto al IRPF, también ha aclarado que la propuesta del partido morado es subir los impuestos a quienes ganen 10.000 € al mes, es decir, que tengan unas rentas de 140.000 €. Ha señalado que quienes lo cobren "seguro" que se muestran a favor "de ser solidarios" con el resto de la población.

Piqueras ha hecho un repaso de las informaciones más relevantes que han sacudido la política durante los últimos dos meses. Preguntado por las críticas que aseguraban que las bajas de Iglesias y Montero había dejado un vacío en Podemos, Iglesias ha sostenido que el trabajo de sus compañeros ha demostrado que la idea de Podemos "sí hay banquillo" y que se ha demostrado que en el partido morado "nadie es imprescindible". Ha puesto como ejemplo de avance, el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y el partido confederal en las que han estado al frente compañeros a los que ha hecho referencia: Pablo Echenique, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Noelia Vera.

También ha habido críticas hacia el Gobierno socialista, ya que ha recriminado las devoluciones en caliente que se produjeron en Ceuta que ha calificado de "ilegales". Ha reconocido que la política migratoria ha sido "incongruente" y ha criticado que el Ejecutivo no haya rescatado a quienes huyen de la pobreza, como sostiene que debería hacer cualquier Estado. También ha presionado al Gobierno con las políticas de Memoria Histórica, incidiendo en que la exhumación de Franco y un museo de la Memoria no son suficientes: "Hay que hablar de dar tutela a las víctimas del franquismo, quitar las medallas a los torturadores como a Billy el niño y sentarles en un juzgado. Pero no para mirar al pasado, sino para mirar al futuro".

"Me preocupa que Casado compita con Rivera para ver quien defiende más a Franco"

Aunque más duro ha sido con Albert Rivera y con Pablo Casado. Sobre Catalunya, ha sostenido que la postura del partido es que esté dentro de España pero que los catalanes lo puedan decidir. Aunque ha apuntado que con las diferencias ideológicas existentes, lo que deben hacer es sentarse a negociar. Sin embargo, ha criticado la "irresponsabilidad de algunos dirigentes" como Rivera, que se "ha puesto al frente de encapuchados" a quitar lazos amarillos, asegurando que hay a quienes "les interesa un ambiente de crispación". En este sentido, también ha recriminado a Casado que esté compitiendo con Rivera por la extrema derecha y por quién "defiende más a Franco".



Iglesias confirma que sus hijos están mucho mejor

Las primeras preguntas de la entrevista han tratado sobre el estado de sus hijos. Iglesias ha asegurado que están mucho mejor y ha resaltado el trabajo que ha realizado la sanidad pública y el Hospital Gregorio Marañón, al que han agradecido el cuidado de Leo y Manuel. También ha relatado que "el método canguro" y el contacto directo de la pareja con los bebés ha sido fundamental para el bienestar de los prematuros.

Montero e Iglesias han decidido que se repartirán al 50% los permisos que tienen para disfrutar de las bajas de paternidad y maternidad. De momento, ha sido Iglesias el que ha vuelto, que volverá a encargarse del cuidado de sus hijos cuando se cumpla este tiempo y sea Montero quién vuelva a Podemos.

Este lunes, Iglesias ha dirigido el Consejo de Coordinación de Podemos, el primero tras la vuelta del verano. También han publicado esta tarde una carta Montero e Iglesias en sus perfiles de Facebook, agradeciendo a la sanidad pública el cuidado que han recibido sus hijos así como el apoyo que han recibido durante estos dos meses.