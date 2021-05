Las medidas de cada comunidad tras el 9 de mayo



Catalunya:



Final del toque de queda y el confinamiento regional. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la limitación de las reuniones sociales a seis personas y aforos en los actos religiosos y ceremonias civiles. Bares y restaurantes pueden abrir hasta las 23.00 horas.



Euskadi:



El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechaza mantener el cierre perimetral y el toque de queda porque afecta a derechos fundamentales.



Aragón:



Fin del toque de queda y el confinamiento perimetral del la comunidad, pero se mantendrá para el cierre para zonas que ya lo están. Bares y restaurantes pueden abrir hasta las 22.00 horas en zonas con nivel de alerta 3, y a las 20.00 horas en zonas con alerta 3 agravada.



Andalucía:



Tampoco se mantiene el toque de queda y el cierre perimetral. Se permitirá a bares y restaurantes estar abiertos hasta las 00.00 horas, mientras que las discotecas podrán hacerlo hasta las 02.00 horas. No se limitarán las reuniones sociales.



Cantabria:



Decae el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad. La región quedará "desconfinada" al decaer el estado de alarma, según aseguró su presidente, Miguel Ángel Revilla. Sin embargo, los establecimientos deben cerrar a las 22.30 horas.



Castilla-La Mancha:



Fin del toque de queda y el cierre perimetral en Castilla-La Mancha. El sábado se conocen las restricciones para hacer frente a la pandemia.



Castilla y León:



Se elimina el toque de queda y el cierre perimetral, pero se establece que la hostelería debe cerrar a las 00.00 horas.



Galicia:



Tras el 9 de mayo, finaliza el toque de queda y el cierre perimetral. Sí se mantienen en municipios donde el riesgo sea "extremo".



Madrid:



La Comunidad de Madrid no mantiene el toque de queda ni el cierre perimetral y amplia el cierre de la hostelería a las 00.00 horas. En zonas básicas de salud donde la evolución de la epidemia sea grave, se mantendrán las limitaciones.



País Valencià:



Entre el el 9 y el 24 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado limitar la movilidad nocturna así como la limitación en las reuniones sociales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que se planteaba levantar el cierre perimetral.



Asturias:



No se contempla mantener el toque de queda ni el cierre de la región. La hostelería cierra a las 01.00 a partir del 9 de mayo.



Extremadura:



El toque de queda y el cierre de la comunidad no se mantienen tras la caída del estado de alarma.



Canarias:



El Gobierno anunció que el toque de queda y el resto de medidas vigentes para frenar la pandemia se mantienen.



Balears:



El TSJ de Balears ha aprobado la continuidad del cierre perimetral y el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas hasta el 26 de mayo. Así como la limitación de las reuniones y aforos.



Murcia:



Se elimina el cierre perimetral y el toque de queda. Las actividades no esenciales quedan limitadas entre las 00.00 horas hasta las 6.00 horas.





Navarra:

​

No se mantiene el cierre perimetral. Sobre el resto de medidas, tiene que manifestarse el TSJN.





La Rioja:



Fin del toque de queda y el cierre de la región. El cierre de la hostelería se decreta a las 00.00 horas.



Melilla:



Eliminación de toque de queda, aunque se pretende limitar las reuniones sociales y los aforos.